LA NACION
en vivo

River vs. Aldosivi, en vivo por la Copa Argentina: el minuto a minuto del partido

En Salta, los millonarios y el Tiburón son los protagonistas del último dieciseisavo de final; espera Independiente Rivadavia

Tomás Galván, titular en River
Tomás Galván, titular en RiverPrensa River

Gol de Aldosivi

Aldosivi sorprende en Salta y se pone en ventaja. Tras un remate desde afuera del área que se desvió en un defensor de River, la pelota quedó suelta dentro del área. Luego de un disparo tapado a Nicolás Cordero, Tomás Fernández apareció para sacar un potente derechazo al primer palo, imposible para Santiago Beltrán, y estableció el 1-0 para el conjunto marplatense.

Aldosivi apuesta por el orden defensivo

El equipo de Israel Damonte se planta con una línea de cinco defensores para cerrar los espacios y evitar que los delanteros de River encuentren profundidad. Del otro lado, el conjunto de Eduardo Coudet mueve la pelota de un lado al otro en busca de abrir la defensa rival y generar los primeros huecos.

Comenzó el partido

River y Aldosivi ya juegan en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, por el último boleto a los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Eduardo Coudet afronta su primer compromiso oficial tras la pretemporada, mientras que el conjunto marplatense busca dar el golpe y avanzar de ronda.

El ganador ya tiene rival en los octavos de final

Quien avance esta noche se enfrentará en los octavos de final con Independiente Rivadavia. El conjunto mendocino aseguró su clasificación tras vencer 1-0 a Tigre, con un gol de penal de Luciano Gómez.

Rafael Santos Borré debuta en su regreso a River
Rafael Santos Borré debuta en su regreso a RiverX @Riverplate

Formación confirmada de Aldosivi

Por su parte, Israel Damonte eligió este equipo inicial para sorprender con un triunfo sobre River por la Copa Argentina: Francisco Chicco; Federico Laurelli, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Santiago Moya, Rodrigo González; Tomás Fernández, Lucas Castro (c), Alan Sosa, Matías Godoy; y Nicolás Cordero.

La formación de River, confirmada

Eduardo Coudet confirmó el equipo titular de River para el debut oficial en el segundo semestre, en busca de los octavos de final de la Copa Argentina: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta (capitán), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

La Copa Argentina, en medio de la definición del Mundial

El encuentro se tendrá lugar mientras el Mundial está en su clímax. Este sábado, Francia e Inglaterra jugarán por el tercer puesto, y el domingo la Argentina y España disputarán la corona. En ese contexto, la Copa Argentina viene desarrollando encuentros que habían quedado pendientes antes de la Copa del Mundo y que varios equipos pidieron postergar, por eso la programación en esta inusual época.

La entrada en calor de los jugadores de River
La entrada en calor de los jugadores de RiverX @Riverplate

Cómo llegan

River afronta su primer compromiso oficial después del receso y la pretemporada, en el inicio del segundo semestre, bajo la conducción de Eduardo Coudet. En el medio tuvo un amistoso con Flamengo en Portugal, que terminó 2-2. Enfrente, Aldosivi intentará dar el golpe en el comienzo de la actividad y avanzar en un torneo de eliminación directa, a los octavos de final.

Bienvenidos a la cobertura al instante de River vs. Aldosivi

River y Aldosivi se enfrentarán este viernes desde las 21.45 en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, en el último de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Carlos Andrés Gariano será el árbitro, transmitirá TyC Sports y LA NACION seguirá el minuto a minuto.

Por Augusto Sanz
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El machete en la botella del arquero de Inglaterra para una potencial definición por penales
    1

    Los argentinos encontraron la botella del arquero de Inglaterra con indicaciones para una potencial definición por penales

  2. La locura de un exjugador inglés durante su reacción al gol de Lautaro Martínez
    2

    Un exjugador inglés pidió la renuncia del técnico de Inglaterra mientras reaccionaba al partido con la selección argentina

  3. Estas son las tapas de los diarios británicos: así calificaron el partido que los dejó afuera de la final
    3

    La reacción de los diarios de Inglaterra tras la derrota ante Argentina

  4. El video que no se vio por TV y que revela por qué Bellingham se enojó con Barco: todo empezó en el gol de Enzo Fernández
    4

    El video que revela por qué Bellingham se enojó con Barco y no se vio por TV: todo empezó en el gol de Enzo Fernández