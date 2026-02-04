River anunció que cambiará el nombre de su estadio: los detalles de un acuerdo a largo plazo

Tan solo una semana después del anuncio de la reforma, techado y ampliación del Monumental, River anunció un nuevo acuerdo comercial por 110 millones de dólares más impuestos que tendrá como impacto más notorio el cambio del naming del estadio: dejará de llamarse Mâs y pasará a tener otra marca en su nombre. Se trata de un entendimiento estratégico con la compañía estadounidense Live Nation, empresa de conciertos, festivales y eventos en el mundo, y las productoras argentinas DF Entertainment y Dale Play Live. Con este nuevo contrato por 10 años, que se activará el 1° de enero de 2027, el club de Núñez acordó un ingreso de 80 millones de dólares correspondientes a la realización de un mínimo de 120 shows a lo largo de la duración del vínculo más 30 millones de dólares por el derecho al naming.

A la par de la obra que comenzará en abril, durará tres años y tendrá un costo superior a los 100 millones de dólares para techar y agregar una quinta bandeja al Monumental para alcanzar la capacidad de 101 mil espectadores, River redefinió su modelo financiero con este nuevo convenio, que le dejará a DF Entertainment la responsabilidad de los shows internacionales y a Dale Play la totalidad de los shows latinos. Todo bajo la órbita de Live Nation, que produce y promueve más de 40.000 eventos por año, vende más de 600 millones de entradas, tiene operaciones en más de 40 países y posee, gestiona o participa en más de 300 escenarios a nivel global. El contrato contempla doce fechas anuales, junto con los derechos comerciales y operativos asociados a la realización de shows, así como el derecho de naming del Monumental.

La noticia del cambio de naming se da una semana después del anuncio del techado y ampliación del Monumental LUIS ROBAYO - AFP

¿Qué nuevo nombre llevará el estadio? En principio, se rescindirá de forma anticipada el contrato vigente con la cadena de supermercados ChangoMâs, que había acordado por 20 millones de dólares la tenencia de los derechos por siete años hasta abril de 2029. A partir de ahí, Live Nation se encargará de presentar y negociar junto con el club una nueva marca patrocinadora por 30 millones en 10 años. “River se reserva expresamente el derecho de evaluar y aprobar la marca que eventualmente sea propuesta para el naming, conforme a sus criterios institucionales”, señaló el club en su comunicado oficial.

Además, en caso de que el derecho genere un excedente del monto establecido, el mismo será compartido entre River y la productora; mientras que si se superan el número de fechas de shows en un año, el club percibirá ingresos adicionales, cuyo monto se determinará según el valor correspondiente a cada fecha extra realizada. Por otro lado, los socios y socias de River tendrán un beneficio exclusivo con un cupo de hasta diez mil entradas en preventa por cada artista. Se trata de una instancia preferencial para la adquisición de localidades en todos los espectáculos que se realicen en el Monumental.

El acuerdo deja a las productoras la posibilidad de realizar al menos 120 recitales en 10 años Soledad Aznarez

De acuerdo a lo informado por la institución, el esquema de desembolsos se concentrará principalmente durante el primer año y se aplicarán a tres puntos: planificación de inversión en fútbol; sostener los proyectos de infraestructura; y reducir el stock de deuda. El resto de los desembolsos se desarrollará de manera progresiva a lo largo de los siguientes diez años. “Este acuerdo permite encarar los próximos años con estabilidad y previsibilidad, impulsa el crecimiento deportivo e institucional del Club y potencia la presencia global de River Plate en la industria del entretenimiento”, asegura el comunicado oficial.

A la par de los conciertos, River realizará desde abril la nueva obra para ampliar y techar el Monumental. Se construirá una nueva bandeja 360° en la parte superior del estadio y se sumarán unos 16.000 lugares adicionales, sin costo para socios. Además, el 100% de las nuevas butacas serán íntegramente rojas y blancas y se utilizarán para formar una bandera 360° en las actuales tribunas altas. La construcción demandará 36 meses y tendrá un costo superior a los 100 millones de dólares, con la localía afectada solo en un máximo de tres partidos durante los tres años que dure el proyecto. Dentro de las fuentes de financiamiento, River anunció que tendrá un crédito de largo plazo con entidades financieras y el nuevo contrato comercial firmado, con la venta de los derechos del naming.