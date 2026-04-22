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Fecha 16 del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

Se realizaron las designaciones de los jueces de la decimosexta jornada; Andrés Gariano dirigirá Defensa y Justicia vs. Boca y Nicolás Ramírez hará lo propio en River vs. Aldosivi

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Andrés Gariano es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el partido entre Defensa y Justicia y Boca
Andrés Gariano es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el partido entre Defensa y Justicia y BocaMario Sar

La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este jueves 23 hasta el lunes 27 de abril con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez estará en el Monumental para River y Aldosivi del sábado a las 21.30 y Andrés Gariano irá al estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello este jueves a las 20, para el encuentro entre Defensa y Justicia y Boca. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Luis Lobo Medina fue el designado para el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, que se disputa el viernes a las 17 en el Guillermo Laza. Además, Pablo Echavarría dirigirá Racing vs. Barracas Central el mismo día pero a las 21.30 y en el Cilindro de Avellaneda. Por último, Hernán Mastrángelo impartirá justicia en Platense vs. San Lorenzo en simultáneo con la Academia y el Guapo, pero en el estadio Ciudad de Vicente López.

Nicolás Ramírez estará en el estadio Monumental para el encuentro entre River y Aldosivi
Nicolás Ramírez estará en el estadio Monumental para el encuentro entre River y AldosiviManuel Cortina

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026

Jueves 23 de abril

20: Defensa y Justicia vs. Boca – Zona A (ESPN Premium)

  •  Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Iván Núñez

Viernes 24 de abril

17: Deportivo Riestra vs. Independiente – Zona A (ESPN Premium)

  •  Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
  • Árbitro asistente 2: Mario Bardina
  • Cuarto árbitro: Nelson Bejas
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Sebastián Habib

19.15: Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

  •  Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
  • Cuarto árbitro: Jorge Etem
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Carlos Córdoba

19.15: Lanús vs. Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)

  •  Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Kevin Alegre
  • VAR: Sebastián Bresba
  • AVAR: Joaquín Gil

21.30: Racing vs. Barracas Central – Zona B (TNT Sports)

  •  Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
  • Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Mariano Ascenzi

21.30: Platense vs. San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

  •  Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
  • Cuarto árbitro: Diego Ceballos
  • VAR: Laura Fortunato
  • AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de abril

17: Estudiantes de La Plata vs. Talleres – Zona A (TNT Sports)

  •  Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
  • VAR: Juan Pablo Loustau
  • AVAR: Diego Verlota

19.15: Sarmiento vs. Tigre – Zona B (ESPN Premium)

  •  Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
  • Cuarto árbitro: Marcos Recalde
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Diego Romero

21.30: River vs. Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

  •  Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
  • VAR: Nicolás Lamolina
  • AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 26 de abril

15: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza – Interzonal (TNT Sports)

  •  Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Nelson Sosa

17.30: Newell’s vs. Instituto – Zona A (TNT Sports)

  •  Árbitro: Bruno Amiconi
  • Árbitro asistente 1: Hugo Páez
  • Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
  • Cuarto árbitro: Franco Morón
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Manuel Sánchez

17.30: Belgrano vs. Gimnasia de La Plata – Zona B (ESPN Premium)

  •  Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
  • Árbitro asistente 2: Mariana Duré
  • Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
  • VAR: Facundo Tello
  • AVAR: Matías Bianchi

20: Atlético Tucumán vs. Banfield – Zona B (ESPN Premium)

  •  Árbitro: Álvaro Carranza
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Diego Martín
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Gonzalo Pereira

Lunes 27 de abril

18.45: Vélez vs. Unión – Zona A (TNT Sports)

  •  Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
  • Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
  • VAR: Andrés Merlos
  • AVAR: Gisella Bosso

21: Huracán vs. Argentinos Juniors – Zona B (ESPN Premium)

  •  Árbitro: Ariel Penel
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: David Cornejo
  • VAR: Lucas Cavallero
  • AVAR: Julio Fernández
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