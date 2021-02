Sosa podría emigrar a Atlanta United de la MLS Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Juan Patricio Balbi Vignolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2021 • 13:22

Una de las grandes apuestas de la cantera de River está en la mira del fútbol estadounidense. Santiago Sosa, volante central de 21 años, es seguido de cerca por Atlanta United, equipo que dirige Gabriel Heinze, y se espera que en el corto plazo llegue una oferta a la institución. Son horas cruciales en el mercado de pases.

Aunque ni desde River ni desde el entorno del jugador confirmaron montos, se estima que la propuesta rondaría los ocho millones de dólares brutos, por lo que al club le entrarían seis millones de dólares netos. Resta conocer si la idea de Atlanta es adquirir el 100% o una parte mayoritaria del pase y si en Núñez se podrían quedar con un porcentaje de una futura venta del futbolista.

Lo cierto es que ya existen contactos entre los estadounidenses y el entorno del juvenil, representado por Hernán Berman, pero la CD millonaria todavía aguarda los próximos movimientos para analizar y tomar una decisión. El club es dueño del 100% de la ficha y en agosto pasado se le renovó el contrato hasta diciembre del 2022 con un aumento de su cláusula de salida, elevada a 20 millones de euros, cifra que hoy parece inalcanzable.

Sosa tiene 21 partidos en River y 11 veces fue titular desde 2018 Crédito: Martín Pravata/POOL ARGRA

Sosa ya tiene 21 partidos jugados en primera, fue titular en 11 ocasiones y no marcó goles. Además, en 2019 integró el plantel y fue titular en la selección argentina que disputó el Sudamericano y el Mundial Sub-20 bajo la conducción de Fernando Batista. Mediocampista central desde sus inicios, es el recambio natural de Enzo Pérez o Leonardo Ponzio, aunque también el técnico Marcelo Gallardo supo utilizarlo de volante interno para competir con Bruno Zuculini o como marcador central ante la necesidad del recambio.

Nacido en Mercedes, llegó a River a los 10 años y transitó todas las categorías menores como titular en su rol de mediocampista central clásico. Saltó a la Reserva a fines de 2016, en mayo de 2018 firmó su primer contrato profesional y debutó el 29 de agosto de 2018 en el 3-0 a Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Su destino pudo cambiar cuando a mediados de 2019 estuvo muy cerca de ser transferido a Everton de Inglaterra. El club inglés había decidido ejecutar su cláusula de rescisión, tasada en 15 millones de euros, para incorporarlo. Pero, finalmente, el joven no pudo seguir su carrera en la Premier League ya que no tiene pasaporte comunitario y no consiguió el permiso de trabajo necesario para emigrar.

Conforme a los criterios de Más información