Marcelo Gallardo reconoció las dificultades para ganar en el fútbol argentino y explicó que nadie tiene su lugar asegurado en River

En el momento justo, River encontró la llave para torcer el rumbo y quedarse con una victoria ante San Martín de San Juan por 2-0, por la séptima fecha del torneo Apertura. Si bien el conjunto de Marcelo Gallardo no mostró su mejor versión por muchos pasajes del encuentro, el entrenador millonario valoró la conquista, la primera de visitante, aunque reconoció que a todos los equipos del fútbol local les cuesta ganar. Incluso, en algún pasaje de la conferencia de prensa se mostró algo molesto con algunas preguntas.

Este proceso de Gallardo luce menos aceitado que el anterior. Cuando al entrenador le consultaron si el encuentro se ganó desde el banco, se incomodó y dijo: “Más allá de los cambios, que le pueden dar aire al equipo y alternativas de funcionamiento por características de jugadores, el fútbol argentino está muy parejo, insisto porque pareciera que fuera un fútbol ajeno a lo que estamos viendo y son todos partidos muy disputados, peleados, a todos les cuesta ganar. Hay mucha paridad en los esfuerzos físicos. Hay que estar preparados para eso; dije de entrada que no iba a ser fácil y los rivales juegan con eso también”.

Lejos de detenerse en su análisis, el Muñeco continuó: “En ese juego físico, los partidos se juegan noventa y pico de minutos y los primeros tiempos son friccionados y debemos saber jugarlos, no podemos darle vuelo porque el fútbol argentino es así. Con el correr de los minutos estamos creciendo en los segundos tiempos y está bueno, porque no ganás en los primeros 20 minutos 2-0 o 3-0. Pretender eso es no entender dónde estamos viviendo ni qué fútbol tenemos en nuestro país”.

Sabe el técnico millonario que no logró encontrar la formación que le permita demostrar que es un equipo sólido y confiable, sin embargo, Gallardo explicó: “Va a haber mucha competencia en el año, son los primeros partidos, estamos en ese proceso de búsqueda permanente y en eso te van marcando los comportamientos individuales de los futbolistas para ir funcionando como nosotros queremos”.

En ese sentido, remarcó la importancia de contar con todo el plantel al máximo de sus posibilidades: “Los necesitamos en buena forma futbolística, física y mentalmente. La idea de la continuidad te la van marcando los futbolistas pero todavía tenemos altibajos. Está bueno que nadie sienta el lugar asegurado, hay competencia y la exigencia en algún momento va a marcar que tenemos que rotar”.

Los regresos de los juveniles

Gallardo también destacó haber podido contar nuevamente con las figuras de la selección argentina Sub 20 tras su regreso del Sudamericano, no sólo Franco Mastantuono, el autor del segundo tanto frente a San Martín, sino también de Ian Subiabre (no ingresó) y Agustín Ruberto (lesionado).

“Más allá de la frescura y la energía que tienen los chicos, vienen de hacer un buen torneo. Tanto a ellos dos (Subiabre y Mastantuono) como a Ruberto, teníamos la intención que apenas terminara el Sudamericano se sumaran a nosotros y poder ver cómo llegaban. Como son chicos jóvenes que tienen energía y están entusiasmados, los vi bien en la semana y los incluí”, explicó el técnico millonario.

