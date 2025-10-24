River se asoma a un partido bisagra con muchas dudas y un vínculo especial al que aferrarse

Partido bisagra. River se juega este viernes desde las 22.10 su ficha más directa del año. Córdoba será la sede de la semifinal de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia de Mendoza en un duelo trascendental para su futuro. Si gana, logrará acceder por primera vez a una definición por un título en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador y quedará a un partido de meterse en la Copa Libertadores 2026. Si pierde, dejará pasar una oportunidad única y acrecentará las dudas y los interrogantes de un equipo al que todo el año le costaron los duelos decisivos. Todo por verse. En la final espera Argentinos Juniors, que anoche venció a Belgrano por 2-1.

Ciudad de Bolívar (2-0) en marzo; San Martín de Tucumán (3-0) y Unión (0-0 y por penales) en agosto; y Racing (1-0) en octubre fue el camino recorrido del Millonario hasta esta instancia. Gallardo tiene un vínculo especial con la Copa Argentina, que ya levantó en 2016, 2017 y 2019 y que lo tiene como el entrenador más ganador del torneo, con 30 triunfos, ocho empates -cuatro y cuatro en los penales- y una sola caída en los 90 minutos en 2015 ante Rosario Central. Pero hoy las estadísticas positivas del año tienen un contexto que no termina de ser alentador: más allá de que ganó en Córdoba el pasado fin de semana, el equipo aún no responde futbolísticamente, no es convincente y sigue en deuda.

River se impuso en dos de los últimos ocho juegos, con seis derrotas que potenciaron el mal momento y una falta de gol alarmante: en ese lapso logró solo siete tantos y únicamente le pudo hacer dos a Talleres. ¿El punto a favor? Que frente a Racing, en los cuartos de final, se vio un equipo con el temple necesario para un enfrentamiento de ese calibre, con el compromiso y la actitud que se le venía reclamando.

Y por eso el DT podría llegar a repetir aquel equipo: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Galoppo, Portillo, Castaño; Quintero, Colidio y Salas. Más allá de eso, no hay confirmaciones y tanto Lencina como Nacho Fernández pelean por un lugar, al igual que Driussi en ataque.

Giuiano Galoppo, uno de los volantes que volvería a la titularidad en River en la semifinal de la Copa Argentina Prensa River

Previo al viaje, el Muñeco recuperó a dos referentes del plantel: Marcos Acuña, quien había sufrido un golpe entre la rodilla izquierda y los isquiotibiales contra Rosario Central y necesitó 17 días para estar óptimo; y Enzo Pérez, quien tuvo un corte profundo en la rodilla izquierda que le demandó 28 días entre la cicatrización y la puesta a punto física. Mientras que el lateral izquierdo se perfila para ser titular, el DT tiene que definir cuántos minutos le dará al capitán de 39 años. También ya tiene de regreso a Ian Subiabre, reintegrado desde el miércoles luego del Mundial Sub 20, aunque no fue convocado para este encuentro.

“Si bien no estamos bien, los objetivos siguen al alcance. Vamos a tener que hacer muchos méritos, pero están ahí. En estos dos meses tenemos dos partidos de Copa Argentina -uno que te puede llevar a la final-, el torneo, en el que todavía estamos en la pelea, y el clásico con Boca. Esos son los objetivos que tenemos por delante”, fueron las palabras de Gallardo tras la crítica caída con Sarmiento en el Monumental que incluyó una fuerte reprobación del público.

Maxi Salas en el gimnasio de River: el delantero viene de convertir el gol decisivo ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina Prensa River

El primer paso ya lo dio: dejó atrás la mala racha de cuatro derrotas al hilo en el Torneo Clausura y recuperó terreno en el grupo y en la tabla anual, su otra vía de clasificación a la Libertadores. Ahora deberá volver a decir presente en un torneo que en el primer ciclo siempre fue sinónimo de rescate.

