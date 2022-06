River: Marcelo Gallardo reactivó al equipo modificando el esquema y jugando, otra vez, con dos delanteros

"Lo de los goles ante Unión es relativo. No debíamos perder la calma y la serenidad. Ahora porque hicimos 5 no vamos a decir que River recuperó goles porque siempre tuvimos gol. Lo que pasa es que en los otros partidos no tuvimos la contundencia que tuvimos hoy. ¿El cambio de esquema? Tiene que ver con el partido que íbamos a jugar. Tenemos que buscar soluciones ante las dificultades que nos ponen los rivales"