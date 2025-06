River Plate vs. Monterrey, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial de Clubes 2025

Este sábado, desde las 22 (hora argentina), River y Monterrey se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo E del Mundial de Clubes 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, se disputa en el estadio Rose Bowl de Los Angeles, California, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé y DSports, como así también por streaming en DAZN, MiTelefé y Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario debutó en la Copa del Mundo con una victoria por 3 a 1 frente a Urawa Red Diamonds por los goles de Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Meza (Yusuke Matsuo descontó para los japoneses). En ese encuentro se lesionó de gravedad Driussi, pieza clave en el esquema del DT Marcelo Gallardo, quien sufrió un esguince severo del ligamento interno del tobillo izquierdo y se pierde lo que resta del certamen.

River no brilló, pero derrotó 3 a 1 a Urawa Red Diamonds y comenzó el Mundial con el pie derecho Lindsey Wasson - AP

Los Rayados, por su parte, empataron 1 a 1 frente a Inter de Milán con tantos de Sergio Ramos y Lautaro Martínez, el ‘Toro’ de la selección argentina que es capitán en el conjunto italiano. Más allá del defensor central español de 39 años, considerado uno de los mejores de la historia en esa posición, hay cuatro albiceleste en el equipo: Esteban Andrada, Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, Germán Berterame y Lucas Ocampos, surgido justamente de River.

Sergio Ramos, campeón del mundo con España en 2010, es la gran figura de Monterrey Mark J. Terrill - AP

River vs. Monterrey: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Los Angeles, Estados Unidos, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas DAZN, MiTelefé y Disney+ Premium. Quienes cuenten con DGO, Flow o Telecentro Play pueden sintonizar el canal Telefé, mientras que los usuarios que tengan contratado solo el primero también podrán acceder a la señal televisiva DSports (exclusiva de DirecTV). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

MiTelefé.

DAZN.

Disney+ Premium.

En la previa del encuentro, Gallardo habló en conferencia de prensa y se refirió a la dificultad de reemplazar a Driussi. “Vamos a tener que resolver esa dificultad que nos da el no tener a un jugador que estaba muy bien, que había encontrado una buena alternancia en el ataque junto con los volantes. No tengo un jugador parecido con esas características”, indicó. Además, destacó la importancia del encuentro: "Estamos ante la posibilidad de poder lograr una victoria y es un partido decisivo para nosotros, no así una final", comentó.

Marcelo Gallardo, DT de River, se lamentó por la lesión de Sebastián Driussi y dijo que no tiene un reemplazante claro STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El que también dialogó con los medios fue el entrenador de Monterrey, Domenec Torrent, quien aseguró que River será un rival difícil. “De los últimos 29 partidos, River perdió uno, haríamos mal al pensar que será más fácil que Inter. Es un duelo muy importante. Se juega la clasificación de los dos equipos, así que va a tener 90 por ciento de importancia para ver quién pasa a la siguiente ronda”, explicó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 4.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Monterrey. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

River intentará asegurarse un lugar en los octavos de final; para conseguirlo, debe sumar de a tres JUAN MABROMATA - AFP

Posibles formaciones