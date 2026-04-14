Darío Herrera fue elegido para el superclásico entre River y Boca en el Monumental

La Liga Profesional de Fútbol anunció este martes las designaciones de los árbitros para la fecha 15 del Apertura y en el centro de la escena quedó Darío Herrera, ya que fue elegido para para dirigir el superclásico entre River y Boca, que se jugará el domingo próximo, a las 17, en el Monumental.

El árbitro neuquino, que fue uno de los tres argentinos elegidos para participar de la Copa del Mundo en 2026, estará acompañado de los asistentes Juan Pablo Belatti, Pablo González y Juan Pafundi. Además, en el VAR estará Héctor Paletta y Sebastián Habib.

Darío Herrera, de 41 años, fue uno de los tres árbitros argentinos elegidos para la Copa del Mundo de 2026. (Photo by Miguel Schincariol / AFP) MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Herrera, de 41 años, dirigirá su séptimo superclásico y el balance es positivo para Boca, ya que se impuso en tres partidos, mientras que River consiguió un triunfo y hubo dos empates. El último cruce bajo su arbitraje quedó en manos del conjunto millonario, en un partido que terminó con polémica, ya que River se impuso con un gol de Miguel Borja, de penal, en el último minuto y el encuentro finalizó con siete expulsados.

La fecha 15

Viernes 17 de abril

20.30 Unión vs. Newell’s (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gerardo Lencina

Sábado 18 de abril

15 Gimnasia vs. Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

17.15 Instituto vs. Estudiantes (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Suárez

19.30 Independiente vs. Defensa y Justicia (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Javier Mihura

21.45 Argentinos vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi vs. Racing (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

17 River vs. Boca (ESPN Premium/ TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Hector Paletta

AVAR: Sebastián Habib

20.30 Rosario Central vs. Sarmiento (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel Penel

AVAR: Ernesto Callegari

20.30 Talleres vs. Deportivo Riestra (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

Lunes 20 de abril

15 Barracas Central vs. Belgrano (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Lucas Germanota

17.15 Central Córdoba vs. Platense (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Verlota

17.15 Banfield vs. Independiente Rivadavia Mendoza (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

19.30 San Lorenzo vs. Vélez (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Facundo Tello

AVAR: Joaquin Gil

21.45 Gimnasia (Mza.) vs. Lanús (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: José Carreras

AVAR: Laura Fortunato

21.45 Tigre vs. Huracán (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Juan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco