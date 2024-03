Escuchar

Los primeros en darse cuenta de los rendimientos que tienen los jugadores de fútbol son los propios protagonistas. En este caso, Agustín Palavecino. En la previa de la dura caída de River ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, el último viernes, el volante fue muy autocrítico sobre su presente en el equipo dirigido por Martín Demichelis.

En una entrevista con el canal ESPN, Agustín Palavecino habló de su recorrido en el club de Núñez. Allí recordó una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió a principio de la temporada que lo dejó afuera de los primeros partidos: “En mi primer año me sentí muy bien, con mucha confianza, haciendo goles, asistencias… Después tuve una lesión de la cual me costó mucho volver a esa dinámica de jugar con continuidad”.

Agustín Palavecino sólo jugó 128 minutos en esta temporada Marcelo Endelli - Getty Images South America

En la misma entrevista agregó: “River también requiere de jugadores grandísimos de mucha jerarquía y la verdad que cuando me pasó lo dije, en River no podes esperar porque nadie te espera. Los jugadores vienen, llegan, tienen sus chances y siempre son muy buenos”.

Y fue muy autocrítico sobre su actualidad. Vale destacar que Palavecino lleva apenas disputados 128 minutos en lo que va del año, entre Copa de la Liga y la Copa Argentina, y sobre su rendimiento individual dijo: “Después, en lo personal, cada vez que me tocó jugar pequé de ansiedad en muchas decisiones. Pero estoy mucho más tranquilo ahora, con otra cabeza. Estoy en un lugar de privilegio y en estos partidos intentaré aprovechar la oportunidad”.

Por último, dijo: “Por suerte me rodeo de muchísimas grandes personas y me ayudan en el día a día. Lo estoy trabajando mucho, me costó mucho, no la pasé para nada bien y estoy trabajando todos los días para darle una chance a Martín Demichelis”.

Por otra arte, el juvenil Franco Mastantuono sufrió una pequeña distensión en el recto anterior derecho en el amistoso del viernes, por lo que estaría prácticamente descartado para enfrentar a Huracán, el próximo viernes, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 12 del torneo local.

Franco Mastantuono tendrá entre 10 y 14 días de recuperación X

La lesión implicaría para el juvenil de 16 años un tiempo estimado de recuperación de entre 10 y 14 días, por lo que de evolucionar favorablemente, podría estar a disposición en el debut de la Copa Libertadores frente a Deportivo Táchira en Venezuela, el próximo martes 2 de abril, en el debut del Millonario en la competición continental. Tras ese choque, River recibirá a Rosario Central el domingo 7 de abril, en el Monumental.

Mastantuono es la última gran joya en salir de las inferiores del club de Núñez. En la semana, renovó su contrato hasta diciembre de 2026 con una cláusula de rescisión de 45 millones de euros, una cifra récord para el fútbol argentino.

LA NACION