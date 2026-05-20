Jonathan Spiff, el delantero de origen nigeriano que River citó para enfrentar a Bragantino por la Copa Sudamericana

La doble competencia y la acumulación de lesionados, con la final del próximo domingo ante Belgrano como prioridad de esta semana, obligan a River a tener en cuenta a jugadores que no integran el plantel profesional para enfrentar a Bragantino, este miércoles, a las 21.30, en el Monumental, por la penúltima fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Un triunfo le asegurará a River el primer puesto y la clasificación directa a los octavos de final. Si no, le quedará una chance más, ante Blooming, de local, por la última fecha. La lista de convocados que armó Eduardo Coudet tiene muchas novedades debido a las bajas por lesiones y futbolistas que descansarán. La formación será alternativa, sin antecedentes en el tiempo que lleva el Chacho.

A causa de la suspensión del arquero Santiago Beltrán -expulsado contra Carabobo-, el arco lo ocupará Franco Armani, suplente contra Gimnasia La Plata y Rosario Central. El Pulpo solo suma 45 minutos de competencia oficial este año, ante Vélez, el 22 de febrero. Antes y después le dedicó el tiempo a recuperarse de un par de lesiones.

Por lesiones, para lo que resta de este semestre están descartados Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno, Sebastián Driussi, Matías Viña y Agustín Ruberto. El entrenador le dio descanso a piezas que estarán en la definición del Torneo Apertura: Acuña -en recuperación de una molestia física-, Martínez Quarta, Vera, Bustos, Galván, Juan Cruz Meza, Freitas y Colidio.

📝 Los convocados por Eduardo Coudet para recibir Bragantino en el Mâs Monumental ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/f5SomasbvZ — River Plate (@RiverPlate) May 19, 2026

La convocatoria se abrió a futbolistas que aún no debutaron en primera división. Uno de ellos es Jonathan Spiff, de padre nigeriano y madre entrerriana, nacido en Palermo (Buenos Aires) y con la doble nacionalidad argentina-nigeriana.

De 19 años -nació el 23 de febrero de 2007-, Spiff es centrodelantero, diestro, mide 1,83 metros y suma 663 minutos (distribuidos en 10 partidos) en la reserva, con dos goles. Debutó en la categoría previa a la primera división el 11 de enero de este año. Se incorporó a River en 2014 y todavía no firmó contrato profesional. Quienes siguen los partidos de reserva lo definen como un atacante con características similares a las de Federico Girotti, con más potencia que destrezas técnicas.

Armani será titular en lugar del suspendido Beltrán Prensa River

Godwin Spiff, padre de Jonathan, llegó desde África a Buenos Aires hace más de 20 años, en busca de oportunidades laborales. Junto a su pareja argentina tiene otros dos hijos: Lucía y Chioma. Godwin se hizo hincha de River y le trasladó la pasión a sus hijos. Con 7 años, Jonathan pasó una prueba en las divisiones infantiles del club de Núñez. “En 2014 fui a probarme a River. Jugué de 9 y en la primera práctica quedé. Fue un camino con mucho sacrificio hasta hoy, pero con la ayuda de mi familia y amigos salí adelante. Al principio no caía dónde estaba, pero después me di cuenta de que estar en River implica muchas responsabilidades. Y eso me hizo ser consciente de que hay que aprovechar al máximo las oportunidades”, manifestó el juvenil en el sitio oficial del club.

Su referente es Julián Alvarez (“miro todo lo que hace y trato de copiarle muchas cosas”) y se define como un delantero “veloz e inteligente para leer el juego”. A través de su padre aprendió a admirar a Jay Jay Okocha, creativo volante ofensivo que pasó por la selección de Nigeria. Estuvo en consideración para el Sub 20 de Nigeria que participó en el Mundial del año pasado, pero finalmente no quedó.

Eduardo Coudet definirá una formación alternativa Gonzalo Colini - La Nación

El otro futbolista que figura convocado por primera vez para un partido de primera división es Valentín Lucero, zurdo, de 20 años, que puede desempeñarse como lateral izquierdo o mediocampista. En la reserva disputó 41 partidos, con dos goles y tres asistencias. Nacido en General Pico, La Pampa, está en River desde 2019.

En cuanto al resto de los citados, vuelven a ser tenidos en cuenta Kevin Castaño y Kendry Páez, marginados en partidos recientes por bajas actuaciones. También regresa Paulo Díaz, recuperado de un desgarro. Una posible formación sería con Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Facundo González; Castaño, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza y Juanfer Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. Un River de emergencia para una cita internacional.