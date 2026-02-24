Quiénes son los candidatos a dirigir a River, tras la salida de Marcelo Gallardo

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River tiene fecha de vencimiento. La puso el propio DT y será este jueves, cuando se despida en el partido ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 en el estadio Monumental. Los malos resultados en el inicio del año profundizaron una crisis futbolística que arrastraba desde la temporada pasada y el ‘Muñeco’ anunció su salida este lunes con un emotivo video que le dedicó a los hinchas y grabó en el River Camp.

La decisión de no continuar se conoció después de hablar con el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, y el Director Deportivo, Enzo Francescoli. Ambos son los encargados de encabezar la búsqueda de un reemplazante para el DT más exitoso de la historia del club. Mientras tanto, Marcelo Escudero, a cargo de la reserva, tendrá un segundo interinato -el primero fue después de la salida de Martín Demichelis- y encabezará la delegacion que viajará a Mendoza para visitar el lunes 2 de marzo a Independiente Rivadavia.

La danza de nombres es amplia, con al menos media docena de candidatos. Los que tienen cierta ventaja son Eduardo Coudet, Hernán Crespo, Santiago Solari y Pablo Aimar, pero todos ellos tienen trabajo. El ‘Chacho’ es el DT de Alavés de España, donde pelea por no descender a la segunda división y no estaría dispuesto a reinstalarse en la Argentina por cuestiones familiares, pero le interesa muchísimo a la dirigencia. Crespo, en San Pablo de Brasil, tuvo un gran arranque en el Brasileirão que lo llevó a la primera posición, aunque se desconoce si en su contrato tiene cláusula de rescisión. De todas maneras, ‘Valdanito’ ya manifestó que su gran sueño es dirigir al Millonario. Salari es Director de Fútbol de Real Madrid, pero le causa una profunda admiración a los dirigentes, que se reunieron con él en España el año pasado.

El caso de Pablo Aimar es el más complejo (lo que hace lejana la chance), pero habría sido sondeado para tomar el cargo después del primer ciclo de Gallardo. Sin embargo, el ‘Payasito’, de pura escuela riverplatense, es parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina y antes del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es imposible. Incluso se desconoce si tiene el deseo de ser entrenador principal, atendiendo a su notable perfil bajo.

Otros de los entrenadores que se mencionaron, aunque con menor fuerza, son Ramón Díaz y Ariel Holan. El ‘Pelado’ se impone por historia, ya que como Gallardo es uno de los máximos ganadores. Sin embargo, teniendo en cuenta que cuando se alejó en 2014 (y a ese lugar llegó el ‘Muñeco´)

Los candidatos para reemplazar a Marcelo Gallardo en River

Eduardo Coudet: desde diciembre de 2024 dirige a Alavés de España y en la temporada pasada evitó el descenso a la segunda división. En el actual campeonato también pelea por quedarse en La Liga de España y, a falta de 13 fechas, lo está consiguiendo. Tiene contrato hasta junio de 2026, pero trascendió que le interesa dirigir a River, como manifestó en una entrevista con LA NACION publicada el 17 de septiembre de 2016: “Sé que voy a dirigir a River”.

Eduardo Coudet, el entrenador de Alavés, es el principal candidato a dirigir a River tras la salida de Marcelo Gallardo Europa Press Sports - Europa Press

Hernán Crespo: está dirigiendo a San Pablo de Brasil y lidera el Brasileirao después de tres fechas con siete puntos. Al igual que Coudet, manifestó públicamente su deseo de dirigir al club donde ganó la Copa Libertadores 1996 en la previa del Mundial de Clubes 2025: “El único lugar donde me gustaría dirigir es en River. Es normal anhelar, el día de mañana, estar ahí“. Posteriormente, aclaró en Clank!: “Por Gallardo nos sacamos el sombrero y le deseamos lo mejor. Hay tiempos que hay que respetar, y entiendo que en algún momento va a pasar. Quiero volver por lo que significa el Monumental para mí. River tiene que ver con mi infancia. Es el lugar donde todo es familiar. A mí nadie me va a explicar cómo es River y me gustaría volver a vivir experiencias a luchar juntos por cosas”.

Hernán Crespo es uno de los nombres que suena en River Plate para reemplazar a Marcelo Gallardo Pedro Vilela - Getty Images South America

Santiago Solari: es el actual Director de Fútbol de Real Madrid y parece poco probable que interrumpa su día a día en España, donde está radicado hace muchos años. En 2021, mientras dirigía a América de México, se refirió a la chance de ser el entrenador de River: “Ojalá suceda en algún momento, en el fútbol puede pasar de todo en una semana. Es difícil predecir lo que va a suceder en el futuro, pero mi corazón siempre está abierto a la Argentina y en especial a River, donde hice todas las inferiores”.

es el actual Director de Fútbol de Real Madrid y parece poco probable que interrumpa su día a día en España, donde está radicado hace muchos años. En 2021, mientras dirigía a América de México, se refirió a la chance de ser el entrenador de River: “Ojalá suceda en algún momento, en el fútbol puede pasar de todo en una semana. Es difícil predecir lo que va a suceder en el futuro, pero mi corazón siempre está abierto a la Argentina y en especial a River, donde hice todas las inferiores”. Pablo Aimar: fue el primer apuntado, al igual que cuando Gallardo concluyó su primer ciclo. Sin embargo, su labor en el cuerpo técnico de la selección argentina que comanda Lionel Scaloni hace imposible su llegada en este momento, a cuatro meses del Mundial 2026. En ese contexto, está prácticamente descartado.

Pablo Aimar trabaja con Lionel Scaloni en la selección argentina CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA