River vs. Belgrano, en vivo: el minuto a minuto de la final del torneo Apertura
Millonarios y Piratas dirimen el título en el estadio Mario Kempes, de Córdoba; el duelo decisivo comienza a las 15.30
River y sus mil peripecias para pelear por un título
En el estadio de este domingo, River obtuvo en marzo de 2024 el último título local (Supercopa Argentina 2023, a un partido), con un 2-1 a Estudiantes que en ese entonces le dio a Martín Demichelis un oxígeno que se le agotaría cuatro meses más tarde. Ahora, bajo la dirección de Coudet, el Millonario quiere volver a festejar. Aquí, la nota del enviado especial Córdoba de LA NACION, Claudio Mauri.
Las probables formaciones
River contará con varias bajas, como las de Montiel, Aníbal Moreno, Driussi y Viña, pero lógicamente sigue siendo un conjunto muy competitivo, con varias figuras. En tanto, Belgrano se aferra a sus principales piezas e intentará hacerse fuerte en su provincia, en el intento de repetir la gesta de 2011, cuando mandó al descenso a aquel conjunto que dirigía J. J. López.
- River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Un duelo a todo o nada
Bienvenidos al minuto a minuto de River Plate vs. Belgrano de Córdoba, partido en que se define el Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro comienza a las 15.30 y el arbitraje estará a cargo de Yael Falcón Pérez; transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
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