Maximiliano Salas, de la explosión al gran bajón: el futuro de River depende del verdugo de Racing

Esa sensación única, especial, la más linda que tiene el fútbol, quedó en un segundo plano para él. Mientras sus compañeros se acercaban para abrazarlo, era consciente de que no podía evidenciar la alegría que sentía para evitar que miles de hinchas de Racing potenciaran el enojo que tenían luego de su adiós mediante la ejecución de la cláusula de rescisión, un mecanismo poco habitual en el fútbol argentino. Tampoco sabía que ese tanto, el 2 de octubre pasado, en la cancha de Rosario Central, sería el último suyo hasta ahora. Aquella conquista de Maximiliano Salas, cuando tan sólo iban cuatro minutos del primer tiempo, sirvió para que River ganara por 1 a 0 y se clasificara a las semifinales de la Copa Argentina, donde fue eliminado por Independiente Rivadavia, posteriormente campeón del trofeo doméstico.

A partir de ahí, hubo un quiebre marcado tanto para River como para Salas. Parecía que el golpe que le había propinado Palmeiras no resultaría suficiente para derrumbarlo, pero una nueva visita al Gigante de Arroyito, apenas tres días después de superar a Racing, inició el derrumbe futbolístico que puso en jaque el acceso del equipo a la próxima edición de la Libertadores. En sintonía con la crisis futbolística a nivel colectivo, el rendimiento del delantero correntino disminuyó significativamente sus prestaciones.

"SIEMPRE ESTOY TRANQUILO, EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS"



La palabra de Maxi Salas luego de la victoria de River ante Racing con un gol de su autoría que valió la clasificación del Millonario ante su ex equipo. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/APj2XyDMhf — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025

Los números, caprichosos cuando carecen de contexto, en este caso hablan por sí solos: cuatro goles y una asistencia al cabo de 815 minutos distribuidos en once presentaciones representaban un comienzo más que auspicioso para el atacante nacido el 1° de diciembre de 1997 en Curuzú Cuatiá. A contramano de ese registro, las siguientes seis actuaciones, traducidas en 463 minutos, no sólo dejaron en cero los ítems mencionados, sino que también estuvieron acompañadas por desempeños muy pobres frente a Sarmiento, Talleres, Independiente Rivadavia —fue reemplazado al término del primer tiempo en Córdoba—, Gimnasia, Boca y Vélez.

Víctima de la ausencia de un funcionamiento general que le permitiera explotar sus cualidades, pero también responsable por no sacarle rédito a sus intervenciones en el juego, Salas se contagió del resto. La energía y el ímpetu para hacerles sentir el rigor físico a los defensores rivales fueron sepultadas por una versión apática de River, que acumula 383 minutos sin marcar un gol y arrastra cuatro partidos sin triunfos desde que se impuso 2 a 0 como visitante sobre Talleres, el 18 de octubre.

En el aire, Salas choca con Aliendro Marcos Brindicci - LA NACION

Aunque tiene crédito abierto entre los hinchas, quienes en una suerte de cabildo abierto expresaron sus consideraciones hacia cada jugador cuando la voz del estadio anunciaba los nombres en cada una de las recientes presentaciones en el Monumental, Salas necesita reencontrarse con la performance que cautivó a Marcelo Gallardo.

Sin embargo, pese a que en las pocas conferencias de prensa que brindó últimamente no hizo ninguna reflexión sobre el atacante de 27 años de edad, al técnico no le sorprenden situaciones como las de Salas. En la intimidad, avalado por la experiencia de una década al frente del plantel de River sumando ambos ciclos, en más de una ocasión el entrenador explica que una tendencia de los jugadores que llegan al club es mostrar un desempeño destacado al principio y luego un bajón pronunciado hasta hallar nuevamente la regularidad esperada. La diferencia con respecto a otros antecedentes es que en el caso del correntino hay una coyuntura desfavorable, producto del presente crítico del equipo.

Maxi Salas con la camiseta de River: en la foto con Jorge Brito, Marcelo Gallardo y Stéfano Di Carlo, en su presentación Prensa River

“Nos da una energía diferente”, resaltó Gallardo para justificar el pedido insistente por Salas, cuya llegada desde Racing le demandó una inversión de aproximadamente once millones de dólares a River, tomando en consideración que la cláusula, valuada en ocho millones de euros, siempre es libre de impuestos.

Si bien su mejor rendimiento como ladero de Adrián “Maravilla” Martínez fue actuando de puntero izquierdo en el conjunto dirigido por Gustavo Costas, Salas habitualmente juega de centrodelantero bajo las órdenes del Muñeco. Las reiteradas ausencias de Sebastián Driussi y el nivel subterráneo de Miguel Borja provocaron que el DT de River le asignara ese rol al ex-All Boys. Incluso en el Superclásico, pese a que Driussi también fue titular. Una semana después, en Liniers, Gallardo sí ubicó a Salas por la izquierda. No dio resultado, pero hubo algunas combinaciones entre ambos atacantes, quienes se perfilan para mantenerse entre los once el lunes que viene.

Obligado a ganar el Torneo Clausura para engrosar sus vitrinas y que su participación a la próxima Libertadores no quede sujeta a una vuelta olímpica de Rosario Central, Argentinos Junios o —peor aún— Boca, River prepara su visita al Cilindro. La última vez del Millonario en ese mítico escenario se remonta al 14 de diciembre de 2024 cuando perdió por 1 a 0 como consecuencia de un gol de... Salas.

Ovacionado por los hinchas de Racing gracias a su tarea determinante para levantar la Copa Sudamericana veintiún días antes de aquel tanto de cabeza frente a River, hoy el panorama es completamente distinto para Salas. Reprobado por la gente de la Academia a orillas del Río Paraná en el mano a mano de hace un mes y medio, es muy posible que el rechazo se repita en su regreso a Avellaneda. No será el único porque Marcos Acuña también experimentará la misma sensación, sobre todo por el malestar que generó al hacer jueguito en el mencionado cruce de la Copa Argentina, y podría suceder algo parecido con Juan Fernando Quintero.

De todas formas, las miradas estarán puestas en Salas. Enemistado con el presidente Diego Milito luego del tironeo por la renovación del contrato y la posterior partida a Núñez, el número 7 de River deberá abstraerse de un marco hostil, circunstancia que podría haber eludido si la Aprevide no daba por cumplida la sanción de tres fechas sin público que le había aplicado a Racing por el uso de pirotecnia en la revancha ante Flamengo. “Siempre estoy tranquilo, tanto en las buenas como en las malas”, reflexionó el delantero, minutos después de la batalla, en Rosario, donde no entró en ninguna provocación y hasta devolvió una zapatilla que le arrojó una persona desde la platea Cordiviola.

Será un desafío singular que Salas comenzará a palpitar intensamente cuando el ómnibus ploteado con las iniciales de River recorra la superficie compuesta por adoquines en el Pasaje Mozart para acceder al vestuario visitante de la cancha de Racing. Allí se le cruzarán las emociones, pero tendrá que enfocarse en la misión de brindarse al máximo para ir en busca de un lugar en los cuartos de final.