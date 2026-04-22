Fecha 16 del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este jueves 23 hasta el lunes 27 de abril con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez estará en el Monumental para River y Aldosivi del sábado a las 21.30 y Andrés Gariano irá al estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello este jueves a las 20, para el encuentro entre Defensa y Justicia y Boca. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Luis Lobo Medina fue el designado para el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, que se disputa el viernes a las 17 en el Guillermo Laza. Además, Pablo Echavarría dirigirá Racing vs. Barracas Central el mismo día pero a las 21.30 y en el Cilindro de Avellaneda. Por último, Hernán Mastrángelo impartirá justicia en Platense vs. San Lorenzo en simultáneo con la Academia y el Guapo, pero en el estadio Ciudad de Vicente López.

Nicolás Ramírez estará en el estadio Monumental para el encuentro entre River y Aldosivi Manuel Cortina

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026

Jueves 23 de abril

20: Defensa y Justicia vs. Boca – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Iván Núñez

Viernes 24 de abril

17: Deportivo Riestra vs. Independiente – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.15: Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Carlos Córdoba

19.15: Lanús vs. Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Joaquín Gil

21.30: Racing vs. Barracas Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

21.30: Platense vs. San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de abril

17: Estudiantes de La Plata vs. Talleres – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Verlota

19.15: Sarmiento vs. Tigre – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

21.30: River vs. Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 26 de abril

15: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza – Interzonal (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

17.30: Newell’s vs. Instituto – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Manuel Sánchez

17.30: Belgrano vs. Gimnasia de La Plata – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Matías Bianchi

20: Atlético Tucumán vs. Banfield – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gonzalo Pereira

Lunes 27 de abril

18.45: Vélez vs. Unión – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Gisella Bosso

21: Huracán vs. Argentinos Juniors – Zona B (ESPN Premium)