River rompe el mercado con una figura imposible: Kendry Páez, el pequeño crack ecuatoriano que irá al Mundial

River está por dar un golpe sobre la mesa en el mercado de pases, al concretar el arribo de una de las promesas de esta parte del mundo. El equipo millonario acordó con Chelsea la cesión de Kendry Páez, un extremo de 18 años que estaba a préstamo en el Racing de Estrasburgo. El joven atacante, también enganche, irrumpió en el fútbol con Independiente del Valle al debutar con apenas 15 años.

La negociación está a punto de resolverse luego de que Chelsea tomara la decisión de romper el préstamo con Racing de Estrasburgo, en donde no tenía demasiado rodaje. El ecuatoriano habría dado el OK a la operación con el objetivo de llegar de la mejor manera a la próxima Copa del Mundo.

Una plegaria de Kendry Páez, en un choque contra la Argentina RODRIGO BUENDIA� - AFP�

Su arribo se da mediante un préstamo por 18 meses, derecho a vidriera (se trata de un porcentaje de futura venta), costo cero y sin opción de compra. Vuelve del fútbol francés, donde estaba cedido, y como Chelsea no lo utilizará se optó por darle vía libre de salida para que adquiera rodaje.

Pese a sumar 21 partidos y un gol en Francia, el gigante de la Premier League optó por interrumpir la cesión que vencía en agosto de 2026. Chelsea realizó una inversión de 25 millones de dólares en 2023 para blindar a la joya de Independiente del Valle cuando apenas tenía 16 años. Sin embargo, luego de desembarcar en el Viejo Continente en abril pasado, el juvenil no sumó minutos oficiales con la camiseta de los Blues.

Kendry Páez, en un choque contra México CHRIS CODUTO - AFP

Años atrás, el fútbol ecuatoriano se vio envuelto en un escándalo. La noche posterior a un partido amistoso que la selección tricolor disputó con Italia en Nueva Jersey, tres de sus futbolistas fueron grabados en un club nocturno neoyorquino, mientras ponían billetes a una stripper. La cuestión escaló porque uno de los jugadores no solo era (lo sigue siendo) una de las grandes promesas de ese país, sino que tenía apenas 16 años. Dos de los futbolistas involucrados, los mayores, Gonzalo Plata y Robert Arboleda, no volvieron a ser convocados. El menor, Kendry Páez, resultó indultado. Claro, cómo iban a negarle la oportunidad a la joya que tiene el fútbol de ese país, por el que Chelsea pagó una fortuna.

Páez, que en mayo cumplió 18 años, lleva la emblemática camiseta número 10 de la selección de Ecuador.

Nacido en Guayaquil, explotó en la cada vez más prestigiosa cantera de Independiente del Valle, e inmediatamente Chelsea levantó la mano. A partir de enero de 2025 se presentó en Inglaterra, en donde suele brillar Moisés Caicedo.

¡¡¡QUÉ GOLAZO DE LA JOYA, POR FAVOR!!! Impresionante zurdazo al ángulo de Kendry Páez para el 1-0 de Independiente del Valle contra Palmeiras en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/d6aQpymVMM — SportsCenter (@SC_ESPN) April 25, 2024

Comenzó a jugar a los 5 años en las canchitas de tierra de la Isla Trinitaria, un barrio muy pobre del sur de Guayaquil. Luego se formó en la Academia Alfaro Moreno y en Barcelona, pero no estaban dispuestos a desembolsar dinero por alguien tan chico. Independiente del Valle lo vio y se lo llevó. A los 12 años.

Ubicado en Sangolquí, a 30 kilómetros de Quito, Independiente del Valle se ha erigido en el último lustro como un modelo a seguir en la detección, formación y exportación de talentos. Allí apareció Páez, en un torneo Sub 18, cuando apenas él tenía 15. El argentino Martín Anselmi, por entonces joven asistente técnico del entrenador de primera división, fue testigo. Y quedó fascinado. No solo por su desfachatez en el campo de juego, sino también por lo descarado que era fuera. Cada vez que se cruzaba con Anselmi le pedía que lo promoviera con el plantel profesional. Era casi un incordio para el argentino.

🔄⭐️ RC Strasbourg decide to trust Gessime Yassine as new signing with green light to Kendry Páez exit.



Clear strategy to develop Yassine with Kendry recalled by Chelsea and set to join River Plate, as revealed. pic.twitter.com/0sM4xnl9a8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026

“Extraordinario”, “de otro nivel”, “puede conseguir lo que se proponga”… Los elogios se empezaron a amontonar. Lo que siguió fue vertiginoso. Debutó en primera a comienzos de 2023, y registró algo inusual: jugó los mundiales Sub 20 (en Argentina) y Sub 17 (en Indonesia).

La convocatoria para la selección mayor generó muchos cuestionamientos por su corta edad. Pero Kendry fue acallando las voces críticas con su desparpajo y habilidad. Por su gambeta en velocidad, lo comparaban con Ángel Di María. “Dima”, lo llamaban todos. De todos modos, la comparación con Messi se lleva los mayores reflectores.

En 2023, con su gol a Bolivia, se convirtió en el futbolista más joven en anotar en una eliminatoria sudamericana: hizo el primero del triunfo por 2 a 1 con 16 años y 161 días.

Kendry Páez siguiendo la marca de Lionel Messi

Como buen zurdo y número 10, claro, tiene como referente a Lionel Messi. Pero también a su compañero Gonzalo Plata. Ya es toda una celebridad. Después del escándalo en el club de strippers neoyorquino, su nombre circuló en los programas de chimentos, donde lo vincularon con la ex candidata a Miss Ecuador Sulay Mora.

Del barro de Isla Trinitaria, en la pobre Guayaquil, al oro de Chelsea en menos de dos años. Y ahora, el Monumental...