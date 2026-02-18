River vs. Ciudad de Bolívar: resumen, gol y resultado del partido de la Copa Argentina 2026

River Plate venció este martes a Ciudad de Bolívar 1 a 0 en el encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina 2026 y avanzó a los 16avos de final. El único gol del partido que se jugó en estadio La Pedrera de San Luis lo marcó Juan Fernando Quintero de penal a los 87′.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo enfrentará en los 16avos de final a Aldosivi de Mar del Plata, que en el primer turno de la jornada doblegó a San Miguel 3 a 0 en el escenario Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia.

El resumen de River vs. Bolívar

El Millonario asumió la responsabilidad de ganar el partido desde el inicio y monopolizó la pelota. Con Juan Fernando Quintero de conductor, arrinconó a su rival contra su arco. Intentó por abajo y por arriba, pero no pudo quebrar a un rival que la única vez que cruzó la mitad de la cancha fue con una corrida individual de Guillermo Sánchez cuyo remate, aparejado con Paulo Díaz, terminó en la manos de Santiago Beltrán.

El conjunto de la Liga Profesional no pudo abrir el marcador en el primer tiempo y le costó mucho hacerlo en el complemento. De hecho, su rival creó la primera situación de peligro y el remate de Alex Díaz se fue al lado del palo izquierdo de Beltrán. La respuesta fue con un cabezazo de Matías Viña que contuvo muy bien el arquero Agustín Rufinetti, para entonces ya la figura de su equipo. Antes, apenas comenzado el complemento, Tomás Galván estrelló en el travesaño un remate de media distancia.

¡CASI GOLPEA BOLÍVAR EN EL INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO!



Al minuto del complemento, Guillermo Sánchez hizo una enorme jugada por la banda derecha, tras el centro jugó bien de espalda Khalil Caraballo y Alex Díaz definió cerca del palo izquierdo de Santiago Beltrán. ¡Se salvó River!… pic.twitter.com/1I0dmEkGUU — TyC Sports (@TyCSports) February 18, 2026

El elenco de la segunda división del fútbol argentino aguantó como pudo, con un juego físico al límite y haciendo perder la mayor cantidad de tiempo posible -tuvo seis amonestados por juego brusco y no reanudar el juego rápido-, y se aferró al empate para llevar la definición a los penales y equilibrar las diferencias lógicas que había entre ambos planteles.

Pero sobre el final, cuando ya se escuchaba desde las tribunas el ‘movete, River, movete’, el joven Joaquin Freitas -19 años-, quien había ingresado un rato antes desde el banco de suplentes, pasó entre varios rivales adentro del área y recibió una infracción innecesario de Elías Martínez cuando el atacante ya se estaba quedando sin lugar para enviar el centro. El colombiano Quintero, el capitán de River ante la ausencia de Franco Armani por lesión y uno de los pocos que ‘salvó la ropa’, asumió la responsabilidad y aseguró el tanto con un remate violento al centro del arco.

Juan Fernando Quintero marcó el penal con el que River le ganó a Ciudad de Bolívar Marcelo Aguilar - LA NACION

En el cierre, Ciudad de Bolívar tuvo dos oportunidades para igualar a través de envíos al área en pelotas detenidas. Sin embargo, el Millonario se defendió bien y no pasó sobresaltos. Incluso, Ian Subiabre tuvo en sus pies el segundo tanto en un mano a mano con Rufinetti, pero el arquero le cacheteó el balón cuando el delantero lo quiso gambetear.

Con la victoria, el River de Gallardo evitó un fuerte dolor de cabeza y tendrá varios días para preparar su visita a Vélez por el Torneo Apertura, donde lleva dos derrotas seguidas y necesita imperiosamente cambiar su imagen.