River y sus mil peripecias para pelear por un título ante un Belgrano que quiere hacer historia

CÓRDOBA.- En la larga manga que conduce desde el avión aterrizado al hall central del aeropuerto de Córdoba, todo viajero se choca con un enorme cartel publicitario que tiene la foto de Lucas Zelarayán y la inscripción “Belgrano es Córdoba”. Está instalado desde antes de que el Pirata se clasificara a la final del Apertura, pero de alguna manera este domingo representará a la provincia porque podría darle el primer título de un torneo de liga local, aunque Talleres, y muy probablemente Instituto, no se sentirán parte de ese orgullo.

El gobernador Martín Llaryora puso el foco más allá de lo futbolístico y se frota las manos con los beneficios que le traerá a su gestión el partido Belgrano-River, desde las 15.30, en el estadio Mario Kempes: “Será mucho más que una fiesta deportiva, también significará un impacto económico calculado en más de $17.000 millones, con ocupación hotelera prácticamente plena en la Capital y el Gran Córdoba”. Una suma mucho más significativa que los aproximadamente 500.000 dólares que se llevará el campeón, del millón que la Conmebol le asigna a la AFA para la distribución entre los finalistas. Una minucia en la tierra de los campeones del mundo.

Una recompensa tan devaluada deportivamente como lo son los torneos que viene organizando la AFA, con equipos que pueden pasar todo el año sin enfrentarse con otro que participa de la misma competencia. Un despropósito recurrentemente teñido por arbitrajes de campo e interpretaciones de VAR que, como mínimo, llevan al desconcierto, cuando no a la sospecha.

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Pero el fútbol argentino, en términos de sentimiento y pasión, mantiene pulsiones inalterables y con anticuerpos para combatir su deficiente organigrama y su pobre nivel de juego, del que no están exentos ni los que llegan a las etapas definitorias. Cincuenta mil hinchas (25.000 de cada parcialidad) palpitarán y celebrarán o se lamentarán sin reparar en tantas imperfecciones. Es un título para pasar a la historia y a los sommeliers de gloria les queda la tarea de determinar si se hace por la puerta grande o por un pasillo en penumbras. En caso de empate habrá suplementario y, de ser necesario, penales.

En el estadio de este domingo, River obtuvo en marzo de 2024 el último título local (Supercopa Argentina 2023, a un partido), con un 2-1 a Estudiantes que en ese entonces le dio a Martín Demichelis un oxígeno que se le agotaría cuatro meses más tarde. De esa formación titular, esta tarde solo se mantiene Facundo Colidio. Una evidencia de la transformación -aun inconclusa- que atraviesa River en el banco, con la fallida segunda etapa de Marcelo Gallardo, y en la conformación del plantel. En tres meses, Eduardo Coudet ofició de bombero para apagar incendios y estar atento a los focos ígneos que van surgiendo sobre la marcha. Mil peripecias para llegar a pelear por el título.

¿Hay un favorito? River redondeó quizá la mejor producción del ciclo del Chacho con el 3-0 a Belgrano de hace un mes y medio, en el Monumental. Esa tarde, el Pirata no pareció un equipo de Ricardo Zielinski por lo abúlico, actitud que el capitán Zelarayán admitió y por la que pidió disculpas apenas terminó el partido. Desde que se instaló este formato de torneo, la imprevisibilidad está a la orden del día. Platense dio el batacazo en el primer semestre de 2015 y a Estudiantes era difícil verlo venir cuando necesitó de otros resultados para llegar a los play-off.

River no podía permitirse pensar en salir campeón cuando Gallardo renunció tras la sexta fecha. A golpe de timón, Coudet enderezó un barco con destino de Titanic. Ahí ya hay un mérito, aun cuando haya tenido el agua al cuello con el doble match-point que dispuso San Lorenzo para eliminarlo por penales en los octavos de final. Belgrano es un proyecto algo más consolidado con el año y medio de gestión de Zielinski y las semifinales de la Copa Argentina del año pasado, aunque hace una semana, contra Argentinos, parecía despedirse en dos oportunidades: en los 90 minutos y en los penales.

Las lesiones se cobraron piezas importantes. River no tendrá a su goleador (Sebastián Driussi, con cinco) y a Gonzalo Montiel. Aníbal Moreno hizo un esfuerzo sobrehumano para recuperarse de un esguince en una rodilla grado 1 sufrido ante Rosario Central; respondió bien en la última práctica y decide Coudet; si no, le estaría dejando su lugar al juvenil Lucas Silva, que solo suma 34 minutos en el Apertura y otros 97 repartidos en tres cotejos de la Copa Sudamericana. Belgrano se quedó sin su líder en el centro de la defensa Lisandro López (desgarrado). Una versión indica que el defensor Juan Velázquez podría entrar por González Metilli para armar una línea de cinco.

River intentará salir campeón con cuatro jugadores de las divisiones inferiores con menos de 25 partidos en primera: Beltrán, Silva, Juan Cruz Meza y Freitas (se incorporó con edad de quinta división, procedente de Acassuso). Martínez Quarta y Colidio son los únicos titulares con títulos en River a sus espaldas, y Acuña trae su posgrado de campeón del mundo.

Un aspecto iguala a ambos técnicos: guardarán en el banco a sus dos jugadores (Juanfer Quintero y el “Mudo” Vázquez) con mejor toque de pelota, pegada y panorama, pero relegados porque no participan de la presión sostenida que actualmente es un culto para todos los equipos. Eso sí, cuando en algún momento el vértigo no sea solución y se busque el diferencial de la calidad, la final les hará un lugar.

Las probables formaciones