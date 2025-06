Gallardo contó cómo vislumbra un River sin Mastantuono y develó que llamó a Cristiano Ronaldo para tentarlo

Marcelo Gallardo está en un lugar privilegiado. No solo por su posición como prócer viviente de un River que vivió varios de los momentos más importantes de su historia bajo su guía; también, porque llevó a su equipo a codearse con los mejores del planeta en esta nueva aventura que FIFA puso ante los ojos del planeta. El Mundial de Clubes representa una estación intermedia para el Muñeco entre lo que fue una primera parte del año con rendimiento de menor a mayor y un segundo semestre que se palpita decisivo, sobre todo por el anhelo de volver a ganar la Copa Libertadores.

“Era fundamental arrancar con un triunfo y pasar los nervios del debut. No es fácil para ninguno. Es una competencia que para algunos está en el final de sus competencias locales y europeas; a otros nos agarra a mitad de camino. Pero todos tenemos muchas expectativas porque te pone en un lugar de privilegio enfrentarte con rivales de otros continentes. Y nadie quiere pasarla mal”, dice el técnico de River, en charla con ESPN, dos días después de lo que fue el estreno con triunfo ante Urawa Red Diamonds, de Japón, por 3 a 1, en Seattle, y en la previa de lo que será este sábado el segundo compromiso, ya de mayor exigencia, ante Monterrey, en Los Ángeles.

Gallardo recibe el afecto de los simpatizante de River, en Estados Unidos Rodrigo Néspolo

“Así como la primera parte para nosotros fue el torneo local y la fase previa del grupo de Libertadores, sabíamos que teníamos que llegar bien a esas instancias de mitad de año. Nos paró ese partido con Platense, cuando veníamos en alza futbolísticamente después de un inicio en el que nos costó”, analizó el Muñeco el primer semestre. Y continuó: “Después tenemos que ver cómo nos reestructuramos para el segundo semestre, que para nosotros es fundamental. Tenemos una planificación que mira también a después de esta competencia. Fortalecer nuestra base de funcionamiento y de equipo y desarrollar lo que queremos hacer hasta el final de las competencias”.

Por supuesto, un tema central en estos días y sobre lo que Gallardo todavía no había hablado públicamente de manera extensa es el caso de Franco Mastantuono. Pieza clave en este 2025 con apenas 17 años, sus buenas actuaciones llamaron rápidamente la atención de Europa, que ya lo tendrá en su filas una vez finalizado el Mundial de Clubes: el día que cumpla la mayoría de edad, el 16 de agosto, Mastantuono pasará a ser futbolista de Real Madrid. Una baja esencial para Gallardo.

Franco Mastantuono afronta sus últimos partidos con la camiseta de River Rodrigo Néspolo

“Es una cuestión natural permanente, a nosotros nos sucede porque somos equipos formadores de jugadores hacia el mundo -reflexionó el entrenador-. Cada vez se van más rápido, son las reglas del juego y está bien que así suceda”.

Luego, profundizó su pensamiento sobre todo lo que ocurrió con el juvenil durante estas últimas semanas. Y también todo lo que perderá su equipo con esa salida. “Hay jugadores que por su naturaleza y su talento son difíciles de reemplazar. Y estamos hablando de un chico que está en proceso de crecimiento, los conceptos del juego los tiene que ir adquiriendo. Después, uno se da cuenta cuando uno juega bien o está por encima de la media. Porque a los 18 años vos no sabés todo. Nunca dejás de aprender. Hoy los procesos son más precoces, todo ya. Nosotros entendemos que si tuvimos la posibilidad de formar un Julián Álvarez para ir a Europa a un equipo grande e imponerse, esa es la comparación que tenemos que hacer. También pasa por una cuestión de sentimiento. Si bien sabíamos que podía llegar a tener esta posibilidad, el hincha no lo disfruta. Te sale un jugador así y ya no lo tenés más. Eso pega en el seno del sentimiento del hincha”, se lamentó el DT.

