Hasta que no arranque la revancha, se seguirá hablando del River-Nacional, el choque en la cancha de Independiente disputado el último jueves que empezó a perfilar uno de los cuartos de final de la Copa LIbertadores. Ahora, la polemica por los fallos se reaviva con los audios que difundió la Conmebol, en donde se resolvieron las jugadas controvertidas entre el árbitro colombiano Andrés Rojas y sus compañeros de la sala del VAR.

El equipo de Marcelo Gallardo se impuso 2 a 0 y la entidad madre del fútbol sudamericano apuntó específicamente estas cinco jugadas:

1- Mano de Mathias Laborda en el área pero no era penal

A los 17 minutos del primer tiempo, el futbolista de Nacional Mathias Laborda no consiguió despejar limpio y la pelota rebotó en su mano derecha. Se decidió chequear la jugada, aunque se resolvió no cobrar penal porque se impuso la regla 12: no se debe sancionar si la pelota pega en el brazo luego de dar en un pie o en la cabeza. Se puede escuchar cuando en el VAR explican: "Veo una mano amplia". Así, un posible fallo en contra del equipo charrúa queda descartado al observar que no rebota en el césped sino en el pie de Laborda. "Puedes reanudar", ordenan.

2- Falta a Matías Suárez y penal

El delantero de River Matías Suárez penetra en el área y se deja caer luego de un impacto cuerpo a cuerpo con Oliveros. Primero se descartan varias imágenes porque no se advierte un "punto de contacto". En el audio, se escucha al juez del VAR manifestar: "Esta toma no me sirve". Finalmente, le avisan a Rojas: "Al final, lo termina empujando. Chequeo completo, Andrés, Puede reanudar. Penal confirmado", con lo que se decreta la pena máxima.

3- El gol anulado a Suárez por fuera de juego

Cuando se consumía el primer tiempo, Suárez fue otra vez protagonista. Al ex Belgrano le anularon un gol por un fuera de juego muy sobre el filo, luego de salir lanzando casi desde la mitad de la cancha. "Es ajustado, espera por favor", le dicen a Rojas. "Dame el punto de contacto del jugador que tira el balón", solicita primero. "Déjame ver si es la punta del hombro", le agregan. Tras debatir, le avisan que es offside.

4-Mano de Laborda, penal y gol de Montiel

La pelota queda viva y "se le pega" al defensor de Nacional Mathias Laborda, Es ahí cuando le indican al juez que detenga el partido, pero responde: "Ahora no puedo". Cuando consigue interrumpir el desarrollo, le indican que observe la acción en la pantalla. Rojas dictamina: "Ocupa más espacio, perfecto, muéstrame toda la jugada por favor. Correcto Nicolás, estoy viendo la mano. Amplía el volumen. Está separada del cuerpo... Tira el centro, rebota, la mano del número 2 amplía el volumen, no hay receptor fijo. Mi decisión es penal, no tarjeta".

5- Gol agónico de Zuculini y reclamo por offside

El partido ya estaba en tiempo de descuento. Llega el centro desde la derecha de Matías Suárez y Bruno Zuculini anota de cabeza. El VAR reclama: "Dale hacia atrás, quiero ver el punto de contacto de la primera jugada que parece más en fuera de juego. Dale, que ese está bien. Ahora sí quiere ver el segundo... Para, ahora sí veo fuera de juego. Dame punto de contacto de ese".

Le piden a Rojas no reanudar. El VAR sigue: "Vamos a buscar la línea con el balón", y ellí cuando empiezan a trazar las líneas amarillas. Le avisan al árbitro: "En la segunda acción no hay fuera de juego". Vuelven a repasar las imágenes pero en cámara lenta. Reclaman que la línea esté con el balón y no con el defensor. Piden otra vez acomodar las líneas sobre la pelota, casi como si se tratara de una clase de geometría. "Gol confirmado, Andrés, puedes reanudar", concluyen.Y así es como queda definida la victoria de River por 2 a 0.

