River puso más la cabeza que los pies para llevarse un triunfo que no podía dejar pasar

SEATTLE (de un enviado especial).- En el tibio mediodía de esta ciudad, ideal para un picnic al solcito, River se alimentó con el triunfo al que no podía dejar de hincarle el diente en su debut en el Mundial de Clubes. Cualquier cosa que no fuera una victoria iba a complicar las posibilidades de clasificación, teniendo en cuenta que esperan Monterrey, cuyos hinchas lo harán sentir local en el Rose Bowl de Los Ángeles, e Inter. Lo de River fue para valorar más el resultado que el rendimiento, otra vez con profundas oscilaciones, como viene siendo norma en el primer semestre del año. Cuesta definirlo a este River de más de una cara. Prometedor por momentos, desarticulado en otros.

El partido confirmó las presunciones de que Urawa Red Diamonds apunta a ser el equipo más flojo del grupo. Consintió tres goles de cabeza ante un River que no es un experto ni una potencia en el juego aéreo, y se limitó a aprovechar las facilidades de un rival al que le entraba todo por arriba, como si estuviera encandilado por un sol radiante.

River salió a imponer su libreto, no se apartó de sus convicciones, que las tiene bien aprendidas en la teoría, pero se le dificulta llevarlas a la práctica con continuidad y eficiencia. Como en el Monumental o en cualquier otra cancha del planeta, River quiso la pelota, procuró dominar el desarrollo a partir de los pases y la circulación. Hubo una búsqueda por moverse agrupadamente, sin dejar espacios ante un rival al que le gusta correr.

Gallardo da indicaciones, enérgico. Al final, se fue conforme por aprobar el primer examen Rodrigo Néspolo - Enviado Especial / LA NACION

Desde la formación, Gallardo se mantuvo fiel a la base con la que había conseguido buenos resultados e interesantes pasajes futbolísticos, hasta que llegó el frenazo contra Platense. La única sorpresa fue que no reapareciera Paulo Díaz, ya recuperado de la lesión en una rodilla, aunque desde el cuerpo técnico trascendió que no completó los entrenamientos con el mismo nivel de exigencia que el resto.

Entonces, la disposición habitual: Enzo Pérez en el eje para las coberturas y dar equilibrio, Nacho Fernández de interior por la derecha y Castaño por la izquierda, con Mastantuono, Driussi y Colidio en el frente de ataque. Es la alineación, más allá de algún retoque puntual, en la que viene insistiendo Gallardo y de la que espera que corone algún objetivo importante. Sería temerario vaticinar que eso puede ocurrir en este Mundial de Clubes.

Urawa hizo un repliegue sin presión, lo cual favoreció la tenencia de River, que empezó a construir lo mejor por la banda izquierda, con el tándem entre Acuña y Colidio, más el apoyo de Castaño como interior. Una media vuelta de Driussi con un remate que dio en un poste fue la primera señal de que River estaba en condiciones de lastimar. Se hacía fuerte a partir de la posesión frente a un adversario tan voluntarioso como inocente, al que los 1800 hinchas ubicados en una cabecera nunca dejaron de alentar. Un apoyo constante y ruidoso, al estilo argentino, para un equipo que difícilmente le retribuya con satisfacciones en este Mundial de Clubes.

El color de los hinchas de River, en el estadio Lumen Field Rodrigo Néspolo

Mastantuono se encargó de limpiar terreno con una de sus clásicas barridas hacia adentro para ponerle un exacto pase a la proyección de Acuña, que sacó un centro de su sello, con la comba y dirección correctas para el cabezazo de un Colidio completamente descuidado por la defensa de Urawa.

River tuvo unos primeros 25 minutos más que aceptables, pero se fue quedando sin fuelle. Mal síntoma si Enzo Pérez debe ser amonestado para cortar un avance. River finalizó la primera etapa un tanto apurado, y si no pasaba mayores zozobras fue por la falta de criterio de Urawa.

Gallardo modificó casi por completo el medio campo para la segunda etapa. No se confió de un Enzo Pérez con tarjeta amarilla, que además tenía una carga en los isquiotibiales, y reemplazó a un Nacho Fernández sin incidencia ni protagonismo. Castaño pasó de volante central y los ingresados Galoppo y Meza fueron los interiores.

Driussi se retira de la cancha, lesionado Rodrigo Néspolo

El reacomodamiento no le hizo bien, el equipo se alargó y dejó espacios entre las líneas; Pezzella y Martínez Quarta no subían la línea de presión y el resto tampoco achicaba. Se estaba metiendo en problemas River, pero Urawa le hizo un regalo con un cabezazo hacia atrás de un zaguero central que Driussi interceptó con otro golpe de cabeza para el 2-0. No lo pudo festejar el centro-delantero, que se llevó un puñetazo en la cara del arquero en su salida y al caer tras el salto se dobló el tobillo izquierdo. Driussi salió de la cancha cargado sobre la espalda de la Roca, el agente de seguridad del plantel, y luego fue trasladado en una silla de ruedas.

El 2-0 debía tranquilizar a River, pero siguió descompensado, y en ese desorden, Acuña cometió un penal por atropellar a Kaneko. Descontó Matsuo, el futbolista más desequilibrante de Urawa. Vuelta a la incertidumbre, con Pezzella y Martínez Quarta cometiendo el tipo de faltas que reflejan el apuro y la inseguridad.

Mastantuono tenía menos participación y Borja, reemplazante de Driussi, cumplía con la cuota de offside por distracción. Colidio se iba constituyendo en figura por su capacidad para sacarse a los rivales de encima y generar peligro. Provocó un córner que se constituyó en la vía de escape, con otro centro templado de Acuña y el cabezazo en solitario de Meza. Un 3-1 que no debe omitir un par de atajadas importantes de Armani, como para que el triunfo no estuviera exento de las alarmas que le causó un Urawa que hizo lo que le permitió River.

Alrededor de 9000 hinchas de River festejaron la victoria en un estadio que quedó demasiado grande en su capacidad para 72.000 espectadores. Faltó ambiente en un partido en el que River puso más la cabeza que los pies para llevarse el triunfo.

