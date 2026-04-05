River goleó a Belgrano 3 a 0: jugó muy bien y festejó con los tantos de Galván (dos) y Colidio
El equipo de Coudet fue superior al Pirata, le regaló el cuarto éxito seguido a los hinchas, y quedó segundo en la zona B
River tuvo su mejor actuación desde la llegada de Eduardo Coudet y goleó 3 a 0 a Belgrano en el duelo de la fecha 13 del torneo Apertura. Tomás Galván, por duplicado, y Facundo Colidio, fueron los goleadores de una tarde-noche ideal para el Millonario, que le dio continuidad a una seguidilla de partidos claves con cuatro victorias seguidas.
Desde el arranque, River demostró que iba a ser una buena jornada. Sebastián Driussi tuvo tres chances claras de gol, pero le faltó efectividad. Más allá de que Belgrano tuvo su aproximación, en la que respondió con una presencia estelar el arquero Santiago Beltrán, a los 36 llegó el primer festejo local.
Con empuje, Driussi aprovechó la caída de Morales, defensor del Pirata. Enfrentó a Cardozo y definió, pero el arquero uruguayo le tapó muy bien la definición; Tomás Galván tuvo el mérito de acompañar la jugada y, llegando desde atrás, le dio un pase a la red para poner el 1 a 0. Los instantes finales del primer tiempo sirvieron para que el Millonario demuestre su dominio y le ponga justicia al resultado.
En la segunda etapa, River iba a demostrar una mayor superioridad. Pases, asociaciones, control de la pelota, movimientos ofensivos y mucho más era lo que mostraba River. A los 13 minutos llegó el segundo. Juan Cruz Meza, que tuvo un gran ingreso (reemplazó a Subiabre), no dio por perdido un rebote y volvió a meter un centro desde la derecha; Colidio cabeceó para poner el 2 a 0 y regresar al gol luego de 26 partidos.
Un resultado decoraba el buen rendimiento, que le permitía a sus hinchas acordarse de su clásico rival, Boca, que estará visitando el Monumental el próximo domingo 19 de abril. Y cuando se disputaban 38 minutos, volvió a aparecer Tomás Galván. Tras un gran pase filtrado de Moreno, el mediocampista que explotó en Vélez definió cruzado y estableció el 2 a 0. Fue un gran desahogo para Galván, ya que hasta el momento -pese a haberse ganado la titularidad, primero con Gallardo y luego con Coudet- no había convertido goles para River.
Resultó un gran triunfo de River, que ganó el cuarto partido consecutivo y coincide con el arribo de Eduardo Coudet como entrenador del equipo: 2-1 a Huracán, 2-0 a Sarmiento, 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y 3-0 ante Belgrano. Las victorias llegan en un momento ideal por el dificultoso calendario cercano de River. El próximo miércoles visita a Blooming, en Bolivia, en su presentación en la Copa Sudamericana; el domingo 12 irá a Avellaneda para medirse con Racing; el 15 recibirá a Carabobo, por la competencia internacional, y el 19 de abril recibirá a Boca en el superclásico.
Mientras buscará seguir mejorando, el River de Coudet se hace paso con triunfos y goles.
Lo mejor del partido
Ganó River
El Millonario jugó su mejor partido desde que asumió Coudet y goleó a Belgrano 3 a 0. Galvan, por dos, y Colidio, los tantos del equipo de Coudet, que desde que asumió ganó sus cuatro partidos. se viene la presentación en la Copa Sudamericana y Racing y Boca en el Apertura.
Un debut
Lautaro Pereyra está haciendo su presentación en el Millonario. El juvenil ingresó por Tomás Galván, el autor de dos goles para el Millonario.
Gol de River
Otra vez Galván. River juega bien y Moreno lo habilitó al volante que tiró la diagonal. Definió al segundo palo y estableció el 2 a 0.
GRAN PASE DE MORENO Y DOBLETE DE GALVÁN ⚽— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2026
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Lo perdió Belgrano
Gran jugada de Zelarayán por izquierda. Recibió, se metió adentro del área y lo dejó sentado en el piso a Martínez Quarta. Con poco ángulo definió al segundo palo, pero le erró. La más clara del Pirata en el partido.
Cambia Coudet
Juan Fernando Quintero y Facundo González ingresaron por Viña y Colidio, que fue aplaudido luego de haber sido abucheado cuando se lo mencionó en la formación.
Cambia el Pirata
El equipo de Zielinski tiene la obligación de ir a buscar el descuento. Juan Velázquez y Lautaro Gutiérrez ya están en el campo de juego. Salieron Vázquez y Passerini.
Gol de River
Meza aprovechó un rebote de un centro y volvió a mandar un centro al área. Quien estaba allí era Colidio, que cabeceó para poner el merecido 2 a 0.
¡RIVER ESTIRÓ LA DIFERENCIA!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2026
Colidio y el 2-0 de River ante Belgrano ⚽
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Lo aprieta
Mientras el público comienza a cantar en contra de Boca, el equipo de Coudet tes el que ataca y se acerca al segundo tanto contra Belgrano, que no puede salir de la defensa.
¿Cambio para prevenir?
Juan Cruz Meza ingresó por Ian Subiabre. La variante tiene que ver con algo físico y mucho más teniendo en cuenta el ajustado calendario que inicia River con la copa y la cercanía del Superclásico.
Un buen inicio
River juntó muchos pases en el sector ofensivo. Con mucho movimiento, la pelota le quedó a Fausto Vera, que pateó al arco y se fue muy por arriba.
Comenzó la segunda etapa
River derrota a Belgrano por 1 a 0 en el Monumental. Ninguno de los dos equipos realizó variantes para el inicio de este segundo tiempo.
