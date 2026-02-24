River Plate vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River Plate y Banfield se enfrentarán el próximo jueves desde las 19.30 en el estadio Monumental por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Apertura 2026 en un encuentro cuya relevancia se exacerbó a partir del anuncio de Marcelo Gallardo de que será el último de su segundo ciclo porque dejará el cargo por los malos resultados. El cotejo se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Hernán Mastrángelo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.50 contra 7.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.03.

El presente del Millonario es muy adverso. De hecho, las tres derrotas en fila en el campeonato doméstico apuraron la salida de Gallardo, más allá de que la semana pasada su equipo avanzó a 16avos de final de la Copa Argentina 2026 con una ajustada victoria 1 a 0 sobre Ciudad de Bolívar.

Pero más allá de lo ocurra en el campo de juego, el Monumental vivirá una jornada en la que la alegría y la tristeza se mezclarán a cada instante porque el club despedirá al entrenador más importante de su historia que, en su segunda etapa, lejos estuvo de los éxitos de la primera y no ganó ningún título. Las estadísticas pudieron más que la ‘espalda’ del ‘Muñeco’: de los últimos 15 partidos en ligas argentina, el Millonario perdió 10, ganó tres e igualó dos. Es, desde entonces, el equipo que más cayó por encima de otros como Newell’s y Atlético Tucumán, de pésimo presente.

A dos días de la despedida, es una icógnita la formación titular que dispondrá Gallardo. Franco Armani volvió en la derrota ante Vélez 1 a 0, pero fue reemplazado en el entretiempo por Santiago Beltrán porque se resistió de una lesión. Además, Juan Fernando Quintero acarrea una lesión muscular y Kendry Páez sufrió un golpe en uno de sus hombros que lo obligó a dejar la cancha del estadio José Amalfitani a pocos minutos de haber ingresado.

Más allá de los jugadores que disponga el saliente DT, lo trascendental para River será volver a ganar y escalar posiciones en una tabla de la zona B que lo tiene décimo con siete puntos producto de tres caídas, dos triunfos y un empate.

Marcelo Gallardo se despedirá de River Plate en el partido vs. Banfield Gonzalo Colini

El Taladro, dirigido por Pedro Troglio, tiene la misma cantidad de unidades que River, con el mismo récord. En su última presentación venció a Newell’s 3 a 0 y quiere aprovecharse del mal momento de su rival para dar el cimbronazo en el Monumental. Sus objetivos son muy diferentes a los del Millonario porque esta temporada puja por no descender a la Primera Nacional a través de la Tabla de Promedios, donde se ubica 26° y tiene por detrás a solo cuatro clubes.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en 2024, por la Liga Profesional de ese año, con victoria de River 3 a 1 en el Monumental con un doblete de Pablo Solari y otro tanto de Miguel Borja. Leandro Garate marcó en el perdedor. El año pasado no se enfrentaron porque conformaron diferentes zonas en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.