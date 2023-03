Racing de Córdoba: el día que su plantel ganó el Prode y se convirtió en un documental

escuchar

CORDOBA.- Los protagonistas lo recuerdan como si hubiera sido ayer. El 6 de mayo de 1984 el plantel de Racing de Córdoba acertó los 13 puntos del Prode (Pronósticos Deportivos), el juego de azar más popular de esa época. Cuando el equipo entró a la cancha sólo le faltaba el punto de ese partido: ganar o no la apuesta dependía de los propios jugadores, que eran los que habían llenado la boleta con más integrantes del club. Y vencieron por 2 a 1 a Ferro por el Metropolitano. El pozo era de 1,7 millones de dólares, una fortuna, porque la semana anterior había quedado vacío. Eso los había motivado a apostar. Pero no les tocó mucho dinero -como esperaban-, porque hubo 94 ganadores. El recuerdo de aquel curioso hito vuelve casi 40 años más tarde, en la previa del encuentro que esta noche jugarán Racing de Córdoba y River, por la Copa Argentina, en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Ni los espectadores que estaban en la cancha ni los que seguían el partido por televisión –por entonces con transmisión de ATC (Canal 7)- entendían el entusiasmo y el festejo de los jugadores. Se jugaba la sexta fecha del campeonato y no se definía nada. Claro, para el resto. Para los 11 en la cancha, los del banco, el cuerpo técnico y utileros, la historia era otra. Por eso la alegría que, para el resto, lucía desmedida.

Roberto “Pato” Gasparini fue el protagonista indiscutido de la noche; el partido Racing-Ferro cerraba la fecha. El máximo goleador de la Academia -una de las tribunas del estadio Mario Kempes lleva su nombre- convirtió los dos tantos. Cuenta a LA NACION que, a su entender, el primero está entre sus mejores conversiones. “Fue inolvidable; un golazo, de los mejores de mi vida. Después nos empataron, era todo puro nerviosismo”, recuerda y subraya que Ferro –dirigido entonces por el cordobés Carlos Timoteo Griguol- estaba entre los mejores equipos. “Había salido campeón dos años antes, tenía jugadores de la Selección”.

Cuando faltaban cinco minutos para terminar, llegó el segundo gol, el de la victoria. “Fue un tiro libre y ya pensábamos en la boleta”, admite. Con el 2 a 1 sumaron los 13 puntos. Enrique “Quique” Vivanco integró el equipo y menciona que habían jugado “una tarjeta cara, de las que tenían varios dobles y triples. En nuestro partido hicimos una simple y eso le dio seriedad. Imaginate, pensábamos después, qué hubiera pasado si marcábamos empate o derrota….Nos hubieran quemado vivos”.

Si ya muchos recordaban aquella historia, ahora quedará “grabada” para siempre: salió el trailer oficial del documental Prode, una producción audiovisual que fue expuesta en un festival de Dinamarca y que participará de otro en Barcelona.

Pascual Noriega se suma a los memoriosos: “Lo insólito fue que un equipo de fútbol que participaba en el campeonato ganó la apuesta. Los únicos que sabíamos que teníamos la boleta éramos nosotros, nadie más. Llegamos a ese domingo a la hora del partido con 12 de los 13 puntos”. Vivanco tiene presente que estaban concentrados en el hotel Savoy, en Alta Córdoba, y cuando bajaron a merendar se amontonaron alrededor de Gasparini, que tenía la boleta. “Los que habían dormido la siesta no sabían cómo íbamos, así que todo era entusiasmo”.

Boleta con la que Racing de Córdoba ganó el Prode en 1984

El plantel tenía multas por llegar tarde y los mismos jugadores administraban ese dinero. “En general lo usábamos para comprar regalos o una torta para los cumple años y cada tanto para el Prode. Hacíamos varias boletas”, repasa Noriega. El pozo vacante de la fecha anterior los impulsó a jugar; siempre ponían las apuestas a nombre de la esposa de Miguel Ángel Seronero… Imaginate si se iba con el papel”, ríe y no puede obviar la referencia a Mercedes Ramón Negrete, el paraguayo que en abril de 1972 ganó US$30 millones en el Prode y terminó separado de su esposa Fabiana, quien le reclamó y le ganó US$17 millones.

En el ‘84 no había teléfonos móviles en los bolsillos de todos, así que ese domingo después del partido, mientras se preparaban para la cena del festejo intercambiaron llamadas a teléfonos fijos especulando con cuánto les tocaría. Vivanco afirma que iba en el auto desde su casa a la parrillada del centro donde se reunirían cuando escuchó en la radio que “habría unos 100 ganadores; nosotros éramos casi 40 en la tarjeta así que ya era la pauta de que ‘millonarios” no seríamos”.

En el asado con la familia les “arrancaron la cabeza”, así que todos se divierten pensando que una parte de lo que les tocó –alrededor de $50.000 de hoy a cada uno- quedó en esa mesa. “Nos divertimos mucho, Racing entonces era una familia, veníamos de inferiores y cada vez que nos juntamos algunos vuelven estas anécdotas”, apunta Noriega, quien vio el partido contra Ferro desde la tribuna junto a Osvaldo Coloccini.

Racing de Córdoba, ganador del Prode: la noticia que trascendió un partido Archivo Gustavo Farías

“Para mí se mezclan recuerdos lindos con unos tristes –dice Vivanco-. Me había lesionado y había salido unos minutos antes del final del partido; eran otros tiempos y estaba en el vestuario con mi hermano, quien murió después y me estaba haciendo el aguante. Desde ahí sentimos el festejo. Con lo que me tocó cambié los mosaicos de mi casa”.

Después de que Racing ganara el Prode, el Ministerio de Bienestar Social –del que dependía el juego- realizó modificaciones para que los equipos no pudieran apostar. “Fue una polémica grande. Nosotros apostamos a favor nuestro –señala Gasparini-. El que más criticó fue Bernardo Neustadt, nos mataba sin razón”.

En 2018 el Gobierno nacional dispuso el estado de liquidación de la Lotería Nacional y eliminó el Prode que fue inaugurado en la Argentina el 27 de febrero de 1972. En aquella fecha, el primer partido computado fue la victoria de Estudiantes de La Plata por 2-0 ante Atlanta.