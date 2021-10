Marcelo Gallardo, antes del superclásico River-Boca y más allá de Barcelona: “Mi foco está en el partido del domingo y terminar mi vínculo”

“Necesitamos jugar bien”. Las primeras palabras de la conferencia de Marcelo Gallardo sentenciaron la idea del entrenador de River a 48 horas del superclásico contra Boca: su equipo tiene que potenciar el rendimiento futbolístico para ser más seguro y superar a su rival en el Monumental. Más allá de la reciente racha de triunfos positivos con seis triunfos y dos empates, el DT no se confía y hasta entiende que el cruce del domingo tendrá una cuota de equilibrio diferente a la de los cuatro que ya se han jugado en este 2021.

🎙️ Marcelo Gallardo: "El fútbol sin el público no es lo mismo, volver a ver a nuestra gente después de tanto tiempo va a ser muy lindo. Nos da alegría, nos da una motivación distinta". pic.twitter.com/HzmrVU7H6R — River Plate (@RiverPlate) October 1, 2021

“Debemos intentar ser superiores a Boca. En esta actualidad estamos más igualados en condiciones. Boca en este último tiempo ha encontrado en su funcionamiento algo diferente, contrariamente a lo que venía pasando en los partidos anteriores. Esta vez va a ser compartido el protagonismo y a nosotros también nos motiva para intentar jugar bien y lograr el resultado que queremos”, destacó Gallardo en conferencia de prensa.

Pero, por fuera del análisis deportivo de cara al superclásico, el DT millonario también se encargó de desactivar cualquier tipo de posibilidad de aceptar un cargo en Barcelona mientras en España su nombre aparece en todas las portadas de los diarios como candidato de la dirigencia catalana. “Estaba dudando si hacer la conferencia o no porque después de lo que se ha comentado iba a tener que contestar algo que no quiero. Porque estoy muy enfocado en el partido del domingo. Y porque ya todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir mi contrato . De ninguna manera tengo motivos para distraerme con otras cosas ajenas. Tengo el compromiso de seguir conectado con lo que representa ser el entrenador de River. Nunca se me pasará por la cabeza abandonar el club. Si me contactaron o no, qué sentido tiene. Mi foco está en el partido del domingo y terminar mi vínculo. Después veremos cómo seguimos”, destacó el Muñeco y no volvió a hablar del tema.

"VOY A CUMPLIR MI CONTRATO CON RIVER". Marcelo Gallardo habló sobre los rumores que lo vinculan al Barcelona: el DT de River no desmintió la noticia, pero aseguró que cumplirá su compromiso contractual con el Millonario.



📺 #ESPNF90@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/uR24k4PlOC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2021

En cuanto a la conformación del equipo, el entrenador dejó diversas definiciones: David Martínez quedó descartado por su desgarro en el cuádriceps izquierdo, Matías Suárez no está en condiciones de integrar el equipo titular por la sinovitis en la rodilla derecha y lo esperarán para jugar el segundo tiempo y Agustín Palavecino es una alternativa para conformar el mediocampo, el sector en el que cree que pasará la clave central del juego.

“El partido va a pasar por el control del mediocampo y la efectividad en ataque. Yo evalúo alternativas para el equipo y necesito terminar de pensarlo bien para resolver. Pero por supuesto que podemos jugar con enganche y Palavecino es una posibilidad . A Suárez no lo hemos podido tener en este último tiempo y es una baja muy sensible, por lo que esperamos tenerlo al menos un tiempo”, comentó Gallardo, y luego se explayó sobre el rendimiento que viene teniendo su equipo.

“Siempre se puede mejorar. Tenemos pasajes con control y a veces no. Eso depende de lo regular que seamos en la mayor parte del tiempo que se juegue. A veces el rival te deja y a veces no. También hay que saber entender que cuando no tenes el control hay que defenderse bien. Sufrimos un poco en esos momentos, hemos sufrido defensivamente como equipo. Nosotros no somos un equipo acostumbrado a defender con mucha gente, por eso a veces quedamos desequilibrados. Ante un equipo como Boca que te puede hacer daño debemos mejorar eso. Tener el control para lastimar y cuando no lo tenemos”, sentenció.

Julián Alvarez, figura de River y uno de los mejores de jugadores de hoy en el torneo local Fotobaires

Otros tema de Gallardo en la conferencia

El regreso del público. “Lo más importante y lo que más ilusionado nos tiene a todos los que amamos el fútbol y hemos atravesado estos momentos de pandemia que nos ha alejado del espectáculo del hincha en los estadios. Eso nos pone en una situación de alegría. De poder reencontrarnos con eso nuevamente y brindarnos futbolísticamente para el espectador. Eso nos pone una motivación distinta a los últimos partidos. Si bien uno intenta jugar con el mayor profesionalismo posible, sin público el fútbol no es lo mismo. Estamos muy ansiosos”.

La oportunidad de Carrascal. *Necesitamos la continuidad del talento de Carrascal. Pero nosotros precisamos que el equipo funcione bien. Yo busco funcionalidad para que se destquen los individuos. No es un solo jugador el que tiene que destacarse. Tenemos que intentar que el equipo tenga funcionalidad para atacar y defender bien y que ahí se destaquen las características de ataque. La lupa está enfocada en eso porque los partidos se definen en el área rival”.

La trascendencia del clásico. “El partido del domingo no define el campeonato. Sí te muestra que estamos a mitad de torneo, que los equipos que vienen en ese lote de los primeros puestos empezaron a perder puntos y los equipos más regulares, los que sigan sumando, van a terminar desprendiéndose. No va a definir este partido. Sí puede marcar una situación de ponerte como candidato. Eso no lo vamos a obviar. Ganar sería afianzarnos en la pelea”.