River vs. Blooming hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido de la Copa Sudamericana

River se estrena este miércoles en la Copa Sudamericana 2026, certamen al que vuelve tras 12 años y también, el premio consuelo a su pobre temporada 2025, en la cual no pudo ganar títulos ni acceder a la Copa Libertadores, el máximo objetivo de todos los clubes de Sudamérica. En este sentido, el Millonario debió conformarse con entrar al segundo torneo en importancia para los equipos del continente y necesita empezar a reconstruir la estirpe copera que logró en los últimos años, especialmente con la era de Marcelo Gallardo como DT. Todos los detalles de este partido y cada uno del torneo, están en canchallena.com.

Así, le levantará el telón a su participación visitando a Blooming de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, beneficiosamente para él, sin la altura que suele complicar a los planteles que no son de ese país, ya que se encuentra en el llano. Se miden desde las 21.30 (horario argentino), en el marco de la primera fecha del Grupo H.

Para la Argentina, el partido se puede ver únicamente a través de DSports, el canal deportivo de DirecTV, por lo cual se puede sintonizar online a través de la plataforma DGO. En tal caso, se requiere ser cliente y tener una suscripción activa.

Cómo contratar DirecTV

Para quienes no están suscriptos a DirecTV, la empresa permite contratar un paquete de programación para poder ver el primer partido del conjunto dirigido por Coudet en la Sudamericana a través de la plataforma digital DGO en una TV, smartphone, tablet o notebook.

Hay tres opciones con diferentes costos: Plan Streaming a $35.200 por mes; Plan Fútbol a $29.000 por mes; y Plan TV a $31.300 por mes. Cada uno ofrece diferentes servicios y, lo saliente, es que todos cuentan con DSports para sintonizar el duelo de

Blooming vs. River: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Etapa de grupos - Grupo H

Día: Miércoles 8 de abril de 2026.

Hora: 21.30 (hora argentina).

Estadio: Ramón Aguilera Costas, Santa Cruz de la Sierra.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

TV: Dsports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Tomás Galván es uno de los futbolistas de River con mejor presente; viene de anotar dos goles ante Belgrano Manuel Cortina

La previa de Blooming vs. River

El conjunto boliviano accedió a la zona tras superar el repechaje con un triunfo sobre San Antonio Bulo Bulo por 3 a 0 como local. Se trata de uno de los clubes más tradiciones de su país, donde la semana pasada debutó en el torneo de primera división con una goleada 5 a 0 sobre Guabirá. En su plantel cuenta con dos argentinos: los defensores Diago Gómez y Julio Vila.

El Millonario vuelve a jugar el segundo certamen continental en importancia después de 12 años. En 2014 fue campeón con Marcelo Gallardo como entrenador en el que fue el título que marcó el inicio de una era gloriosa.

Ahora con Eduardo Coudet, tiene la obligación de ser protagonista y pelear por el título porque es uno de los máximos candidatos junto a Racing y varios clubes brasileños (Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Botafogo).

River llega en alza al debut, tras derrotar a Belgrano de Córdoba 3 a 0 en el estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026 y lograr su cuatro triunfo desde que el ‘Chacho’ sucedió al ‘Muñeco’ en la dirección técnica. Así, escaló hasta el segundo puesto en el Grupo B y está a un paso de los octavos de final.

Posibles formaciones