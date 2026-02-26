La Copa Libertadores y una instancia maldita: solo en dos de diez ocasiones los equipos argentinos pudieron pasar exitosamente el repechaje

Con la llegada de Alejandro Domínguez a la Conmebol, la Copa Libertadores implementó un cambio en el formato de repechaje en 2017 y los equipos argentinos se vieron perjudicados, ya que se vieron obligados a disputar cuatro partidos para ingresar a la competencia. La derrota de Argentinos Juniors en la Fase 2 expuso un duro dato para los clubes argentinos, donde solo dos de diez (20%) pudieron avanzar a la instancia de grupos: Atlético Tucumán (2017) y Estudiantes de La Plata (2022).

A fin de potenciar el fútbol, el ente rector sudamericano apostó a que 44 equipos disputen la competencia (en lugar de 38), aunque debió hacer una importante modificación para que entre en vigencia. La eliminación del histórico repechaje, donde los equipos disputaban solo dos encuentros, generó un fuerte impacto. Además, solo los equipos que no superaron la Fase 3 siguen disputando una competencia internacional (Copa Sudamericana), mientras que los clubes eliminados en la Fase 2 quedan afuera de todo.

Estudiantes de La Plata es el equipo argentino que más avanzó desde el repechaje tras el cambio de formato en 2017 ANDRES PINA/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

El cambio de formato supuso, en un principio, que sería favorable para los equipos de Argentina por el nivel futbolístico de sus equipos en comparación con otros clubes del continente. Sin embargo, esto no terminó siendo así y año tras año se viene confirmando.

Atlético Tucumán protagonizó una epopeya difícil de superar

En la edición de 2017, Atlético Tucumán se convirtió en el primer equipo que debía disputar dos fases para avanzar a la instancia de grupos. En su primera eliminatoria, con un triunfo ante Nacional de Ecuador, protagonizó uno de sus momentos más insólitos de la competición.

El plantel del Decano ya estaba en Guayaquil, donde realizaba la escala, y debía viajar a Quito para jugar el partido decisivo. Sin embargo, el vuelo se demoró debido a que el avión no tenía todos los papeles en reglas. De manera urgente, el equipo terminó viajando en otra nave, llegó mucho más tarde de lo esperado y todo el equipo de utilería no pudo embarcar, por lo que arribó a la capital ecuatoriana sin camisetas titulares, ni shorts, ni medias.

Si bien su rival le ofreció la camiseta suplente, la AFA contactó a la Sub 20 que también estaba en Quito disputando el Sudamericano y rápidamente los jugadores le presentaron sus camisetas y botines al equipo tucumano.

#HistoriaDecana



¡Y cómo olvidar esa noche, que en Quito fui la Selección! 🇪🇨🇦🇷



Un día como hoy, pero de 2017, Atlético Tucumán conseguía un triunfo histórico en la capital de Ecuador, por Copa Libertadores. 🏆 pic.twitter.com/Owc52Iwstm — Atlético Tucumán (@ATOficial) February 7, 2019

Luego de su histórica actuación en Ecuador, Atlético Tucumán se enfrentó a Junior de Barranquilla. Tras una derrota por la mínima en Colombia, el equipo argentino se impuso por 3-1 en la vuelta y obtuvo el pase a la fase de grupos, donde finalizó en la tercera ubicación y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Banfield, Talleres y Atlético Tucumán quedaron a un paso

En 2018, Banfield fue el club argentino que debió disputar las dos fases luego de terminar en el quinto puesto del campeonato 2016-17. El equipo que dirigía Julio Falcioni primero se enfrentó a Independiente del Valle y empataron en los dos enfrentamientos, pero el Taladro avanzó por la regla del gol de visitante (eliminada a partir de 2022) al empatar 2-2 en Ecuador.

Sin embargo, en la última instancia, el club bonaerense quedaría eliminado ante Nacional de Uruguay después de perder por la mínima en el encuentro de vuelta disputado en Montevideo (la ida terminó 2-2). Tras alcanzar la Fase 3, se aseguró disputar los octavos de final de la Sudamericana, donde cayó ante Defensa y Justicia.

El equipo dirigido por Falcioni estuvo cerca, pero no pudo derrotar a Nacional

La edición de 2019 lo tuvo como protagonista a Talleres de Córdoba que disputó la competencia después de 17 años. En la primera fase, dio la sorpresa luego de eliminar al São Paulo al ganar por 2-0 en el Mario Alberto Kempes y empató 0-0 en el partido de vuelta en el Morumbí.

De igual forma, la "T" no pudo avanzar a la instancia de grupos. El gran rendimiento de Palestino lo privó de seguir avanzando en la Libertadores. Una derrota por 2-1 en el partido de vuelta en Chile, donde los cordobeses arrancaron ganando, causó la eliminación de los argentinos y también la imposibilidad de jugar la Sudamericana ya que no figuró entre los dos mejores equipos con mayor rendimiento en la fase previa.

En 2020, Atlético Tucumán disputó por segunda vez los cuatro partidos previos para disputar la fase de grupos. No obstante, el equipo entonces dirigido por Ricardo Zielinski no contó con la misma suerte que en 2017.

