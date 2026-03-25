El curioso caso del país que pertenece a Sudamérica, juega en el Caribe y está lleno de europeos: busca un lugar en el Mundial 2026

El primer encuentro fue por Zoom, en reuniones divididas por grupos. El objetivo inicial era trasladar la idea futbolística y dejar en claro qué se espera de cada jugador. La premisa tenían que creérsela todos: “Recuerden que vamos a jugar el Mundial”. La frase fue de Henk ten Cate, DT de Surinam, rival de Bolivia en el repechaje programado para este jueves 25 de marzo a las 19 de la Argentina. Neerlandés de nacimiento, pero surinamés de corazón por sus raíces familiares, el entrenador de 71 años se visualiza en la Copa del Mundo. “Les inculcamos a los jugadores la mentalidad de que vamos a ir al Mundial (...) Curiosamente, al cabo de un mes, empezaron a decirme: ‘Se te olvidó una cosa: que vamos a jugar el Mundial’. Ya lo interiorizaron. Estoy convencido de que estamos preparados”, afirmó en diálogo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La confianza es innegociable porque tendrá apenas dos entrenamientos al mando del plantel antes de jugar el partido más importante en la historia de los Suriboys. Y esas prácticas ni siquiera serán en Surinam, sino en Monterrey, México, donde se disputará el partido del que saldrá el rival de Irak, por uno de los cupos vacantes. Ten Cate fue designado como entrenador del seleccionado sudamericano a fines del año pasado, luego de la inesperada salida de Stanley Menzo.

Henk ten Cate, flamante DT de Surinam; debutará en el repechaje frente a Bolivia ANP - Getty Images Europe

Menzo consiguió resultados históricos y decidió dar un paso al costado a dos partidos de cumplir el sueño máximo: clasificarse a una Copa del Mundo por primera vez. En las Eliminatorias fue uno de los mejores segundos. En el Grupo A del certamen clasificatorio de la Confederación de Fútbol Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) terminó como escolta de Panamá y superó en la tabla a Guatemala y El Salvador. Cosechó nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y apenas una derrota por 3 a 1 ante los guatemaltecos en la última fecha. Ese resultado lo privó de superar a los panameños y, en consecuencia, de meterse directamente en el Mundial. Un mazazo que golpeó de lleno a los hinchas.

“Es un sueño que todavía está muy vivo para todos nosotros y que creo, sinceramente, es factible”, dijo al despedirse. Potenció una identidad futbolística en un país que tiene una particularidad: pertenece a Sudamérica, juega en la Concacaf y casi el 100% de sus futbolistas nacieron en Europa. El nuevo entrenador no es la excepción e incluso forjó una carrera digna de reconocimiento en el Viejo Continente, aunque siempre bajo las sombras. Fue asistente de Frank Rijkaard cuando Barcelona ganó la Champions League 2005-2006. Hoy, con 71 años, sabe que el próximo paso puede ser el más importante de su carrera.

“Viví muchas cosas en el fútbol, porque llevo mucho tiempo en esto. Gané ligas, copas y muchos títulos más, pero esto es distinto. Clasificarnos para el Mundial sería el mayor logro de mi vida”, aseguró en la previa del mano a mano ante la Verde. “Mi madre tiene 92 años. Se alegra siempre que gano un partido, pero ahora lee todo lo que se escribe sobre la selección de Surinam. Me llama y me pregunta por este tema. Es surinamesa, así que esto es algo muy importante para ella”, continuó.

Surinam está a dos partidos de clasificarse a una Copa del Mundo por primera vez en la historia Archivo

Sudamérica tiene la posibilidad de sumar un representante más a la Copa del Mundo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año. Puede ser Bolivia o Surinam, que limita con Brasil, Guyana y Guayana Francesa. Sin embargo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) solo saldrá beneficiada si avanzan los bolivianos, ya que Surinam pertenece a la Concacaf. Esto es porque siempre estuvo más arraigada al “ecosistema caribeño”, una consecuencia de su pasado como colonia de Países Bajos hasta 1975 y de un vínculo migratorio que persiste en la actualidad.

Eso explica la composición actual del plantel: 22 de los 26 convocados para el repechaje nacieron en Países Bajos. Las únicas excepciones son Myenty Abena, defensor de Gaziantep de Turquía; Dion Malone, defensor de Telstar de Países Bajos; Gleofilo Vlijter, delantero de Ujpest de Hungría; y Denzel Jubitana, mediocampista de Atromitos de Grecia y el único de los cuatro que no nació en el país, sino en Bélgica.

