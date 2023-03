Martín Demichelis elogió a River tras la victoria en la Copa Argentina, pero también le pidió disculpas a Lanús y les contestó a Kudelka y al presidente de Talleres

escuchar

El contundente triunfo de River frente a Racing de Córdoba, por 3 a 0, que le permitió avanzar en la Copa Argentina, fue también para Martín Demichelis un paso más en firme en la construcción de una identidad que, pese a que en la Liga Profesional el equipo millonario ha conseguido buenos resultados, estaba siendo cuestionada. Es cierto, tuvo algún tropezón duro, como la caída de local frente a Arsenal, pero la tabla de posiciones lo observa ubicado a un punto de los líderes. Y el desafío de Santiago del Estero, frente a un rival recién llegado a la Primera Nacional desde el Federal A, era una prueba de fuego para observar el carácter de un equipo al que se le cuestionaba sobre todo la endeblez defensiva. Y la superó con creces.

Para Demichelis, significó también un alivio y en la conferencia de prensa posterior, en el imponente Estadio Único Madre de Ciudades, analizó el presente de su equipo y hasta tuvo tiempo para responder la artillería pesada que recibió desde distintos lugares en los últimos días. Primero por parte del técnico de Lanús, Frank Kudelka, que lo cuestionó luego del caliente partido que River ganó 2 a 0 en el Sur, el último fin de semana; más tarde, por parte del presidente de Talleres, Andrés Fassi, que le dedicó alguna ironía en un acto institucional en Córdoba.

Al primero que atendió el entrenador de River fue a su colega de Lanús. Tras el partido en el Sur, Demichelis se había quejado por la falta de aire acondicionado en el vestuario y también por la actitud de Frank Kudelka, que no fue a saludarlo. El técnico de Lanús recogió el guante al día siguiente y disparó: “El hecho de que no lo haya ido a saludar tiene una explicación: siempre voy a saludar a los colegas después del partido y sobre todo en la cancha de Lanús, porque salimos juntos. Pero en este caso, en la previa no lo saludé porque no lo vi. Y después del partido, yo no estaba en la cancha porque me habían expulsado. Me vino a la mente una comparación, porque estábamos en la misma distancia uno del otro. A su antecesor, Marcelo Gallardo, que es un señor lleno de títulos, los técnicos que lo enfrentábamos queríamos ese partido para saludarlo y él acortaba las distancias. Sus equipos iban para el frente, estaba lleno de logros y no se sentaba en un trono en el que había que generarle pleitesía. Él achicaba las distancias con los técnicos que posiblemente nunca podamos dirigir una institución tan grande como River”.

Kudelka, en primer plano, y Demichelis detrás: el DT de River le contestó desde Santiago del Estero Fotobaires

Demichelis encontró tras el triunfo ante Racing de Córdoba un espacio para contestarle a Kudelka y también referirse a sus dichos sobre las situaciones que vivieron en su excursión a Lanús: “Les pido disculpas al Intendente y al presidente de Lanús, es cierto que se habían quedado sin luz. Habíamos llegado una hora y 45 antes del partido, con la poca ventilación más estar sin aire acondicionado, la pasamos mal. Desconocía la situación. Soy nuevo en el fútbol argentino como entrenador, trato de cumplir con los protocolos, por eso no me puse en el trono de nadie. Soy de un pueblo muy humilde, si ahí te cruzás 10 veces a una persona, la saludás 10 veces. Entendí por protocolo que el DT local va a saludar al visitante, busqué esa conexión con el banco de al lado y no estuvo, pero no pasa de ahí”.

Luego, el entrenador de River se dedicó a analizar el partido ante los cordobeses y el presente de sus dirigidos. “Desde el resultado y el volumen que generamos, es lo que el hincha ´pretende ver todos los fines de semana, lo que le gusta. Me terminé de formar como persona y jugador en River y sé que el hincha paga el abono más caro del país para ver a un equipo no solo ganar, sino que exige una manera de ganar. Tengo una preocupación con respecto a lo que veníamos haciendo, pero estoy en esa búsqueda. Era importantísimo el triunfo en Lanús, más el volumen de juego de hoy, demostramos mucha seriedad, estas fases suelen ser muy traicioneras. Jugamos contra un equipo armado desde hace mucho tiempo, con mucho por ganar y poco por perder. Me voy más que satisfecho. Nos costó abrir el marcador pero estábamos bien”, afirmó.

La respuesta a Fassi

Finalmente, también se refirió a los dichos del presidente de Talleres, Andrés Fassi, pronunciados durante un acto institucional del club cordobés y que se viralizaron rápidamente. Fassi, en tono irónico, le dedicó unas palabras a Javier Gandolfi, actual DT de su club: “La verdad, quiero agradecerte, Javier, porque te han tocado momentos difíciles. Y hoy, que no sos interino, tal vez en algún momento, esto que quede acá por favor... Tal vez en algún momento tenés que buscar a Martín Demichelis para que sea tu ayudante de campo. Les pido por favor que no salga de acá, somos solamente 600″, sonrió Fassi. La frase tenía que ver con que hace unos meses, cuando fue contratado en River, Demichelis le ofreció a Gandolfi formar parte de su cuerpo técnico. Sin embargo, Gandolfi prefirió quedarse en Talleres, donde era interino y finalmente fue confirmado como técnico principal de los cordobeses. Anoche, Demichelis también contestó la ironía de Fassi: “Me sorprendió desde su lado, lo conozco. Me ofreció dos veces el cargo de DT, nos llenó de mensajes a mi representante y a mí. Como cordobés, es muy mal contador de chistes”.

