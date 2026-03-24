Los números de River son perfectos, pero Chacho Coudet sabe que el juego deja mucho que desear

“En conclusión… el partido fue malísimo”. Eduardo Coudet no anduvo con vueltas ni rodeos. Pese a haber sumado su tercera victoria en fila en el inicio de su ciclo, el rendimiento de River ante Estudiantes de Río Cuarto fue un retroceso futbolístico que deja todavía distintos interrogantes en el aire. Porque es evidente que hay un orden superior al del inicio del año y una renovación anímica y energética que hoy le permite ser escolta en su grupo y el tercer equipo en la tabla anual. Pero las estadísticas por ahora no logran correr el foco del evidente margen de mejora que tiene por delante. Mucho por corregir y trabajar.

Con la victoria por 2-0 del domingo, Chacho Coudet se transformó en el séptimo entrenador en hacer su debut absoluto como entrenador millonario con tres victorias al hilo. El último en lograrlo había sido Matías Almeyda en 2011, mientras que en primera división lo había firmado Reinaldo Merlo hace 37 años en la Liguilla Pre-Libertadores 1989.Los otros fueron Arnoldo Watson Hutton (1934), José María Minella (1947), Didí (1970), Juan Eulogio Urriolabeitia (1972) y Vladislao Cap (1982). Así, estos nueve puntos de nueve posibles también le permitieron a River lograr una enorme bocanada de aire fresco en las tablas de posiciones: pasó del 7° al 2° puesto en la zona y de 17° a 3° en la tabla anual. Hizo seis goles -dos por partido- y solo le convirtieron uno, pero el fútbol todavía no despega, pese a la calma que le dieron los números a un escenario que se presentaba hostil.

Gonzalo Montiel, un defensor que, paradójicamente, es una de las cartas goleadoras de River Hernan Cortez - Getty Images South America

En Río Cuarto no repitió el equipo: entró Joaquín Freitas por Kendry Páez, un movimiento táctico que ya había trabajado en la semana para pararse con un esquema 4-1-3-2 y buscar más profundidad y presencia en el área. Soltando a Fausto Vera por delante de Aníbal Moreno y con Tomás Galván e Ian Subiabre por los costados, más Freitas y Driussi en ataque, ese desequilibrio no se dio.

Con un sistema que fue mutando al 4-2-2-2 o al 4-2-3-1 con Galván al medio y soltando a Freitas por afuera, River careció de ingenio, por largos tramos del juego fue un equipo inocuo, largo y previsible frente a un rival que se paró para combatir y ocupar espacios. Ese partido el equipo de Coudet lo jugó con presencia, se mostró siempre dispuesto a trabajar, luchar y correr. Pero el propio DT sabe que con eso no alcanza para lo que se viene entre abril y mayo, con las definiciones del Torneo Apertura, los clásicos con Racing y Boca y la etapa de grupos de la Copa Sudamericana.

Lo mejor de Estudiantes (RC) vs. River

“Tuvimos muchas imprecisiones y perdimos pelotas evitables. Nos pasó algo parecido con Huracán. No fue un partido lindo, pero hay que adaptarnos y mejorar desde el juego. No son excusas, pero sabíamos que el partido iba a ser más de pelea que de juego. En una cancha seca y dispareja, tenemos que pelear. No tenemos las características para hacerlo, pero qué hacemos con los Subiabre, con los Galván, Driussi... debemos aprender a disputar y a sacar estos partidos adelante, trabajar más en un bloque, ser cortos. No es fácil jugar tres, ganar tres y dos fuera de casa. Podemos mejorar mucho”, dijo Coudet, y agregó por los ingresos de Matías Viña y Paulo Díaz: “Terminamos 5-3-1-1 porque ellos saltaban mucho las líneas. El partido pasado pateamos 34 veces al arco. La idea es que no siempre seamos tan pragmáticos como hoy. Nos adaptamos a lo que pedía el partido: a estar corto, disputar la segunda pelota y si nosotros con equipos que nos la ponen difíciles de ese lado igualamos, River puede imponer la jerarquía de sus jugadores. Pero esperemos que no sean muchos partidos así porque me gusta más otra cosa”.

El tiempo de descanso y trabajo que hay por delante antes de retomar con Belgrano en casa y Blooming en Bolivia será más que importante para el Chacho y sus soldados. Luego de los dos días de descanso, entre miércoles y viernes habrá concentración en el Sofitel de Cardales con entrenamientos doble turno y la intención de seguir profundizando en el descubrimiento de sus nuevos futbolistas.

Sebastián Driussi, un delantero que busca recobrar su mejor nivel en River Manuel Cortina

River necesita aprovechar este receso por la fecha FIFA para encontrarse a sí mismo. Sentirse cómodo y a gusto con una versión futbolística que pueda imprimir eso que quiere mostrar el nuevo DT: vértigo ofensivo, verticalidad, presión alta y un equipo ordenado y compacto. Por ahora solo ha dejado chispazos, sin constancia dentro de un mismo encuentro, más allá de las victorias. Y tras poder hacer este primer estudio del plantel en sus 20 primeros días en el cargo, el DT necesita consolidar piezas que hoy no terminan de encajar. El ataque parece ser la gran cuestión:con Moreno y Vera más afianzados, ¿quiénes podrán asentarse en la línea de tres ofensiva detrás de Driussi? ¿Se meterá Juanfer Quintero?

En este tramo de trabajo, Chacho no podrá contar con Gonzalo Montiel, quien sufrió una lesión muscular grado uno en el bíceps femoral izquierdo y quedó marginado de la nómina de la selección argentina. Cachete, el goleador, la figura y el alma de este River, no jugará los amistosos que sí tendrán tanto Lucas Martínez Quarta como Marcos Acuña. Al mismo tiempo, también fueron citados Matías Viña (Uruguay), Kevin Castaño y Juanfer Quintero (Colombia), Kendry Páez (Ecuador) e Ian Subiabre (Sub-20). Ocho bajas sustanciales que también marcan la jerarquía y el nivel de jugadores de un plantel que está obligado a ser más convincente.

Los números están. Las victorias traen calma. Y esa es la base que logró Coudet al derrotar a Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto. El DT calmó el temporal en tres semanas y ahora el despegue debe ser inminente.