River vs. Aldosivi, en vivo por la Copa Argentina: el minuto a minuto del partido
En Salta, los millonarios y el Tiburón son los protagonistas del último dieciseisavo de final; espera Independiente Rivadavia
Gol de Aldosivi
Aldosivi sorprende en Salta y se pone en ventaja. Tras un remate desde afuera del área que se desvió en un defensor de River, la pelota quedó suelta dentro del área. Luego de un disparo tapado a Nicolás Cordero, Tomás Fernández apareció para sacar un potente derechazo al primer palo, imposible para Santiago Beltrán, y estableció el 1-0 para el conjunto marplatense.
Aldosivi apuesta por el orden defensivo
El equipo de Israel Damonte se planta con una línea de cinco defensores para cerrar los espacios y evitar que los delanteros de River encuentren profundidad. Del otro lado, el conjunto de Eduardo Coudet mueve la pelota de un lado al otro en busca de abrir la defensa rival y generar los primeros huecos.
Comenzó el partido
River y Aldosivi ya juegan en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, por el último boleto a los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Eduardo Coudet afronta su primer compromiso oficial tras la pretemporada, mientras que el conjunto marplatense busca dar el golpe y avanzar de ronda.
El ganador ya tiene rival en los octavos de final
Quien avance esta noche se enfrentará en los octavos de final con Independiente Rivadavia. El conjunto mendocino aseguró su clasificación tras vencer 1-0 a Tigre, con un gol de penal de Luciano Gómez.
Formación confirmada de Aldosivi
Por su parte, Israel Damonte eligió este equipo inicial para sorprender con un triunfo sobre River por la Copa Argentina: Francisco Chicco; Federico Laurelli, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Santiago Moya, Rodrigo González; Tomás Fernández, Lucas Castro (c), Alan Sosa, Matías Godoy; y Nicolás Cordero.
Así saldremos a la cancha ante @RiverPlate por los 16 avos. de @Copa_Argentina 🔰— Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) July 18, 2026
Vamos Tiburón 🦈 pic.twitter.com/TgZM3UWVd4
La formación de River, confirmada
Eduardo Coudet confirmó el equipo titular de River para el debut oficial en el segundo semestre, en busca de los octavos de final de la Copa Argentina: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta (capitán), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.
📋 Los 11 del Millonario para esta noche de Copa Argentina frente a Aldosivi ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/T9qCCcCLAG— River Plate (@RiverPlate) July 17, 2026
La Copa Argentina, en medio de la definición del Mundial
El encuentro se tendrá lugar mientras el Mundial está en su clímax. Este sábado, Francia e Inglaterra jugarán por el tercer puesto, y el domingo la Argentina y España disputarán la corona. En ese contexto, la Copa Argentina viene desarrollando encuentros que habían quedado pendientes antes de la Copa del Mundo y que varios equipos pidieron postergar, por eso la programación en esta inusual época.
Cómo llegan
River afronta su primer compromiso oficial después del receso y la pretemporada, en el inicio del segundo semestre, bajo la conducción de Eduardo Coudet. En el medio tuvo un amistoso con Flamengo en Portugal, que terminó 2-2. Enfrente, Aldosivi intentará dar el golpe en el comienzo de la actividad y avanzar en un torneo de eliminación directa, a los octavos de final.
Bienvenidos a la cobertura al instante de River vs. Aldosivi
River y Aldosivi se enfrentarán este viernes desde las 21.45 en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, en el último de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Carlos Andrés Gariano será el árbitro, transmitirá TyC Sports y LA NACION seguirá el minuto a minuto.
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