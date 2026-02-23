Horario del partido entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina 2026

La Copa Argentina 2026 continuará este martes con un único partido de la primera ronda y lo protagonizarán Boca Juniors frente a Gimnasia de Chivilcoy en el estadio en el estadio Padre Martearena de Salta con arbitraje de Facundo Tello.

El cotejo iniciará a las 21.15 y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto de la Liga Profesional con una cuota máxima de 1.23 contra 13.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco del Federal A. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 6.0.

Lo que hay que saber de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Aunque este martes inicia la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, el xeneize no tiene actividad porque su duelo ante Lanús se postergó hasta el 4 de marzo a raíz de que el Granate está disputando la Recopa Sudamericana con Flamengo -en la ida ganó 1 a 0-.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda igualó ante Racing 0 a 0 el viernes pasado en su última presentación y, otra vez, dejó una pálida imagen que fue reprobada por sus hinchas en la Bombonera. Su irregular arranque en una temporada donde tiene como principal objetivo la Copa Libertadores 2026 hace que el choque frente a Gimnasia sea más trascendente de lo habitual y está obligado a avanzar para que continúe el proyecto que comenzó con Miguel Ángel Russo.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, está en el ojo de la tormenta por el mal rendimiento de Boca Juniors Prensa Boca

En la previa al choque con la Academia Boca presentó a su tercer refuerzo, el delantero Adam Bareiro. Llega para ser una alternativa en una posición donde el equipo tiene opciones de sobra con Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez, Lucas Janson e Iker Zufiaurre, pero las lesiones y bajos rendimientos le impidieron a todos ellos afianzarse en el puesto. En ese contexto, el paraguayo podría debutar e, incluso, ser titular en una formación con muchos jugadores que habitualmente son suplentes.

Además, Juan Barinaga sufrió un desgarro y quedó descartado, por lo que fue convocado el joven Dylan Gorosito. Ander Herrera está a disposión tras dejar atrás de una lesión muscular mientras que continúan en etapa de recuperación Leandro Paredes, Exequiel Zeballos, Carlos Palacios -fue operado de su rodilla-, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia.

El cuadro de la Copa Argentina 2026, tras la victoria de River sobre Ciudad de Bolívar

Boca es el máximo ganador de la historia del torneo más federal del país con cuatro títulos. La primera consagración fue en 1969, la edición inaugural, al derrotar a Atlanta por 3 a 2 en la final. Sumó más trofeos en 2011-2012 (venció a Racing por 2 a 1 en el último encuentro), en 2014-2015 (le ganó 2 a 0 a Rosario Central en el partido definitorio), y 2019-2020, -en la final se impuso a Talleres de Córdoba por penales luego de un empate sin goles en tiempo reglamentario-.

El Lobo chivilcoyano debutará en la temporada 2026 en la Copa Argentina porque el Federal A comenzará en marzo y tiene ante sí un partido histórico. Su cupo al campeonato que reúne clubes de todas las categorías lo consiguió con una sólida campaña el año pasado, tras ascender desde el Regional Federal Amateur, en la que compitió y obtuvo buenos resultados tanto en la etapa regular como en instancias de playoffs.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey o Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Aranda, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini; Ángel Romero y Miguel Merentiel o Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Leandro Brey o Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Aranda, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini; Ángel Romero y Miguel Merentiel o Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda. Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch, Franco Flores, Nahuel Zárate, Ezequiel Bassi, Martín Gallo, Gonzalo Martínez, Ramiro Medina, Patricio Ferreira, Matías Rosales, Franco Cáseres y Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio.

El que avance en este mano a mano pasará a 16vos para medirse con el ganador de Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez, programado para el 8 de abril. En etapas más avanzadas podría haber clásicos siempre y cuando se clasifique Boca, ya que puede enfrentarse a otros “grandes”: Racing en cuartos, San Lorenzo en semifinales y River o Independiente solo en una hipotética final.