Tras la derrota en 2020, Atlético Tucumán nunca más pudo disputar un partido por Libertadores

El Decano quedó eliminado en la última ronda ante Independiente de Medellín por penales después de que la serie quedara igualada 2-2, donde ambos equipos ganaron 2-0 como locales. Los tucumanos avanzaron a la segunda fase de la Sudamericana, pero cayeron ante Independiente.

San Lorenzo, el primer equipo grande en no superar las dos fases

El equipo de Boedo fue el representante argentino en la edición de 2021 y le tocó un cuadro difícil de superar para avanzar a la fase de grupos. En la primera instancia, enfrentó a la Universidad de Chile donde pasó de ronda gracias a un 2-0 conseguido en el partido de vuelta en Argentina tras un empate en Santiago.

En la última instancia previa, San Lorenzo no contó con la misma suerte contra el Santos. Un impensado resultado en el estado Pedro Bidegain, con una derrota por 3-1, fueron el puntapié de la eliminación del equipo. El encuentro de vuelta finalizó 2-2 por lo que el Cuervo no pudo disputar la fase de grupos.

El cambio de formato en la Copa Sudamericana le permitió al equipo porteño tener el pase certificado a dicha competencia. A partir de 2021, los clubes eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores pueden disputar la fase de grupos.

Estudiantes rompió la sequía en el repechaje

Después de seis ediciones, el Pincharrata quebró la mala racha de los equipos argentinos en las dos fases previas de la Libertadores. En la primera instancia, le tocó enfrentar a Audax Italiano y un agónico gol de Leandro Díaz en el encuentro de vuelta, donde el equipo platense ganó ese partido por 2-0 y remontó un 0-1 de la ida, le dio la clasificación a la Fase 3.

En la última instancia, Estudiantes enfrentó a Everton de Viña del Mar. En la ida, disputada en Chile, el equipo platense se impuso por la mínima con un gol de Matías Pellegrini. En la vuelta, los argentinos repitieron el mismo resultado, aunque el gol lo anotó Agustín Rogel, y avanzaron al grupo C.

Un polémico arbitraje de Andrés Matonte privó al equipo platense de alcanzar las semifinales LUIS ROBAYO - AFP

El camino del Pincha siguió con éxito en esa edición al terminar primero en su grupo con 13 puntos. Sin embargo, su eliminación se produjo en los cuartos de final tras un polémico partido ante Atlético Paranaense.

Huracán y Godoy Cruz quedaron también a un paso

La edición de 2023, Huracán fue el equipo que representó al país en la instancia previa a la fase de grupos. El Globo se impuso en una dura eliminatoria a Boston River, al vencer al equipo uruguayo por la mínima con un gol de Matías Cóccaro en el encuentro de vuelta.

Sin embargo, en la Fase 3, el club argentino tropezaría frente a Sporting Cristal. Después de un 0-0 en Parque Patricios, Huracán cayó en Lima por la mínima con un gol en el último minuto del partido.

Huracán mostró una mala actuación, aunque tuvo la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana meses más tarde Prensa Sporting Cristal

En 2024, Godoy Cruz representó a la Argentina después de tener un gran rendimiento en la temporada anterior, aunque se convirtió en el primer equipo del país en no avanzar ni siquiera a la última fase previa. Una derrota por 1-0 en Mendoza ante Colo-Colo, en el partido de ida, terminó condenando al Tomba que empató sin goles en la vuelta disputada en Chile.

Boca protagonizó un papelón difícil de olvidar

Después de quedarse afuera de la edición de 2024, Boca Juniors contó con la posibilidad de disputar la fase de grupos de la Libertadores, aunque primero debía superar con éxito los cuatro partidos previos.

No obstante, el Xeneize tuvo una actuación que difícilmente será olvidada por los fanáticos del fútbol. En la Fase 2 debió enfrentar a Alianza Lima, dirigida por Pipo Gorosito. En el partido de ida, el encuentro finalizó 1-0 en favor del equipo peruano después de un gol tempranero de Pablo Ceppelini.

Con la obligación de dar vuelta la serie, el equipo que dirigía Fernando Gago inició ganando el encuentro en la Bombonera con un gol en contra. Después de que Hernán Barcos empatara, Zenón le volvió a dar la ventaja a Boca. Sobre el final del partido, Édinson Cavani contó con la chance de darle el pase a la Fase 3 sin necesidad de disputar una tanda de penales, pero desperdició una oportunidad increíble debajo del arco. Desde los doce pasos, Alianza Lima dio la sorpresa y, gracias a un remate atajado a Alan Velasco, avanzó en la competencia.

Al quedar eliminado en la Fase 2, el Xeneize ni siquiera pudo disputar la Copa Sudamericana y su papelón en la Libertadores surtiría efecto en los siguientes meses de 2025, que incluyó la salida de Gago del cargo.

Argentinos, el último equipo en fallar

Argentinos Juniors se presentaba con todo a favor en La Paternal tras haberle ganado por 1-0 a Barcelona de Ecuador en Guayaquil en el inicio de su participación en la Fase 2. Sin embargo, el partido de vuelta no salió como esperaban, el equipo argentino perdió por la mínima y más tarde quedó eliminado en la tanda de penales.

El destino del Bicho se definió en una serie de penales donde estuvo match point en serie de uno, pero no acertó más. Al final fue 5-4 y una desazón total para el equipo de Nicolás Diez, y la octava para un club argentino en la fase previa de la Copa Libertadores.