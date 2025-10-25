River perdió por penales con Independiente Rivadavia y quedó eliminado de la Copa Argentina

Marcelo Gallardo se tapa la cara. No es para menos: en algo más de un año y medio, River es una auténtica decepción. La última arranca el viernes a la noche y termina el sábado a la madrugada, a las 00.50. El gigante, deslucido, apagado y confundido en buena parte de 2025, cayó por penales por 4 a 3 con Independiente Rivadavia y quedó eliminado en las semifinales de la Copa Argentina.

El partido decisivo será entre el conjunto mendocino y Argentinos, que un día antes se impuso por 2 a 1 sobre Belgrano. Centurión le contuvo el primer remate a Borja, Galoppo desvió el suyo (luego de un zapateo insólito), el suspenso siguió, hasta que Sebastián Villa, un antiguo y vigente verdugo millonario, selló la victoria de la Lepra, el golpe de KO para River. Franco Armani no acertó uno.

¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ELIMINÓ A RIVER Y ESTÁ EN LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA!



Villa convirtió el penal con el cual la Lepra Mendocina se impuso 4-3 en la tanda, tras el 0-0 en los 90 '. pic.twitter.com/1MDtL9db3F — TyC Sports (@TyCSports) October 25, 2025

El partido se jugó bajo una lluvia intensa en buena parte del desarrollo. Pudo ganarlo River, que dispuso de un tiro en el palo de Quintero y un cabezazo de Rivero en el travesaño. Independiente Rivadavia jugó con el corazón en la mano: lo que no es poco. Hubo que adaptarse a todo: el rival, el contexto, el clima, el campo de juego. Empezó el viernes a la noche y terminó minutos antes de la 1 de la madrugada de este sábado. Una muestra más de la actualidad del fútbol argentino. Hubo un entretiempo de 48 minutos mientras se esperaba que la lluvia de una tregua.

Un zurdazo de Quintero chocó contra el poste de Centurión, en el primer aviso serio del conjunto millonario, que después de un ida y vuelta atractivo, tomó el control exclusivo del desarrollo.

Borja y Gómez, entre los charcos Mario Sar

Independiente Rivadavia avanzó con puñales eléctricos, sobre todo al mando de Sebastián Villa, indomable por la izquierda y por derecha, más allá de que sus unipersonales no tenían un final feliz. River respondía con toques y destrezas, lejos de la zona caliente.

Detrás del disparo de Juanfer, River tomó nota de su adormecida jerarquía. Un cuádruple remate (Acuña, Driussi, Montiel y Nacho Fernández), provocó un temblor en el área mendocina. ¿Cómo no entró? Pero no fue algo sostenido.

A los 35 minutos del primer tiempo, Colidio entró por Driussi, en otra muestra de que el delantero surgido en Núñez atraviesa una interminable cadena de molestias musculares. La lluvia, en el tramo final del primer capítulo, le aportó una dosis de dramatismo que el partido verdaderamente no tenía. Seguía 0 a 0, un marcador que se burlaba del buen espectáculo.

Nacho Fernández y Luciano Gómez, bailando sobre el agua Mario Sar

El juego millonario (superior en casi todos los sectores, con la excepción de las ráfagas de Villa) se basó en los laterales. Montiel creció en su confianza y Acuña, cuando no se extravía en los excesos, no tiene comparación. Quintero, sobre todo, y Nacho, fueron cómplices de la creación (una bien, una mal) y los delanteros hacían lo que podían. Salas juega su propio juego: no siempre es funcional al equipo. Y Colidio, a esta altura, era una moneda al aire.

Todo, dentro de un contexto complejo: caía un diluvio. Tanto llovía, que se retrasó el comienzo de la segunda mitad. Estaba anunciado el mal clima, pero la situación superó todo tipo de previsión. “Demorado”, fue el mensaje de las autoridades. “15 minutos más”, fue el anuncio. Lo que el partido iba a terminar al otro día: empezó el viernes, culminó el sábado.

A las 23.25, ingresó un ejército de empleados, con todo tipo de secadores, para escurrir tanta agua acumulada. Parecía una misión imposible.

¡EL PALO SALVÓ A LA LEPRA MENDOCINA!



Juanfer Quintero sacó un tremendo remate y la pelota se estrelló en el poste izquierdo de Centurión. El encuentro entre #River e #IndependienteRivadavia sigue 0-0. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/1YFbOiY6Yv — TyC Sports (@TyCSports) October 25, 2025

Mientras, los jugadores de ambos equipos pretendían hacer ejercicios físicos, para calentar los cuerpos, luego de más de media hora de espera. Miguel Borja estaba con los titulares, para actuar en el segundo capítulo en reemplazo de Salas. Toda una curiosidad: el Muñeco reemplazó rápidamente a los dos delanteros elegidos en un primer momento.

A las 23.37, los jugadores ingresaron en el campo, mezclados con los empleados. Las áreas eran los lugares más complicados. Andrés Gariano, el árbitro, conversaba con todos. Según se supo, por la veda electoral, no podía continuar el partido este sábado. Y a las 23.45, volvió el partido.

🇦🇷🏆 ¡EL TRAVESAÑO EVITÓ EL GOL DE RIVER!



Rivero ganó de cabeza, pero la pelota pegó en el travesaño. El encuentro entre el Millonario e #IndependienteRivadavia sigue 0-0. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/JX5Tn8tXVt — TyC Sports (@TyCSports) October 25, 2025

La primera acción, fue elocuente: Villa y Martínez Quarta se entreveraron en el agua. Y lo que siguió fue una lucha bajo (y sobre) el agua. Era muy complejo seguir así. Podía pasar cualquier cosa: en algunos sectores, era imposible jugar al fútbol. Había algo claro: iba a ganar el equipo que mejor se adaptara al escenario. El más claro en ese contexto fue Villa.

Suerte de enemigo íntimo de River, el colombiano marcó cuatro goles ante el equipo millonario, su víctima preferida junto con Aldosivi. En Boca le convirtió en el empate 2-2 en la Copa Maradona 2021. Un penal para otra igualdad (1-1) dos meses más tarde en la Copa de la Liga Profesional. Y un grito de pura picardía en el triunfo xeneize en el Monumental en 2022, cuando aprovechó una salida en falso de Leandro González Pirez, con la complicidad de Franco Armani. En noviembre del año pasado, le marcó por última vez: abrió el marcador de un 2 a 1 jugado en Mendoza.

Las dos caras de una auténtica batalla Mario Sar

Un cabezazo de Rivero, que impactó en el travesaño y otro testazo, en este caso de Galoppo, recién ingresado, evitado por Centurión en vuelo triunfal, fueron las situaciones más claras dentro del tramo final, hasta los penales. Allí cuando el Muñeco, más perdido que nunca, se empezó a tapar la cara. River no lo representa y suma frustraciones.

