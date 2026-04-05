River vs. Belgrano hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido del Torneo Apertura 2026

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentaron en el estadio Monumental con arbitraje de Yael Falcón Pérez en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Grupo B del Torneo Apertura 2026 que organiza la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El duelo se transmitió en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El partido lo ganó el anfitrión 3 a 0. La cuenta la abrió Tomás Galván a los 35 minutos y la estiró Facundo Colidio en el complemento. Luego, el juvenil volvió a anotar el tercero en un duelo que recordará por siempre porque convirtió sus primeros tantos con la camiseta del Millonario.

La previa del partido

Tanto el Millonario como el Pirata son dos de los mejores equipos de su zona y están en zona de clasificación a octavos de final. El conjunto de Eduardo Coudet marcha tercero con 20 unidades producto de seis triunfos, dos empates y tres caídas y en caso de hilvanar su cuarta victoria seguida volverá a ser escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con el ‘Chacho’, el elenco del barrio porteño de Núñez está invicto con tres alegrías y quiere seguir en esa senda en la antesala de su debut en la Copa Sudamericana 2026 vs. Blooming de Bolivia el próximo miércoles 8 de abril como visitante.

Lo saliente es que el DT cuenta con el regreso de Germán Pezzella, quien está entre los convocados tras recuperarse de la rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. En contrapartida, Gonzalo Montiel no está disponible por un lesión muscular mientras que Marcos Acuña debe cumplir una fecha de sanción pr acumulación de tarjetas amarillas. Sus lugares los ocupan Fabricio Bustos y Matías Viña, el uruguayo que puja por un lugar en su selección para ir al Mundial 2026 y que tiene grandes posibilidades por la lesión de Joaquín Piqueréz.

El combinado cordobés, de la mano de Ricardo ‘Ruso’ Zielinski, está haciendo un buen campeonato y marcha quinto con 19 unidades gracias a cinco triunfos, cuatro empates y solo dos caídas, la última ante Racing 2 a 1. Al igual que River, en caso de dar el golpe en el estadio Monumental escalará hasta el segundo puesto y quedará un paso de los playoffs.

Una de las incógnitas es cómo está el campo de juego del estadio Monumental a raíz de los shows de AC/DC que se realizaron a fines de marzo, durante la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en la que la selección argentina jugó dos amistosos en la Bombonera. En ese marco, es probable que no se encuentre como acostumbra y afecte parcialmente el juego.

La formación de River vs. Belgrano

📋 Los 11 del Millonario para esta tarde ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/v72zUM3fzE — River Plate (@RiverPlate) April 5, 2026

La formación de Belgrano vs. River

Fecha 1️⃣3️⃣ | Así forma el once de #Belgrano ante River.



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En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.59 contra 6.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.80.

En la antesala del cotejo el anfitrión hubo un homenaje a Alberto ‘Beto’ Alonso, uno de sus máximos ídolos, a 40 años del Superclásico con la pelota de color naranja y la vuelta olímpica en la Bombonera.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 18 de mayo de 2024, en el marco de la Liga Profesional de ese año. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria en el Monumental con un contundente 3 a 0 por los goles de Pablo Solari, Facundo Colidio y Claudio ‘Diablito’ Echeverri. En 2025 no se enfrentaron porque conformaron diferentes zonas en el Apertura y Clausura y tampoco se cruzaron en la Copa Argentina.