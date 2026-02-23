Cuadro de la Copa Argentina 2026: así está antes del debut de Boca

La primera ronda de la Copa Argentina 2026 continuará esta semana con el partido entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy, el cual decidirá el clasificado número 14 a los 16avos de final del certamen que aglomera a clubes de todas las categorías del fútbol argentino y cuyo campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

El que avance en este mano a mano chocará en la siguiente instancia con el ganador de Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez, programado para el 8 de abril. En etapas más avanzadas puede haber clásicos, siempre y cuando el xeneize siga en el campeonato ya que puede enfrentarse a otros “grandes”: Racing en cuartos de final, San Lorenzo en semifinales y River o Independiente solo en una hipotética final. La Academia y el Ciclón podrían verse las caras también en la instancia previa a la definición mientras que el Millonario y el Rojo se verán las caras, si no pierden antes, en la ronda de ocho conjuntos.

Boca Juniors está obligado a avanzar a la segunda ronda de la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy Gonzalo Colini

El último de los 13 clasificados a la segunda etapa del torneo fue el Millonario, que la semana pasada superó a Ciudad de Bolívar 1 a 0 con un penal de Juan Fernando Quintero sobre el final. Su próximo escollo será Aldosivi de Mar del Plata, verdugo de San Miguel 3 a 0.

Otro de los equipos que avanzó es Deportivo Riestra con un triunfo 1 a 0 sobre Deportivo Maipú y aguarda por San Lorenzo o Deportivo Rincón, que se cruzarán el 20 de marzo. Los que también esperan oponente son Midland, que sorprendió a Argentinos Juniors por penales 6 a 5 tras igualar 1 a 1; Gimnasia de Jujuy, verdugo de Central Córdoba de Santiago del Estero también por penales 5 a 4; Talleres de Córdoba, que venció a Argentino de Merlo 2 a 0; Platense, que superó a Argentino de Monte Maíz 1 a 0; Lanús, tras su triunfo 4 a 1 sobre Sarmiento de La Banda; y Barracas Central, vencedor de Temperley 4 a 3 por penales.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Tigre y Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central son los dos cruces restantes de 16avos de final que están confirmados, además del de River vs. el Tiburón. La Lepra, último campeón del certamen, eliminó a Estudiantes de Buenos Aires 2 a 0 y el Matador hizo lo propio ante Claypole por el mismo resultado. El Pincha goleó a Ituzaingó 4 a 0 mientras que el Canalla le ganó a Sportivo Belgrano de San Francisco 2 a 0.

Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón - Viernes 20 de marzo.

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú.

Newell's vs. Acassuso - Domingo 29 de marzo.

Gimnasia de La Plata vs. Camioneros - Miércoles 8 de abril.

Banfield vs. Real Pilar - Miércoles 25 de marzo.

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril.

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón - Miércoles 25 de febrero.

Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland.

Racing vs. San Martín de Formosa - Sábado 28 de marzo.

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever - Miércoles 1° de abril.

Central Córdoba (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy.

Belgrano de Córdoba vs. Atlético Rafaela - Viernes 27 de marzo.

Vélez vs. Armenio - Martes 7 de abril.

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta - Martes 7 de abril.

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez - Miércoles 8 de abril.

Boca Juniors vs. Gimnasia de Chivilcoy - Martes 24 de febrero.

River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar.

Aldosivi de Mar del Plata 3-0 San Miguel.

Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 Estudiantes de Buenos Aires.

Tigre 2-0 Claypole.

Talleres 2-0 Argentino de Merlo.

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas - Miércoles 25 de marzo.

Unión de santa Fe vs. Agropecuario - Martes 31 de marzo.

Independiente vs. Atenas - Viernes 27 de marzo.

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz.

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn - Miércoles 25 de febrero.

Instituto de Córdoba vs. Atlanta - Miércoles 1° de abril.

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda.

Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó.

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano.

2-0 Sportivo Belgrano. Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley.

Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca - Domingo 29 de marzo.

Cruces confirmados de los 16avos de final de la Copa Argentina 2026

River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Tigre.

Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central.

El próximo rival de River en la Copa Argentina será Aldosivi Marcelo Aguilar - LA NACION

La previa de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Boca Juniors debutará en la Copa Argentina 2026 frente a Gimnasia de Chivilcoy este martes por la primera ronda en el encuentro que se disputará desde las 21.15 en el estadio en el estadio Padre Martearena de Salta y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Facundo Tello, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto de la Liga Profesional con una cuota máxima de 1.23 contra 13.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco del Federal A. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 6.0.

Boca Juniors es ampliamente favorito al triunfo sobre Gimnasia de Chivilcoy en la Copa Argentina 2026 Manuel Cortina

Aunque en la semana en curso se desarrolla, en días laborales, la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, el xeneize no tiene actividad porque su duelo ante Lanús se postergó hasta el 4 de marzo a raíz de que el Granate está disputando la Recopa Sudamericana con Flamengo -en la ida ganó 1 a 0-.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda igualó ante Racing 0 a 0 el viernes pasado en su última presentación y, otra vez, dejó una pálida imagen que fue reprobada por sus hinchas en la Bombonera. Su irregular arranque en una temporada donde tiene como principal objetivo la Copa Libertadores 2026 hace que el choque frente a Gimnasia sea más trascendente de lo habitual y está obligado a avanzar para que continúe el proyecto que comenzó con Miguel Ángel Russo.

Boca cuenta a su tercer refuerzo, el delantero Adam Bareiro. Llega para ser una alternativa en una posición donde el equipo tiene opciones de sobra con Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez, Lucas Janson e Iker Zufiaurre, pero las lesiones y bajos rendimientos le impidieron a todos ellos afianzarse en el puesto. En ese contexto, el paraguayo podría debutar e, incluso, ser titular en una formación con muchos jugadores que habitualmente son suplentes.

Además, Juan Barinaga sufrió un desgarro y quedó descartado, por lo que fue convocado el joven Dylan Gorosito. Ander Herrera está a disposión tras dejar atrás de una lesión muscular mientras que continúan en etapa de recuperación Leandro Paredes, Carlos Palacios -fue operado de su rodilla-, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia.

Leandro Brey podría ser titular en Boca en la Copa Argentina 2026 Gonzalo Colini

El Lobo chivilcoyano debutará en la temporada 2026 en la Copa Argentina porque el Federal A comenzará en marzo y tiene ante sí un partido histórico. Su cupo al campeonato que reúne clubes de todas las categorías lo consiguió con una sólida campaña el año pasado, tras ascender desde el Regional Federal Amateur, en la que compitió y obtuvo buenos resultados tanto en la etapa regular como en instancias de playoffs.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey o Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Aranda, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini; Ángel Romero y Miguel Merentiel o Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Leandro Brey o Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Aranda, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini; Ángel Romero y Miguel Merentiel o Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda. Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch, Franco Flores, Nahuel Zárate, Ezequiel Bassi, Martín Gallo, Gonzalo Martínez, Ramiro Medina, Patricio Ferreira, Matías Rosales, Franco Cáseres y Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio.

