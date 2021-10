River: Marcelo Gallardo va por el récord de Angel Labruna, una marca que espera hace 46 años

Imparable y demoledor. Así está River. La irregularidad de los primeros pasos del año parece haber quedado atrás. Hoy tiene una marcha constante que no se detiene y que transforma a sus rivales. Los achica, los minimiza, los obliga a cambiar. De local o visitante impone sus condiciones para dominar tiempos y espacios. Ningún contexto le cambia la idea: su premisa central es lastimar. Es su esencia. Vive obligado a modificar nombres, pero su deseo futbolístico no se negocia. Por eso es un equipo de época. La victoria por 3-0 sobre Argentinos Juniors en el Monumental fue una nueva confirmación.

El equipo de Marcelo Gallardo tuvo otra noche de gala, potenció su rendimiento, le sacó nueve puntos de ventaja a su escolta Talleres y 11 unidades a los terceros Vélez y Lanús y no parece tener techo. Cuando debía hacerlo, sacó la chapa de campeón. Y cada vez está más cerca de serlo a siete fechas del final. No sólo eso: con este envión triunfal, el Muñeco está a un partido de igualar un récord de Angel Labruna como entrenador millonario, que en el Metropolitano 1975 ganó 9 partidos en fila . Gallardo suma 8, una estadística que no conseguía un entrenador desde Manuel Pellegrini en 2003.

La caída de Boca por 2-0 ante Vélez y el empate 3-3 de Talleres con Lanús fueron dos impulsos para afrontar un duro escollo ante el Bicho, por el Torneo 2021: Gallardo nunca le había podido ganar a Argentinos en sus anteriores cuatro cruces como local. Pero no hay estadística que pueda contra el altísimo nivel colectivo que viene mostrando el Millonario. Aunque ya no tiene al operado Matías Suárez, ayer no contó con Enzo Pérez y todavía tampoco puede recuperar a los lesionados Fabrizio Angileri y Nicolás De La Cruz, las caras alternativas afrontan los desafíos con una sapiencia deslumbrante. Y los jóvenes responden con creces. Hoy la confianza está por las nubes y es el gran logro del semestre.

Argentinos llegó al Monumental como el segundo equipo con mayor porcentaje de tenencia de pelota en la Liga (61,8%) -sólo superado por River (61,9%)- y con una identidad futbolística intensa y ofensiva. Pero el conjunto de Marcelo Gallardo asfixia : en 60 minutos liquidó el partido con tres goles, no dejó pensar nunca a su rival, lo dominó siempre y al cronómetro le sobró media hora. Primero, Bruno Zuculini abrió la cuenta a los 27 minutos con un bombazo de media distancia que representa fielmente el convencimiento que el DT logró reponer en el equipo tras el cachetazo que sufrió en Brasil contra Atlético Mineiro de la Copa Libertadores, la última derrota hace más de dos meses. Las alternativas entran y rinden.

Luego, en la segunda parte, Julián Álvarez y Braian Romero convirtieron el segundo y el tercero en un lapso de tres minutos con dos jugadas calcadas por un pase previo entre líneas de la gran figura Agustín Palavecino para dejar a los delanteros mano a mano. Los dos atacantes se repartieron un gol y una asistencia cada uno para asegurar la octava victoria consecutiva en Liga, algo que no conseguía hace 18 años. River sacó 35 puntos de los últimos 39 en el torneo con un invicto de 13 partidos (11 éxitos y dos empates), es el más goleador con 37 tantos a favor en 18 juegos y el menos goleado con 12 en contra. Y eso lo logra porque sabe cómo someter al que está enfrente.

Con voracidad e intensidad, obliga a los rivales a quemar sus papeles. Los ahoga con presión alta. Genera imprecisiones constantes. Complica a los defensores por cómo lastima con espacios para mover la pelota y por cómo ataca con inteligencia en velocidad, con balones rápidos y largos. Se queda con la pelota y con los tiempos del juego al poblar el mediocampo con dinámica y buen pie. Y durante casi los 90 minutos sabe cómo hacer que Franco Armani sea un espectador más en el Monumental: el Bicho tuvo un solo dos remates intrascendentes al arco en todo el partido.

Con un esquema 4-3-2-1 que ya se vuelve habitual, el Muñeco dispuso cinco volantes para ganar el partido: Bruno Zuculini suplió con creces a Enzo Pérez -suspendido por cinco amarillas- y fue una de las figuras al dominar el eje con presencia y precisión; Enzo Fernández y Palavecino manejaron el balón como quisieron; y los juveniles Santiago Simón y Benjamín Rollheiser explotaron los costados de afuera hacia adentro para ser siempre opciones de pase y peligro.

Además, también tuvo el apoyo constante de los laterales Robert Rojas y Milton Casco, dos piezas centrales para el juego colectivo, y la precisión para jugar la pelota de sus defensores centrales Paulo Díaz y David Martínez, los primeros pases. Y en ataque todo está dado para exprimir al máximo la velocidad, lucidez y potencia del intratable Julián Álvarez, un dolor de cabeza para los defensores que ya suma 10 goles y cinco asistencias en sus últimos ocho partidos. Sumado a eso, Romero volvió a entrar con gol como en Córdoba contra Talleres y lleva nueve tantos en 20 juegos con la camiseta millonaria.

River se renovó. Está revitalizado y pisa fuerte. Las jóvenes promesas de la cantera responden a las exigencias. Los suplentes pueden lucirse en un contexto ameno. Y las figuras de edad y jerarquía son los capitanes de un barco que sigue firme rumbo a su gran objetivo: la Liga Profesional que tan esquiva le ha sido al Muñeco en su ciclo. Todo está dado para que pueda lograrlo.