Cuándo juega River vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026

Este sábado, River y Tigre se enfrentan en el marco de la fecha 4 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que dará comienzo a las 20, se disputa en el estadio Monumental bajo la tutela de Sebastián Zunino y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo es uno de los 11 que aún se mantienen invictos en lo que va del primer certamen de la temporada. Actualmente se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con siete puntos, producto de dos victorias y un empate 0 a 0 frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, en la última jornada.

En un partidazo, River no logró ponerse en ventaja ante Rosario Central y empató 0 a 0 Marcelo Manera - LA NACION

El Matador, por su parte, todavía tampoco perdió y acumula la misma cantidad de unidades que su rival de turno este fin de semana, al que supera en la clasificación general por diferencia de gol (+4 contra +3). Viene de ganarle 3 a 1 a Racing, como local, con goles de José David Romero, Ignacio Russo y Gonzalo ‘Pity’ Martínez, quien justamente se sumó al plantel en el último mercado de pases tras desvincularse del Millonario (Gabriel Rojas convirtió el único tanto de la Academia).

River vs. Tigre: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 7 de febrero.

: Domingo 7 de febrero. Hora : 20.

: 20. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Sebastián Zunino.

: Sebastián Zunino. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este sábado, Gallardo no podrá contar con Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro grado 1 en el isquiotibial izquierdo. Su reemplazante sería Maximiliano Salas, que no juega como titular desde el 24 de noviembre del año pasado, cuando River perdió 3 a 2 ante Racing por los octavos de final del Clausura. El ‘7′ del Millonario acompañaría a Facundo Colidio en el ataque, lo que vislumbra un dato negativo que preocupa al hincha riverplatense: Salas no convierte un gol desde el 2 de octubre pasado (vs. Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina) y Colidio no anota desde el 20 de julio de 2025 (vs. Instituto, por la fecha 2 del Clausura).

Maximiliano Salas reemplazaría al lesionado Sebastián Driussi en el duelo ante Tigre ALEJANDRO PAGNI� - AFP�

Por el lado del Matador, el DT Diego Dabove espera poder contar con Joaquín Laso, quien arrastra una molestia muscular. Tras la victoria ante Racing, el propio defensor aseguró que hará lo posible para jugar contra River: “Maximizo los cuidados. Estoy siempre predispuesto. Creo que no va a haber ningún problema. Apretaré los dientes y a meterle”, afirmó. En contrapartida, Sebastián Medina no será convocado por una distensión muscular, y el cuerpo técnico evaluará a Jabes Saralegui, quien se retiró con una molestia frente a la Academia, hasta último momento.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.55 contra los 6.74 que se repagan por un hipotético triunfo de Tigre. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.86.