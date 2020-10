Scocco volvió a River con la camiseta de Newells y marcó dos goles en un amistoso Crédito: Prensa River

Volvió Ignacio Scocco a cruzarse con River y cumplió la inexorable ley del ex: en un amistoso matutino que se jugó en el predio de Ezeiza, el delantero marcó dos goles para darle el triunfo por 2-1 a Newell's frente a un equipo millonario alternativo, en medio de la doble fecha de eliminatorias sudamericanas.

Con un gol de tiro libre y otro de cabeza, Nacho se transformó en la figura indiscutida del amistoso, no solo por volver al lugar en el que se volvió un referente durante los últimos tres años, sino por mostrar que su jerarquía todavía tiene mucho más para dar: es su cuarto gol en tres amistosos, después de marcar ante Unión y Atlético de Rafaela en dos empates 1-1 en el Coloso del Parque Independencia. Hoy, el cordobés Lucas Beltrán logró el empate parcial de River, que el sábado pasado había igualado 3-3 con San Lorenzo en otro partido de preparación para darle rodaje a los suplentes.

"Fue muy lindo. No había tenido la posibilidad de charlar y despedirme de la mayoría. Me vino muy bien. Me tocó vivir tres años muy lindos y haberme ido de esa manera fue duro, difícil, más que nada no poder darte un abrazo, saludar, agradecer... con toda la gente que trabaja en el predio y nos ayudaba día a día. Por suerte lo pude hacer", comentó Scocco en TNT Sports tras el encuentro, que no fue televisado y del que no se compartieron imágenes grabadas, por lo que los hinchas de ambos clubes se quedaron sin poder ver sus goles.

"Los goles son circunstancias de juego. Nos vino muy bien, teníamos la necesidad de un partido en el que nos exigieran mucho y se pareciera a lo que se da oficialmente. Nos sentimos bien y nos vamos contentos. Es un lindo grupo de trabajo, dentro y fuera del plantel. Hay lindas sensaciones. Jugadores con experiencia y muchos jóvenes. Se armó algo lindo, ahora hay que empezar a demostrar dentro de la cancha qué es lo que queremos"

Enrique Bologna; Elías López, Augusto Aguirre, Javier Pinola y Milton Casco; Santiago Sosa, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira; Lucas Beltrán, Lucas Pratto y Federico Girotti fueron los once elegidos por Marcelo Gallardo. Mientras tanto, Frank Darío Kudelka eligió a Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bittolo; Jerónimo Cacciabue (Pablo Pérez), Julian Fernández (Mateo Maccari) y Aníbal Moreno; Enzo Cabrera, Maximiliano Rodríguez e Ignacio Scocco.

Su felicidad por estar en Newell's

Scocco decidió irse de River tras tres años en los que sumó 38 goles, 90 partidos y cinco títulos para cerrar un ciclo dorado. Al vencerse el contrato que había firmado en junio de 2017, el atacante eligió no renovar su vínculo y retornar a Newell's, la casa que lo vio a nacer y a la que había prometido retornar para cerrar su carrera. Ahora, enfrentará un nuevo desafío con la Lepra, con viejos conocidos: Enzo Pérez, Maxi Rodríguez y Mauro Formica.

"Irme de River fue una decisión mía, personal. Mi idea siempre fue terminar el contrato de tres años y volver a Newell's. Se me hizo difícil porque me agarró en el medio de una pandemia. No pude despedirme de la gente, dentro de la cancha y ni siquiera de mis compañeros, encima en el medio de la Copa Libertadores. Pero era algo que venía pensando desde hace mucho tiempo", explicó el delantero de 35 años.

"Nos quedamos charlando con todos los chicos y con Gallardo un rato. Recordando cosas, hablando del partido de hoy, fue una linda charla", agregó Nacho, y luego pidió por el retorno del fútbol: "Ojalá que vuelva rápido el fútbol, lo necesitamos. Estar entrenando y no tener un punto al que apuntar es muy difícil. Se hace dificil sostenerse, más allá de que es lindo ir a entrenarse, siempre se necesita el reinicio del campeonato. Es una duda constante en medio de un momento complicado del país. Pero tiene que volver, es una necesidad en serio".

