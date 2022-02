Marcelo Gallardo habló sobre la instrumentación del VAR en el fútbol argentino

El técnico de River, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa este viernes en la previa al cuarto partido de River en la Copa de la Liga Profesional, que será este domingo ante Racing en el Monumental, desde las 19.15. El Muñeco dijo que le hubiese gustado tener el VAR desde el inicio del campeonato. “No entiendo por qué se implementa a mitad de torneo”, reconoció.

“No me parece lógico. No sé cuáles son las razones tampoco. Pero si llega que sea con las razones que ojalá puedan tener los árbitros para el manejo de esta incorporación del VAR. Ya de por sí es muy difícil dirigir por como somos nosotros, los argentinos en general. Pero si se comienza en la fecha 8 deseo que estén preparados para que lo hagan de la mejor manera posible. Más allá de que van a seguir existiendo las mismas injusticias, porque en definitiva las decisiones las toman las personas. Pero bienvenido sea”, señaló el Muñeco sobre el debut del VAR, que será en la fecha 8, recién después de la fecha en la que se jueguen los clásicos.

En ese sentido, Gallardo apuntó: “Me parece que ahí hay un poco de acomodar las cosas. Eso es normal en el fútbol argentino”. Sobre la situación actual de River, dijo: “El torneo es muy duro. Unión nos planteó un partido físico y nos superó. Mañana voy a confirmar el equipo. Si encuentro un 11 que funcione bien, no voy a rotar. Igual estamos lejos del funcionamiento ideal pero que te pase al principio del torneo te pone alerta”, agregó el entrenador más ganador en la historia de River.

Consultado sobre cuál es el secreto del éxito en River, Gallardo afirmó: “Siempre fue parte de mi necesidad de no sentarnos a mirar lo que había pasado. Esa siempre fue mi visión, mi objetivo como entrenador y como responsable del área del fútbol. Siempre fue así. Tenemos que seguir buscando las alternativas y seguir siendo creativos con una visión de desarrollo continuo”.

Sobre la chance de Enzo Fernández al Real Madrid, como se especuló en el programa español El Chiringuito, comentó: “Dejarse llevar por versiones no tiene sentido y menos ahora donde el jugador está enfocado en su club, en seguir evolucionando como futbolista, en seguir creciendo en su desarrollo. Meter esto ahora no hace más, no sirve de nada, quizás sí sea un jugador que tenga un potencial a seguir desarrollando y va a despertar el interés claramente, pero en este momento él tiene que preocuparse por jugar y o dejarse llevar por estas cuestiones”.

El VAR aumentará el debate en el fútbol argentino MIGUEL GUTIERREZ - POOL

El caso Palavecino

Agustín Palavecino, volante ofensivo de River, estuvo ausente este viernes en el entrenamiento matutino del equipo en Ezeiza debido a unas líneas de fiebre y está en duda para el encuentro de este domingo ante Racing en el Monumental, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Como ocurrió con Paulo Díaz en la fecha pasada, que tuvo síntomas de gripe (con PCR negativo en coronavirus) y no viajó a Rosario para jugar frente a Newell’s, Palavecino presentó un cuadro febril y decidió quedarse en su casa por precaución.

Palavecino, que estuvo en los últimos partidos fuera de los 11 por una lesión, se perfilaba para ocupar el lugar de Tomás Pochetino en la formación inicial contra la Academia. Sin embargo, dependerá de su evolución si el técnico Marcelo Gallardo puede contar con él para esta fecha.

El “Muñeco” Gallardo dará la lista de concentrados esta tarde y seguramente definirá el equipo recién este sábado. El DT volverá a realizar cambios por la baja de David Martínez y los regresos de Paulo Díaz y Nicolás de la Cruz (recuperado de un golpe). Otra incógnita es si volverá a las convocatorias el cordobés Matías Suárez, que esta semana tuvo sus primeras prácticas de fútbol luego de cuatro meses de parate por la operación en la rodilla. “Palavecino está con un cuadro gripal como el que nos ha tocado sufrir a varios en la última semana, es algo que está sucediendo y esta vez le tocó a Palavecino. Estará estos días de reposo, no fue parte del entrenamiento ni será parte de la nómina para el domingo”.

Respecto de Suárez, explicó: “La recuperación viene siendo buena pero todavía, si bien empezó a entrenar con normalidad dentro de las pautas normales de trabajo ya que puede realizar sin problemas, está lejos del ideal y por eso ir sumando algunos partidos en calidad de amistosos que vamos a seguir haciendo para que él vaya sintiéndose cada vez más seguro y suelto”, dijo Gallardo. Y agregó: “Está en una etapa de puesta a punto. No quiere decir que haya jugado 80′ que esté para ir al banco o jugar”.