River goleó a Belgrano 3 a 0: jugó muy bien y festejó con los tantos de Galván (dos) y Colidio

River tuvo su mejor actuación desde la llegada de Eduardo Coudet y goleó 3 a 0 a Belgrano en el duelo de la fecha 13 del torneo Apertura. Tomás Galván, por duplicado, y Facundo Colidio, fueron los goleadores de una tarde-noche ideal para el Millonario, que le dio continuidad a una seguidilla de partidos claves con cuatro victorias seguidas.

Desde el arranque, River demostró que iba a ser una buena jornada. Sebastián Driussi tuvo tres chances claras de gol, pero le faltó efectividad. Más allá de que Belgrano tuvo su aproximación, en la que respondió con una presencia estelar el arquero Santiago Beltrán, a los 36 llegó el primer festejo local.

Con empuje, Driussi aprovechó la caída de Morales, defensor del Pirata. Enfrentó a Cardozo y definió, pero el arquero uruguayo le tapó muy bien la definición; Tomás Galván tuvo el mérito de acompañar la jugada y, llegando desde atrás, le dio un pase a la red para poner el 1 a 0. Los instantes finales del primer tiempo sirvieron para que el Millonario demuestre su dominio y le ponga justicia al resultado.

En la segunda etapa, River iba a demostrar una mayor superioridad. Pases, asociaciones, control de la pelota, movimientos ofensivos y mucho más era lo que mostraba River. A los 13 minutos llegó el segundo. Juan Cruz Meza, que tuvo un gran ingreso (reemplazó a Subiabre), no dio por perdido un rebote y volvió a meter un centro desde la derecha; Colidio cabeceó para poner el 2 a 0 y regresar al gol luego de 26 partidos.

Un resultado decoraba el buen rendimiento, que le permitía a sus hinchas acordarse de su clásico rival, Boca, que estará visitando el Monumental el próximo domingo 19 de abril. Y cuando se disputaban 38 minutos, volvió a aparecer Tomás Galván. Tras un gran pase filtrado de Moreno, el mediocampista que explotó en Vélez definió cruzado y estableció el 2 a 0. Fue un gran desahogo para Galván, ya que hasta el momento -pese a haberse ganado la titularidad, primero con Gallardo y luego con Coudet- no había convertido goles para River.

Resultó un gran triunfo de River, que ganó el cuarto partido consecutivo y coincide con el arribo de Eduardo Coudet como entrenador del equipo: 2-1 a Huracán, 2-0 a Sarmiento, 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y 3-0 ante Belgrano. Las victorias llegan en un momento ideal por el dificultoso calendario cercano de River. El próximo miércoles visita a Blooming, en Bolivia, en su presentación en la Copa Sudamericana; el domingo 12 irá a Avellaneda para medirse con Racing; el 15 recibirá a Carabobo, por la competencia internacional, y el 19 de abril recibirá a Boca en el superclásico.

Mientras buscará seguir mejorando, el River de Coudet se hace paso con triunfos y goles.

Lo mejor del partido