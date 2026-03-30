Germán Pezzella contó que vivió momentos “oscuros” y alentó la importancia de la salud mental en el alto rendimiento deportivo

Los procesos que viven los futbolistas cuando una lesión interrumpe momentáneamente sus carreras encierran una infinidad de emociones. No todos resuelven el momento de la misma manera y pueden dosificar las energías en función de no ver afectado su ánimo. Es por eso que a ocho meses de la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, Germán Pezzella, expuso la necesidad de hablar acerca de la salud mental en el fútbol de alto rendimiento.

El defensor campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 explicó que su mayor aprendizaje se concentró afuera del campo de juego y reconoció además que el año previo a su lesión estuvo marcado por una crisis emocional que considera pudo haber influido en la lesión que lo mantiene afuera de la actividad.

📲🗣️“MI SALUD MENTAL NO ESTABA PASANDO POR UN BUEN MOMENTO”



Germán Pezzella se sinceró a corazón abierto con @SofiMMartinez pic.twitter.com/r6vHvSvCvx — PaseClave (@paseclave__) March 28, 2026

“El último año previo a la lesión, no estaba pasando por un buen momento, y todo tiene una consecuencia. Entonces, cuando estás en ese camino un poco raro, un poco oscuro, aparece algo para llamarte la atención y decir: ‘Hay que frenar’. Es como empezar de cero a intentar, desde donde puedas, agarrar un hilito para tirar y volver a ser”, dijo Pezzella, de 34 años, en una charla en el ciclo Intuiciones.

Sin hablar explícitamente de salud mental, Pezzella admitió que transitó por momentos complejos a nivel emocional y que eso implicó que no pudiese disfrutar de lo que estaba viviendo, incluso, después de haber integrado el plantel que logró coronarse campeón del mundo. “Es muy difícil porque con mucha de la gente que vos hablás te dicen la fácil: ‘Acabás de salir campeón del mundo. Vivís en España’. Tuve la suerte de, antes de volverme, estar en un club, en el que me brindaron todo y tener que decirles que me quería ir“, contó el defensor.

Pezzella sin dar demasiadas vueltas también confesó que su desembarco en River, el club del que surgió, tampoco fue la solución para el momento delicado por el que estaba atravesando: “Cuando vine para River me di cuenta de que no estaba terminando de disfrutar. El trabajo era mucho más propio, de introspección. Fue mucho y me superó. Fue una gran enseñanza para mí porque en la vorágine que vivimos nosotros muchas veces nos aislamos por el nivel de exposición y empezás a perder un poco el foco de la gente que realmente tenés al lado y dejás de prestar atención a cosas que se te escapan”, contó.

En la misma entrevista contó que se encargó de buscar elementos que le permitan recuperar su ánimo y así estabilizarse emocionalmente. Pezzella explicó que una de esas herramientas fue volver a las bases: “Hoy me permito tomarme unos mates con un amigo y que mi cabeza esté ahí, en pausa. Disfrutar de eso me ayudó a transitar el día a día. Lo mental es más importante que la pelota”.