Final de la primera etapa
River le gana a Belgrano por 1 a 0. El gol lo marcó Tomás Galván en un momento del partido en el que el Pirata estaba más cerca del arco de Beltrán. De todos modos, merecido triunfo parcial del Millonario, que tuvo muchas chances en los pies de Driussi. Matías Viña vio la amarilla en el último minuto.
Gol de River
Aprovechó que se cayó Morales y se fue. Driussi se fue para definir, pero Cardozo se lo tapó. En el rebote apareció Galván para poner el 1 a 0.
¡LO GANA RIVER!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2026
Galván definió con el arco vacío ante Belgrano ⚽ #LPFxTNTSports
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Recuperó la pelota
Belgrano es el que se hizo el protagonista del partido. Vázquez se hizo dueño del medio campo con la pelota y hace jugar a su equipo, que se le atreve a River.
Tapó Beltrán
El arquero de River se lució dos veces. Tras un tiro libre, Alexis Maldonado la peinó en el primer palo y el arquero la sacó a puro reflejo. En la siguiente acción, le quedó a González Metilli adentro del área, no giró bien y Beltrán atrapó la pelota.
¡ENORME BELTRÁN!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2026
River se salvó del primero de Belgrano 🧐
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Era un lindo gol
River llegó con pases desde el fondo y Bustos que se adelantó. Recibió Galván y dio el pase al medio fue para Colidio, que abrió sus piernas y la dejó pasar. Atrás estaba Driussi, que le pegó potente, pero Cardozo estaba atento para quedarse con la pelota.
Primera llegada
Belgrano manejó la pelota por todo el ataque y el centro de Ricca fue bajado por Passerini. La tomó desde afuera Vázquez y su disparo se fue afuera.
Otra vez lo tuvo Driussi
El atacante está muy insistente arriba. llegó hasta el área tras un error en el rechazo, hizo una gambeta para adentro y definió con el borde externo. Pasó muy cerca.
¡Otra de Driussi!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2026
Definición del delantero de River que pasó muy cerca 🧐
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Lo salvó el palo
Otra buena jugada de River. Vera lo habilitó a Driussi, que recibió en el área y definió de derecha cruzado. la pelota pegó en el segundo poste de Cardozo. Avisó el Millonario que es mejor.
¡PALO! Driussi tuvo el primero para River ante Belgrano ❌— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2026
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Buena llegada de River
Tocó por la derecha y Vera pasó y fue a buscarla. Envió el centro para Colidio, que estaba adentro del área, pero cortó muy bien Morales para mandarla al córner.
Primeros minutos de River
Mucha presión del equipo de Coudet y también mucha actitud en los instantes del inicio. Belgrano espera e intenta el contragolpe con Benítez o Rigoni.
¡Se juega!
Movió Belgrano, que visita a River en uno de los duelos de la fecha 13 del Torneo Apertura y correspondiente a la zona B. Yael Falcón Pérez es el árbitro principal y José Carreras está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, River y Belgrano ya están en el campo de juego del Monumental. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Martínez Quarta, por el lado de los locales, y Zelarayán, en el visitante.
Homenaje al Beto Alonso
Desde River reconocieron a uno de sus máximos ídolos a horas de cumplirse un nuevo aniversario del Superclásico del 6 de abril de 1986, cuando Alonso fue la gran figura en el 2-0 ante Boca para dar la vuelta olímpica en la Bombonera.
HOMENAJE AL BETO ALONSO 🫂— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2026
A 40 años del Superclásico con la pelota naranja, Norberto Alonso fue homenajeado en River
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Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Monumental tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
El historial y la última vez
River domina el enfrentamiento entre ambos. Jugaron 40 partidos. El millonario ganó 28 contra 8 triunfos de Belgrano. Los siete restantes fueron empates. Además, la última vez que se enfrentaron fue victoria de River 3-0 el 18 de mayo de 2024 en este mismo escenario. Claudio Echeverri, Facundo Colidio y Pablo Solari. los tantos del equipo que por aquel entonces era dirigido por Martín Demichelis.
El estado del campo de juego
El Monumental tuvo tres recitales de la banda de Rock AC/DC (23, 27 y 31 de marzo) y el césped no está en las mejores condiciones. A pesar de que se trabajó en el mismo durante los últimos días, en algunas partes se la ve seca y con algunos parches. La idea es dejarla en condiciones para el primer partido de la Sudamericana (miércoles 15 ante Carabobo) y el Superclásico (domingo 19 de abril).
Equipos confirmados
Para recibir a Belgrano, estos son los elegidos por el entrenador Eduardo Coudet: Beltrán; Bustos, Martínez Quarta, Rivero y Viña; Vera , Moreno, y Galván; Subiabre, Driussi y Colidio.
Cuand la voz del estadio mencionó algunos nombres, Facundo Colidio fue el más abucheado de los titulares y Paulo Díaz y Kevin Castaño entre los suplentes. Además, un respetuoso aplauso a Eduardo Coudet.
📋 Los 11 del Millonario para esta tarde ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/v72zUM3fzE— River Plate (@RiverPlate) April 5, 2026
Ricardo Zielinski, entrenador del Pirata cordobés, confirmó sus once titulares para enfrentar a River: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Francisco González Metilli, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Lucas Passerinni.
Cómo ver online River vs. Belgrano
El partido será transmitido por TNT Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de River vs. Belgrano
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. River, que viene de tres triunfos seguidos desde el debut de Eduardo Coudet y está tercero en la Zona B, recibe a Belgrano, que viene de caer ante Racing y se ubica quinto en el mismo grupo. El encuentro, que se jugará en el estadio Antonio Vespucio Liberti, comenzará a las 18, será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
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