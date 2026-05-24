River vs. Belgrano, en vivo: el minuto a minuto de la final del torneo Apertura

Bienvenidos al minuto a minuto de River Plate vs. Belgrano de Córdoba, partido en que se define el Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro comienza a las 15.30 y el arbitraje estará a cargo de Yael Falcón Pérez; transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.