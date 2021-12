River: la continuidad de un proyecto y las ideas, el éxito más celebrado en Núñez

En los pasillos del Monumental no hay dudas: River fue el mejor equipo del año. Una vez más. Como lo viene siendo desde 2014 de forma consecutiva. Y las explicaciones no se dan solo desde lo estadístico por haber alzado tres títulos y ser el más campeón del país en 2021, sino por el juego mostrado en el campo, por el desarrollo de los jóvenes del club, por haber podido revitalizarse con un equipo más artesanal y por superar los incontables obstáculos de la temporada. Así, River terminó el año como lo empezó: campeón. Pero, en el fondo, lo que más valoran hinchas, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores es la continuidad de un proyecto, una idea y unas formas no se negocian. Mucho menos en una final.

El equipo de Marcelo Gallardo ganó su 14° título del ciclo con otra exhibición total: goleó 4-0 a Colón, en Santiago del Estero, para levantar el Trofeo de Campeones. Previamente, en marzo, le había ganado 5-0 a Racing en el mismo escenario para festejar la Supercopa Argentina 2019. Y en noviembre, para coronar el Torneo 2021 de la Liga Profesional, también goleó 4-0 a Racing. En los tres partidos definitorios hizo 13 goles y sostuvo su valla invicta. Impactante y demoledor.

El arquitecto de un ciclo histórico: una nueva copa para Marcelo Gallardo Fotobaires

Con la corona, Gallardo igualó a Ángel Labruna con 22 títulos para ser el máximo campeón de la historia, pero el DT ni siquiera quiso reparar en el número: su satisfacción está en el campo de juego. “No me fijo en esas estadísticas. Lo que me moviliza es el hecho de poder seguir estando en este lugar y poder trabajar en consecuencia para seguir sintiendo satisfacción, que es la que me da el equipo. Es hermoso ganar, es extraordinario. Pero lo más hermoso es ganar de la forma que ganamos. Estoy feliz por eso más que por lo personal, por lo que representa el ganar como ganamos”, destacó el Muñeco.

Desde lo futbolístico, River ha mostrado un juego agresivo y ofensivo con mucha inteligencia para dominar a sus rivales, y una solvencia y un despliegue que ningún otro equipo ha podido sostener. Y este año todo se potencia por las marcadas dificultades que superó: lesiones constantes, convocados por las fechas FIFA, calendarios apretados, contagios masivos de Covid-19, ventas de jugadores y refuerzos que tardaron en adaptarse y dos fuertes golpes. contra Boca en la Copa Argentina y frente a Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. La satisfacción está en recomponerse para seguir en lo más alto.

Más festejos para River: el Millonario ganó tres de los siete torneos que disputó en la temporada 2021 Fotobaires

De los siete torneos que jugó, ganó tres y perdió cuatro. No pudo conquistar la Copa Maradona, la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. La espina quedó en el torneo continental: se vio superado por Atlético Mineiro como hace tiempo no le ocurría. Pero, a partir de ahí, se fortaleció, los jóvenes empezaron a responder, el plantel superó las bajas (terminó sin Angileri, Enzo Pérez, De La Cruz, Romero y Suárez) y el equipo creció hasta alcanzar un altísimo nivel que le permitió ganar por primera vez el torneo local en el ciclo y soñar con un mejor 2022.

Desde lo numérico, River lideró la tabla anual en los 38 partidos que se jugaron entre Copa de la Liga y Torneo de la Liga con 22 triunfos, nueve empates y siete derrotas, más 78 goles a favor y 30 en contra. Nadie sacó más puntos, ni hizo más goles ni recibió tan pocos. Tuvo al goleador del campeonato en Julián Álvarez, con 18 goles y siete asistencias en 21 partidos y, en total, terminó el 2021 con 46 partidos, 24 goles y 15 asistencias.

La última formación del año: el equipo que se consagró en el Trofeo de Campeones frente a Colón Fotobaires

El impulso de los jóvenes

Con su figura de 21 años, River fue campeón con siete puntos de distancia sobre Defensa y Justicia y terminó como el que más ganó (16), el que menos perdió (3), el que más goles hizo (53), el que menos goles recibió (19) y el que más vallas invictas tuvo (11). Además, en el promedio de los 25 encuentros, también terminó como el equipo con menos remates recibidos por partido (9,5), más efectividad en pases (82%), más pases intentados (552,8), más posesión (62%) y más remates (15,5).

Por otro lado, 2021 será recordado como el año en que los chicos de la cantera dieron la cara. Los juveniles ofrecieron esas respuestas que Gallardo buscaba y acompañaron a Álvarez en su explosión: David Martínez (23), Felipe Peña (20), Enzo Fernández (20), Santiago Simón (19), Benjamín Rollheiser (21), Tomás Galván (21) y Federico Girotti (22) se erigieron como piezas importantes para gritar campeón. Ese es el otro gran logro: los frutos del proyecto infanto-juvenil están a la vista.

Gol de Julián Álvarez; el delantero cordobés terminó el gran goleador de River con una tarea enorme en el segundo semestre Captura de pantalla

Ahora, Gallardo ya piensa en el 2022. No hay tiempo para dormirse en los laureles. El futuro está a la vuelta de la esquina y debe ser igual de satisfactorio que el pasado y el presente. River siempre compite. Con sus armas y su idea indeleble. Y en Núñez celebran otro año en lo más alto respetando lo que marca su historia.