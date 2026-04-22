Fecha 16 del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

Se realizaron las designaciones de los jueces de la decimosexta jornada; Andrés Gariano dirigirá Defensa y Justicia vs. Boca y Nicolás Ramírez hará lo propio en River vs. Aldosivi
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La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este jueves 23 hasta el lunes 27 de abril con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez estará en el Monumental para River y Aldosivi del sábado a las 21.30 y Andrés Gariano irá al estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello este jueves a las 20, para el encuentro entre Defensa y Justicia y Boca. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Luis Lobo Medina fue el designado para el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, que se disputa el viernes a las 17 en el Guillermo Laza. Además, Pablo Echavarría dirigirá Racing vs. Barracas Central el mismo día pero a las 21.30 y en el Cilindro de Avellaneda. Por último, Hernán Mastrángelo impartirá justicia en Platense vs. San Lorenzo en simultáneo con la Academia y el Guapo, pero en el estadio Ciudad de Vicente López.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026
Jueves 23 de abril
20: Defensa y Justicia vs. Boca – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Iván Núñez
Viernes 24 de abril
17: Deportivo Riestra vs. Independiente – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Mario Bardina
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Habib
19.15: Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Jorge Etem
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Carlos Córdoba
19.15: Lanús vs. Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Sebastián Bresba
- AVAR: Joaquín Gil
21.30: Racing vs. Barracas Central – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Mariano Ascenzi
21.30: Platense vs. San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Gastón Suárez
Sábado 25 de abril
17: Estudiantes de La Plata vs. Talleres – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Diego Verlota
19.15: Sarmiento vs. Tigre – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Marcos Recalde
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Diego Romero
21.30: River vs. Aldosivi – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 26 de abril
15: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza – Interzonal (TNT Sports)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Nelson Sosa
17.30: Newell’s vs. Instituto – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Manuel Sánchez
17.30: Belgrano vs. Gimnasia de La Plata – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Mariana Duré
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Matías Bianchi
20: Atlético Tucumán vs. Banfield – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Gonzalo Pereira
Lunes 27 de abril
18.45: Vélez vs. Unión – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Gisella Bosso
21: Huracán vs. Argentinos Juniors – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: David Cornejo
- VAR: Lucas Cavallero
- AVAR: Julio Fernández
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