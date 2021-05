La queja del presidente de Independiente Santa Fe: “River es un equipo consentido por la Conmebol”

La decisión de la Conmebol de postergar el partido por Copa Libertadores entre Independiente Santa Fe y River que debía jugarse hoy en la ciudad de Armenia caló hondo en la dirigencia del equipo cafetero. Su presidente, Eduardo Méndez, acusó a River de ser un equipo “consentido” por la confederación sudamericana. El directivo contó en TyC Sports que ofreció mudar la localía a otro estadio o incluso al vecino Ecuador, pero la propuesta fue denegada.

“Se lo propuse al presidente de la Federación (Ramón Jesurún), pero Conmebol no lo admitió. Saben que River es un equipo importante, consentido por Conmebol. Teníamos una desventaja también. Es un equipo querido. No lo pueden negar. Es consentido. Uno puede entrar a discutir de que es un equipo grande de Sudamérica y, por lo tanto, hay que respetarlo”, protestó Méndez cuando ya era oficial que el encuentro se disputaría mañana jueves en Asunción del Paraguay.

“Se propuso (cambiar la localía) y River no tenía ninguna obligación”, amplió Méndez. Y continuó: “Conmebol aceptó la posición de River y por eso no hubo cambio de localía. Hay que estar en la realidad. No quiero generar polémica, simplemente estoy diciendo que usted habla en el mundo de River o Boca y son equipos importantes. Hay equipos que tienen un poder más que otros, no solo en Conmebol, en AFA, en Colombia”.

El estadio la Nueva Olla, de Cerro Porteño, será la cuarta casa de Santa Fe en el principal torneo continental. Las remodelaciones del estadio El Campín, donde se jugarán partidos de la próxima Copa América hizo que el club colombiano pidiera el cambio al estadio metropolitano de Techo, en la capital colombiana. La pandemia del coronavirus lo forzó a modificar su localía y propuso el Estadio Centenario, de Armenia. Sin embargo, las revueltas sociales en el país y la imposibilidad de la ciudad de garantizar la cantidad suficiente de efectivos policiales hizo que la Conmebol programara el partido en Asunción.

El entrenador del equipo cardenal, Harold Rivera, contó en Blu Radio, de Colombia, que toda la logística del partido se vio alterada por el cambio de localía, y que el plantel hizo el recorrido Armenia-Bogotá, para luego viajar desde allí a la capital paraguaya. “No se desconoce que Santa Fe en condición de local es muy fuerte. Desafortunadamente por todo lo que está pasando en el país y por la pandemia, nos toca aceptar lo que está pasando y cumplir con los diferentes compromisos”, apuntó el entrenador del conjunto colombiano en la antesala del partido con el equipo millonario.

