Darío Herrera fue elegido para el superclásico entre River y Boca en el Monumental
El neuquino, de 41 años, dirigirá por séptima vez el duelo entre los dos clubes más importantes de la Argentina
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La Liga Profesional de Fútbol anunció este martes las designaciones de los árbitros para la fecha 15 del Apertura y en el centro de la escena quedó Darío Herrera, ya que fue elegido para para dirigir el superclásico entre River y Boca, que se jugará el domingo próximo, a las 17, en el Monumental.
El árbitro neuquino, que fue uno de los tres argentinos elegidos para participar de la Copa del Mundo en 2026, estará acompañado de los asistentes Juan Pablo Belatti, Pablo González y Juan Pafundi. Además, en el VAR estará Héctor Paletta y Sebastián Habib.
Herrera, de 41 años, dirigirá su séptimo superclásico y el balance es positivo para Boca, ya que se impuso en tres partidos, mientras que River consiguió un triunfo y hubo dos empates. El último cruce bajo su arbitraje quedó en manos del conjunto millonario, en un partido que terminó con polémica, ya que River se impuso con un gol de Miguel Borja, de penal, en el último minuto y el encuentro finalizó con siete expulsados.
La fecha 15
Viernes 17 de abril
20.30 Unión vs. Newell’s (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gerardo Lencina
Sábado 18 de abril
15 Gimnasia vs. Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
17.15 Instituto vs. Estudiantes (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gastón Suárez
19.30 Independiente vs. Defensa y Justicia (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Javier Mihura
21.45 Argentinos vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi vs. Racing (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
17 River vs. Boca (ESPN Premium/ TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Hector Paletta
AVAR: Sebastián Habib
20.30 Rosario Central vs. Sarmiento (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Ernesto Callegari
20.30 Talleres vs. Deportivo Riestra (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
Lunes 20 de abril
15 Barracas Central vs. Belgrano (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Lucas Germanota
17.15 Central Córdoba vs. Platense (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Diego Verlota
17.15 Banfield vs. Independiente Rivadavia Mendoza (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
19.30 San Lorenzo vs. Vélez (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Facundo Tello
AVAR: Joaquin Gil
21.45 Gimnasia (Mza.) vs. Lanús (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: José Carreras
AVAR: Laura Fortunato
21.45 Tigre vs. Huracán (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco
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