El Cholo Simeone y Giuliano: la historia del bebé que creció en las canchas y hoy cumple un sueño junto a su papá

El caso del Cholo y Giuliano Simeone es casi único en el mundo. No porque no haya otros entrenadores que dirigieron a sus hijos en una cancha, sino porque nadie lo hizo en el nivel, la intensidad, la cantidad de partidos y el sueño tan colosal de una Champions League por delante. Y menos aún con el equipo de sus amores: en su caso, el Atlético de Madrid. Este 14 de abril el Colchonero enfrentará en el partido de vuelta de los cuartos de final a Barcelona tras el triunfo 2-0 de la ida y buscará la ansiada semifinal de la Orejona que tanto se le hace desear. Lo hará en el Metropolitano, su casa, la casa también del Cholo y de Giuliano. El joven de 23 años al que nunca le regalaron nada, pero que se ganó todo: una historia a base de esfuerzo, voluntad y mucha perseverancia.

En los últimos días, tras la ida de los cuartos de final donde Giuliano fue titular en la victoria del Colchonero ante Barcelona en el Camp Nou, se viralizó en las redes un video del defensor cuando era un bebé junto a su papá, flamante campeón en ese entonces como DT de Estudiantes de La Plata en el Apertura 2006. “Empezaron a decir que Giuliano Simeone corre todo el partido porque es ‘hiperactivo’ desde que era chiquito y lo peor es que tienen razón, jajaja, pichón de crack”, decía el tuit junto a un video que resume todo. Ahí se lo ve a Giuliano, a punto de cumplir cuatro años, queriendo ser el protagonista de la entrevista.

El video del Cholo con su hijo Giuliano tras conquistar el Apertura 2006

Con menos años aún, Giuliano vestía y pisaba el Vicente Calderón -el viejo estadio del Atlético de Madrid-, con su padre en su última etapa como jugador. La foto es de la temporada 2003/2004, cuando el Cholo se despedía como jugador en Europa y Giuli tenía apenas dos años. 20 años más tarde, quién diría que la historia sería esta.

El Cholo junto a Giuliano Simeone apenas siendo un bebé pero ya con la camiseta del Atlético bien puesta

En X, las imágenes del Giuli pequeño se viralizaron junto a fotos más recientes del jugador en la cancha con el Cholo detrás dándole instrucciones desde el banco de suplentes. “Esto lo hemos normalizado, pero es una de las historias más bonitas de los últimos años en el fútbol. El entrenador más importante de la historia del equipo se saca de sus cojones a un guerrero que se convierte en titular indiscutible. Es una pasada”, destacó el usuario @GolDeGodin_.

Giuliano creció y se transformó en una pieza titular en el equipo del Cholo Simeone en el Atleti de Madrid @GolDeGodin_

A su vez, también en X, varios con humor y pasión escribieron: “Diego Simeone no logró conseguir un jugador tan loco como él, entonces decidió crearlo él mismo”.

Furor en las redes por la relación del Cholo y Giuliano que llegaron a una instancia clave de la Champions con el Atlético

Otro también destacó: “Este futbolista juega al fútbol como si el Atlético de Madrid perteneciera a su papá”. Hay que recordar que el Cholo Simeone no solo tuvo dos etapas como jugador entre 1994-1997 y 2003-2005, sino que es el entrenador desde la temporada 2011, hace ya más de 14 años, lo que lo convierte en el DT más longevo y laureado en la historia del club rojiblanco.

Al tuit que destaca a Giuliano, otro usuario le suma: “Yo a este lo banco porque nació millonario y juega como si fuese el extremo de un equipo de la C tratando de comprar la cena. Además, asume que técnicamente no es un iluminado y lo compensa corriendo como un condenado los 90 minutos”.

Los usuarios en X apoyan a Giuliano y la decisión del Cholo Simeone de ponerlo como titular

Lo cierto es que Giuliano no solo se ganó un lugar como titular en el equipo de su papá tras empezar su carrera en el Atlético “B”, pasar por el Real Zaragoza, el Alavés y superar una durísima lesión en 2023, sino que también hoy en día es una opción para Lionel Scaloni en la selección y hasta podría estar en la lista para el Mundial.

Giuliano Simeone durante un festejo de gol con la selección argentina (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

Los fanáticos y usuarios de X que opinan sobre Giuliano y el Cholo tienen razón cuando dicen que el defensor se esfuerza más que sus propios compañeros a la hora de correr dentro de una cancha. Sabe que no solo es la única forma que tiene de ganarse ese lugar, sino también de que nadie diga que tiene “favoritismo” por ser “el hijo de”.

El entrenador argentino en más de una oportunidad remarcó que sabe separar la parte familiar de la profesional y es el que más duro responde cuando le preguntan acerca de Giuliano y sus actuaciones. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, cuando Atleti le ganó 3-1 a Union Saint-Gilloise por esta Champions y su hijo fue elegido mejor jugador, el Cholo dijo: “Él lo tiene muy claro, él es Giuliano. Lo explicó mil veces. Él no quiere ser otra cosa más que Giuliano. Y para seguir siendo eso que quiere y llegar al lugar donde quiere llegar, necesita trabajo, humildad y seguir exigiéndose”.