El jugador más valioso de la convocatoria es Joel Piroe, un delantero que juega en Leeds United y que, según Transfermarkt, tiene un valor de mercado de €13.000.000. Se sumó al proyecto tarde, tras negarse en ocasiones anteriores. Ahora, con la posibilidad de jugar un Mundial al alcance de la mano, aceptó el llamado al igual que Melayro Bogarde, mediocampista de LASK de Austria. “Los entrenadores anteriores ya venían siguiéndolos, pero ellos aún no se habían decantado por jugar para Surinam. Preferían esperar un poco más. Cuando hablé con ellos, me alegré mucho de que aceptaran. Son buenos jugadores, así que estamos muy contentos con su decisión. El equipo es cada vez mejor”, comentó Henk ten Cate.

Joel Piroe es el jugador más valioso de la selección de Surinam; debutará en el repechaje Leeds United

Una parte importante a la hora de convencerlos llegó desde el lado de los asesores del DT, que son nada menos que Clarence Seedorf y Patrick Kluivert, dos históricos neerlandeses con raíces surinamesas. De hecho, Seedorf nació en Paramaribo, capital de Surinam, al igual que Edgar Davis, otro legendario futbolista que vistió la camiseta naranja. Ambos se sumaron a la SVB cuando el nuevo entrenador firmó contrato en diciembre de 2025. “Ellos nunca olvidaron sus orígenes, sus raíces y las de sus padres. Y que ahora estén dispuestos a ayudar, ya sea como asesores o a mí como entrenador, significa mucho para nosotros. El pueblo de Surinam se siente orgulloso”, dijo el flamante DT.

Patrick Kluivert, Edgar Davids y Clarence Seedorf, tres surinameses que brillaron con la antigua selección de Holanda FRED ERNST - X00989

La nación es neófita en todo lo que refiere a la idiosincrasia futbolística. La Primera División fue creada hace apenas dos años. Hasta entonces, los campeonatos eran semiprofesionales y, a nivel de selecciones, los habitantes del país más chico de Sudamérica únicamente se interesaban en los resultados de la Naranja Mecánica. Inculcarle la pasión futbolera a cada lugareño también fue un paso importante en el camino hacia la pelea por un lugar en el Mundial. “Sentimos una profunda pasión por el fútbol surinamés. Esta pasión nos impulsa a buscar constantemente la mejora y la innovación. Nos da la energía y la determinación para afrontar retos y aspirar a la excelencia en todos los niveles del fútbol”, detalla el sitio oficial de la Federación.

Surinam tiene 632.638 habitantes y una superficie de 163.821 kilómetros cuadrados, de los cuales más del 90% está cubierto por selva.

Ten Cate tuvo su primer contacto con los futbolistas de manera virtual. Creó reuniones por “líneas”: defensores, mediocampistas y delanteros. En cada una de ellas habló de cómo quería que se preparen y les comentó cómo pretende sacar la mejor versión de cada uno. Después llegaron las charlas individuales para explicar lo que espera de cada puesto, de qué manera quiere jugar y las expectativas de rendimiento a nivel defensivo y ofensivo.

“Se mueren por jugar el repechaje. Están listos. Esto no garantiza la victoria, pero estamos preparados, y los jugadores tienen muchísimas ganas”, anticipó en la entrevista que le brindó a la FIFA. Y se animó a minimizar el poderío boliviano: “No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos porque hemos visto muchísimos partidos suyos. Cuenta con jugadores de mucha calidad, como Miguel Terceros, que es un gran futbolista y está un escalón por encima del resto, sobre todo cuando parte desde la derecha, corre hacia dentro y remata de zurda. Pero podemos frenarlo con el planteamiento táctico adecuado”, explicó.

Surinam sueña con hacer historia; el DT Henk ten Cate dijo que no cree que Bolivia sea capaz de sorprenderlos @officialnatio_

A-Selektie, como se conoce al seleccionado surinamés, ocupa el 122° lugar del ranking FIFA. La Verde está en el puesto 76. Sin enfrentamientos previos entre ambas selecciones, los de Surinam tienen mayor roce competitivo. Todos se desempeñan en Europa y algunos de ellos en ligas destacadas como la Eredivisie de Paises Bajos o la Premier League de Inglaterra. En contrapartida, solo cinco de los 29 citados por el DT de Bolivia, Óscar Villegas, viven en el Viejo Continente. Y su principal figura, ‘Miguelito’ Terceros, casi no juega en Santos, que está 16° en el Brasileirão.

El ganador de este partido avanzará a la final y se jugará todo contra Irak, que quiere regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde su única participación en 1986, el próximo martes 31 de marzo en el estadio de Rayados. El que se quede con el cupo vacante se clasificará al Mundial como “FIFA 2” e irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega. Los pronósticos dan como favorito a Bolivia, pero Surinam, con su plantel europeo, quiere darle una alegría a la Concacaf… y, también, a Sudamérica.