"Si bien sabíamos que podía llegar a tener esta posibilidad, el hincha no lo disfruta", dijo Gallardo sobre la salida de Franco Mastantuono Rodrigo Néspolo

Gallardo sabe que se vive una época donde el dinero no repara en edades ni en proyectos. Todo es para ahora. Así lo explica: “Los tiempos del mercado son los que mandan hoy. La opinión mía… El fútbol argentino cada vez disfruta menos sus talentos. Cada vez se van más rápido. Hay muy buenos futbolistas que no terminaron de formarse y después andan deambulando por ahí. No creo que sea el caso de Franco, ojalá que le den la posibilidad de que siga creciendo dentro del campo de juego. Es muy difícil decirle que no al Real Madrid, yo me pongo en el lugar del futbolista", afirma. Y sigue: “Son otros tiempos, no podemos comparar los tiempos míos con los de ahora, todo cambió. Todo toma una dimensión tremenda. Hoy, de un chico que juega bien a los 10, 11 años, ya están mostrando su video. Crecen en una bola que se hace cada vez más grande y tenés que estar muy bien preparado y acompañado para sostener eso. Lo que sí, es muy difícil ser futbolista hoy. Hay una medición –que no se puede hacer- que claramente atenta contra la salud del futbolista".

¿Cómo manejar esta situación en medio de la competencia? Lo explicó el entrenador: “Cuando me hablan de él, yo solo quiero que transmita su naturalidad en el juego, que intente olvidarse de todo lo que pasa alrededor y que juegue, que es lo mejor que hace. No le hablo de si se va a ir, dónde va a vivir… ¿Estás acá? Jugá, si es lo mejor que sabés hacer”.

En medio del duelo por la salida de su gran figura, Gallardo sabe que es una pieza no muy fácil de reemplazar: “Si bien nuestro proyecto deportivo para este año era con Franco, habrá que reacomodarse. Hoy me tengo que enfocar acá porque lo tengo y ver cómo él se adapta a toda esta situación. Claramente, yo después tendré que reiniciar y ver cómo queremos volver a transformarnos a nivel equipo. Habíamos encontrado algo que estaba muy conectado, pero habrá que reacomodarse. Tengo mi cabeza en el partido del sábado, pero también tengo que ocuparme de lo que viene”, admite.

Fuera del caso Mastantuono, también se refiere a los procesos de los futbolistas que han llegado y todavía no han encontrado su mejor versión: “Yo tengo que ser realista, entender los procesos y ver las situaciones que el común de la gente no ve. Hay adaptaciones, hay que acompañar transformaciones de los futbolistas. Que terminen de entender una idea a la que no estaban acostumbrados. La exigencia y la exposición con respecto a otros equipos acá es mucho mayor”, analiza. Y en esa línea, profundiza: “Cuando tenés jugadores de jerarquía que nacieron en nuestro club, estuvieron afuera, consiguieron logros importantes… A partir de ahí, lo que tenés que hacer es barajar y dar de nuevo, conformar el mejor equipo posible. Y que nos haga sentir bien representado. Pezzella que venía del Betis, no es lo mismo que River; Sevilla no es lo mismo que River. Todo tiene un tiempo de desarrollo. Yo tengo que explicar todo eso. Intenté llevar calma cuando noté que nos estaba costando un poquito más que lo normal".

Otro de los temas que develó Gallardo fue el tan mentado llamado a Cristiano Ronaldo para sumarlo para el Mundial de Clubes. “A mediados de marzo, de manera informal, a través de un amigo en común, le dije ‘che, tengo un Mundial de Clubes que para un jugador como vos, que marcó una época... ¿No tenés intenciones de jugarlo?’. No solamente se sintió reconocido sino que lo evaluó, lo pensó, pero después respondió ‘tengo que preparar la temporada que viene’, contó Gallardo.

Gallardo con Cristiano Ronaldo, cuando lo dirigió en un amistoso en Arabia Saudita Twitter TURKI ALALSHIKH

Los caminos de Gallardo y Cristiano Ronaldo se cruzaron en enero de 2023, durante un partido de las estrellas organizado por la liga de Arabia Saudita, en la que el hoy entrenador de River se puso el buzo para dirigir a un equipo que tenía a CR7 como principal figura.

“Si picaba, picaba. Y mirá hasta qué punto fue informal el contacto, que él se encargó de hacerlo público, porque esto de otra manera no se hubiera sabido nunca, como muchas cosas que no se saben y otras cosas que se dicen y son mentira. Se encargó de decirlo y ni siquiera mencionó el club, dijo ‘me invitaron de Argentina’”, señaló el Muñeco.