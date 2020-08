River a la distancia: se entrenó pese al aislamiento

A poco menos de tres semanas para el retorno de la Copa Libertadores, River debió suspender los entrenamientos que venía realizando en el predio de Ezeiza tras el positivo de Covid-19 del entrenador de arqueros Adrián Olivieri, quien formaba parte del grupo que se encontraba conviviendo en la "burbuja santiaria" diseñada en el Hotel Holiday Inn de Ciudad Evita, a unos 4 kilómetros del complejo deportivo. Así, la situación encendió las alarmas e interrumpió la preparación: tanto el plantel como el cuerpo técnico debió quedar aislado hasta poder concretar los nuevos hisopados, que recién se realizarían el lunes próximo.

Pero, a pesar de que en un principio la primera medida fue disponer el aislamiento total en las habitaciones, hoy se conoció que los jugadores se están entrenando de forma individual al aire libre en el hotel. Según pudo saber LA NACION, el plantel está realizando trabajos de bicicleta, trotes y elongación al aire libre. Todo comenzó hoy a la mañana entre la playa de estacionamiento y un sector del hotel que tiene canchas de fútbol y se repetirá también por la tarde de forma diaria hasta retomar las prácticas.

Sin la necesidad de recibir la aceptación de un organismo ya que se encuentran dentro de la "burbuja sanitaria", River asegura que tiene la habilitación para hacerlo debido a que los médicos del plantel realizaron diversas consultas para saber si era seguro y llegaron a un consenso positivo.

Todo se realiza a través de un "corredor seguro" diseñado especialmente para evitar contacto entre los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico. Los jugadores salen de sus habitaciones con barbijos, no tocan puertas ni ascensores y se desplazan por el establecimiento a través de las escaleras. La idea es que puedan despejarse y ejercitarse para no atravesar los cinco días de aislamiento encerrados en las habitaciones.

El caso de Olivieri: "No hay método infalible"

River retomó los entrenamientos el 10 de agosto y realizó los test necesarios en las 72 horas previas al encuentro de los jugadores, en los que solo dio positivo el arquero Ezequiel Centurión. El procedimiento se repetía una vez por semana y los últimos tests PCR se hicieron el sábado 22, antes de comenzar con la "burbuja santiaria" en Ezeiza a partir del lunes pasado, y todos dieron negativo.

Así, todo venía bien hasta que el miércoles al mediodía el entrenador de arqueros comenzó con los síntomas y se decidió trasladarlo para el hisopado. Al mismo tiempo, algunos de los colaboradores que compartieron la cena en la noche anterior habían sido aislados en sus habitaciones. Olivieri dio positivo pero hoy se encuentra en buen estado de salud. De 52 años, es el habitual preparador de los arqueros de la Reserva y estaba en la delegación por la ausencia de Alberto 'Tato' Montes, quien no volvió a trabajar durante la pandemia por estar considerado dentro del grupo de riesgo.

En una reciente entrevista con Fox Sports, el médico Pedro Hansing explicó que después de cuatro tests sin síntomas, el plantel completo empezó con la modalidad de burbuja, que permite entrenar en forma grupal, y que se tomaron todas las medidas suficientes para evitar el contagio del virus. "Los PCR tienen posibilidad de no dar positivo cuando el individuo no tiene carga viral detectable", dijo el médico sobre el motivo por el que no se evidenció antes el caso de contagio.

"Es esperable que haya otro caso positivo, ojalá que no, pero podría pasar. Hasta el momento no tenemos síntomas, pero todavía es prematuro. Si aparecen, serían el fin de semana", agregó Hansing. "El PCR es un corte de un momento, cuando se hace podés estar contagiado y no tener carga viral suficiente para detectarlo. No hay método infalible. Teníamos los métodos de distanciamiento social y de protección, somos un grupo grande y cuando más grande es el grupo, más vulnerable sos".

Por otro lado, el doctor contó que cuando se confirmó el caso, se decidió que cada jugador fuera a su cuarto hasta tener el próximo testeo y poder hacer un corte, aunque también anticipó los entrenamientos individuales que comenzaron hoy. "La gente que estaba más cerca de Adrián es sobre la que tenemos que poner foco y estar más atentos. Trabajamos en grupos divididos antes de la burbuja y teníamos dos grupos de arqueros diferentes, a partir de entrar a la burbuja ese tipo de división se perdió porque empezaron a trabajar en grupo", cerró Hansing.