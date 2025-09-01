Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
River venció por 2-0 a San Martín de San Juan como local en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
River venció por 2-0 a San Martín de San Juan como local, en un partido de la jornada 7 del Torneo Clausura. Para River los goles fueron marcados por Santiago Lencina (a los 17 minutos) y Maximiliano Salas (a los 21 minutos).
En la próxima fecha, San Martín de San Juan se medirá con Belgrano, mientras que River tendrá como rival a Estudiantes La Plata.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
La TV del lunes. Se juegan los octavos de final del US Open y se completa la séptima fecha del torneo Clausura
Movimientos. Tabla Anual 2025, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026
De nuevo arriba. River le ganó por 2-0 a San Martín en el Monumental, sigue invicto y es puntero en el torneo Clausura
- 1
San Lorenzo nunca supo cómo aprovechar que Huracán jugó más de una hora con 10 jugadores
- 2
La llamativa imagen de Russo que se volvió viral durante el partido de Boca vs. Aldosivi
- 3
Dibu Martínez, muy cerca de Manchester United: quedó afuera de la convocatoria de Aston Villa
- 4
River le ganó por 2-0 a San Martín en el Monumental, sigue invicto y es puntero en el torneo Clausura