River. Marcelo Gallardo suma soldados, pero espera definiciones por Julián Álvarez y el futuro de Rollheiser y Angileri

Alejado del calor extremo de Buenos Aires, la pretemporada de River se desarrolla en la tranquilidad de San Martín de los Andes. Con temperaturas que solo alcanzan los 28 grados de máxima y un sol radiante para trabajar durante la mañana y la tarde, el plantel de Marcelo Gallardo disfruta sus exigentes ocho días mientras empieza a pisar el acelerador en los trabajos de preparación con doble turno en cada jornada. Pero, al mismo tiempo, el DT aguarda por definiciones: en las últimas horas se conoció que Julián Álvarez tiene cuatro propuestas de clubes europeos sobre la mesa y todavía no hubo avances concretos para resolver las situaciones de Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri.

El primer tramo del martes contó con una bicicleteada por la montaña de dos horas y media a la espera del trabajo físico vespertino en el predio El Desafío Mountain Resort, ubicado a solo cinco minutos de distancia del Hotel Loi Suites en Chapelco donde se hospeda la delegación. Y hubo una serie de buenas noticias. En primer lugar, Paulo Díaz, quien había quedado aislado tras tener una malestar general en el día de ayer con síntomas compatibles con Covid-19, pudo entrenarse tras recibir su resultado negativo. Y en segundo lugar, tanto Javier Pinola (con Covid) como Agustín Palavecino (contacto estrecho) quienes no habían viajado todavía por estar aislados, llegaron a San Martín y se reencontraron con sus compañeros.

River Plate hace su pretemporada en San Martín de los Andes https://twitter.com/RiverPlate

Pero no todas fueron buenas noticias para el Millonario. Porque nuevamente vuelven a sonar alarmas por el futuro de Julián Álvarez. Según pudo saber LA NACION, Fernando Hidalgo, el representante del jugador que está en Europa sosteniendo reuniones con diversos clubes interesados en la joya, tiene sobre la mesa cuatro propuestas económicas para el futbolista de 21 años que son difíciles de soslayar. Se trata de Napoli, Atalanta y Fiorentina de Italia, más Niza de Francia, que pretenden hacer un intento por el delantero y mantienen charlas con su agente. Al mismo tiempo, en Núñez afirman que no todavía no han recibido ofertas formales y esperarán para conocer si finalmente se llegarán.

¿Cuál es el límite? Ninguna de las cuatro instituciones parece estar dispuesta a desembolsar una cifra tan abultada en un mercado de pases de invierno de un fútbol europeo golpeado económicamente por la pandemia. Así, podrían acercar una oferta por una cifra elevada, pero menor a los 20 millones y ofrecer, además, un porcentaje de futura venta. ¿Negociará River esa posibilidad? Al día de hoy, por lo que reconocen los dirigentes por lo bajo, la intención es negociarlo únicamente por los 20 millones de euros netos de su cláusula de salida, con todo lo que implicaría perder a su gran figura en medio de la pretemporada y a menos de un mes del regreso del fútbol.

Napoli, Atalanta y Fiorentina de Italia, más Niza de Francia, pretenden hacer un intento por la adquisición de Julián Álvarez Marcelo Endelli - Getty Images South America

Mientras se espera para conocer si alguno de los cuatro equipos interesados por Julián finalmente avanzarán a un plano más formal de negociación, en el club le ponen paños fríos a la situación y lo cierto es que Álvarez se entrena a pura intensidad en el Sur argentino. Distendido y compenetrado, al joven de 21 años se lo ve muy enfocado en la preparación del año con River mientras su futuro sigue teniendo un signo de pregunta.

Al igual que con Julián, los futuros de Rollheiser y Angileri también son incógnitas. Hoy, los jugadores que no viajaron a San Martín de los Andes a la espera de una resolución de sus situaciones contractuales y se encuentran entrenando en el predio de Ezeiza junto con el juvenil Santiago Montiel -saldría a préstamo- y un equipo de trabajo (PF, médico y utilero) que se quedó en la ciudad. Por lo que se ha barajado en las últimas horas, todavía no se dieron avances concretos para llegar a una solución, aunque no se han roto las charlas: las comunicaciones entre las partes siguen para buscar un acuerdo en los salarios y en detalles de duraciones, primas y porcentajes. Pero todo sigue en stand by y con versiones cruzadas, tal como ocurrió a lo largo de todo 2021.

En el caso de Rollheiser, la CD millonaria asegura que se está haciendo un reconocimiento económico para mejorar el contrato del jugador de 21 años, pero que hay un pedido de su agente que frena la negociación: la compra del 20% del pase que no tiene el club. En este momento, River no lo considera una obligación, ni desea afrontar ese gasto en medio de un mercado de pases austero y difícil. Por otro lado, desde el círculo del futbolista se afirma que hasta hoy posee un contrato de juvenil y que los números siguen siendo muy bajos para un jugador que terminó siendo titular e importante en el último semestre y que es una de las grandes promesas de la cantera millonaria.

Angileri busca una salida de River en el extranjero

En tanto, en el caso de Angileri hay una cuestión central: el lateral izquierdo hace tiempo busca una salida al extranjero. Con pasaporte comunitario y sin haber dado el salto, en junio podría irse con el pase en su poder y su representante Pascual Lezcano maneja contratos irresistibles desde lo económico que River no podría igualar. Además, sostienen que en el mercado pasado en el club desestimaron dos ofertas de Italia y Turquía. Pese a eso, el mendocino no quiere romper la relación con la institución y salir libre, por lo que se quiere buscar un acuerdo con el Millonario. Pero hoy está lejos: hay posturas muy diferentes en la cantidad de años del vínculo, el salario y las formas de pago. En River, además, aseguran que no hay ofertas formales por el jugador y que nunca recibieron una contraoferta tras la última carta de renovación que fue rechazada.

Así, Gallardo trabaja hoy en el Sur con 25 futbolistas, busca poner a punto a Matías Suárez, empieza a pulir a sus tres refuerzos, aguarda la llegada de Juanfer Quintero, busca reflotar lo de Fabricio Bustos, reza por la joya Julián Álvarez y espera la definición de la novela del verano, con Angileri y Rollheiser de protagonistas. La temporada 2022 todavía se arma para el Millonario.