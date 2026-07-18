River vs. Aldosivi, en vivo por la Copa Argentina: el minuto a minuto del partido

El encuentro se tendrá lugar mientras el Mundial está en su clímax. Este sábado, Francia e Inglaterra jugarán por el tercer puesto, y el domingo la Argentina y España disputarán la corona. En ese contexto, la Copa Argentina viene desarrollando encuentros que habían quedado pendientes antes de la Copa del Mundo y que varios equipos pidieron postergar, por eso la programación en esta inusual época.

La entrada en calor de los jugadores de River X @Riverplate