Simeone respondió sobre qué significa Giuliano para el Atlético de Madrid

En una reciente entrevista en el programa de Jorge Valdano, Giuliano reveló por qué en su camiseta lleva su nombre y no el apellido, como la mayoría de los jugadores. “Me acuerdo cuando subí al filial, que por primera vez iba a tener un nombre en la camiseta. Siempre Gianluca se ponía ‘G. Simeone’; mi hermano más grande -Giovanni- se ponía ‘Simeone’. Mi papá, ‘Simeone’, todo Simeone, Simeone. Yo siempre quise formar mi camino aparte del apellido. Fue una decisión que me costó”, destacó.

Giuliano junto a su hermano Gianluca y su sobrino Faustino; el nombre en la camiseta (Foto: @giulisimeone)

Y agregó: “Puse Giuliano en la camiseta para que me conozcan por mí mismo, por mi nombre. Esa decisión me gustó”. Al instante, Valdano le repreguntó con intriga: “¿Absolutamente tuya esa decisión?”. La respuesta del jugador dejó a toda la audiencia atónita por su convencimiento: “La fui pensando, la hablé con mi familia, mi gente, mi novia. No te voy a mentir, había de todo. ‘Seguí llevando el apellido, no tu nombre’, me dijeron. Fue una decisión porque quiero que me conozcan como soy: Giuliano“.

Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta

Los tres hijos del Cholo y Carolina Baldini siguieron los pasos de su padre. Giovanni Simeone, de 30 años, debutó en River y tiene una carrera en el fútbol italiano, donde salió campeón con el Napoli y juega ahora en el Torino. Gianluca, de 27 años, dejó su carrera futbolista y ahora se dedica a la representación. Giuliano tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030 con una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros.

El defensor, en cada entrevista que da y en cada mensaje que transmite, es claro, al igual que el Cholo, sobre cómo tiene que ganarse su lugar y sobre lo que significa el Atlético de Madrid en su vida. En junio de 2025, tras el triunfo Colchonero 3-1 sobre Seattle Sounders por la Copa Mundial de Clubes, declaró: “Siempre intento mejorar en muchas cosas, en mi técnica sobre todo; pero yo lo que obviamente nunca voy a negociar por este escudo, por esta camiseta, por este grupo que hay acá, por la gente que siempre nos acompaña, es la lucha, la entrega, el sacrificio y dejar todo en cada partido, en cada minuto que me toque".

La declaración de amor de Giuliano Simeone a su Atlético de Madrid

Cuando el Cholo Simeone fue presentado como DT del Atlético de Madrid, Giuliano tenía nueve años recién cumplidos. Vio durante toda su adolescencia a su padre dirigir ese equipo. Un equipo que se transformó rápidamente en su inmenso amor y obsesión. Lo acompañó al Cholo a todos lados, a cada cancha y en cada final. Como alcanzapelotas, como fanático, como hijo, como jugador.

Giuliano en cada etapa junto a su papá en el Atlético de Madrid

También en los títulos que logró desde que asumió como DT del Atlético: dos ligas locales, dos Europa League, dos Supercopa de Europa, una Supercopa de España y una Copa del Rey.

Giuliano Simeone, jugador de Atlético de Madrid e hijo del Cholo, tras ganar la Europa League

También lo acompañó en dos subcampeonatos de la Champions, en 2014 y en 2016, ambas finales que perdió contra el Real Madrid. La Orejona es el gran sueño de los Colchoneros y, por ende, del Cholo y de Giuliano, dos hombres que llevan el ADN del Atlético de Madrid.

Giuliano con el Cholo acompañándolo en la Champions de 2014, hace más de una década

Posiblemente sus corazones no sean solo rojos, sino rojiblancos y tengan en un costado el escudo que defienden como si no hubiera un mañana.

"Como padre, como hijo. Juego limpio", destacó otro de los tuits virales en donde comparó hasta los mismos gestos de ambos

El Instagram de Giuliano es un libro de historia que muestra a la perfección su recorrido por el fútbol y por la vida, pero especialmente por el fútbol.

Con Griezmann cuando el francés ya era una estrella del Atleti y él un fan más

Pasó de pedirle fotos a Antoine Griezmann en los pasillos del estadio a compartir vestuario, asistencias, goles y festejos. Eso mismo le sucedió con la mayoría de los jugadores.

Con Griezmann en la cancha celebrando un gol en el Metropolitano

Más de uno, sin conocer la historia de Giuliano ni del Cholo, cuestiona que el hijo juegue en el equipo del papá. Seguramente cuando hoy prendan la televisión y lo vean como titular, y no sepan su historia, dirán: “¡Qué vivo!”; “¡Qué acomodado!” y “¡Así cualquiera!”. Con solo repasar los datos de cómo dirige el Cholo y de cómo juega Giuli, empezarán a entender que no es así. Que lo tiene muy ganado. Tan ganado que por eso todos lo respetan en el vestuario.

Giuliano Simeone celebra un gol con el Atleti como lo hace siempre: con el alma (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images) Aitor Alcalde - Getty Images Europe

A partir de hoy a las 16.00 horas de Argentina, el Atlético de Madrid intentará liquidar la serie contra el Barcelona de Lamine Yamal. El 2-0 de la ida le da ventaja, pero nada está dicho. El camino hacia la Orejona sigue en pie y, para los amantes del fútbol y de los cuentos de hadas, hay un capítulo aparte que todavía se escribe: ¿será que el sueño de la Champions para el Cholo esperaba también por su hijo? ¿Será que la tercera es la vencida? ¿Será que les toca alcanzar la gloria máxima a los dos juntos dentro de la cancha? ¿Será?