Rosario Central vs. Independiente del Valle, por la Copa Libertadores 2026: día, horario, TV y cómo ver online

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El cotejo correspondiente a la primera fecha del Grupo H se desarrollará el próximo jueves a las 19 en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Wilmar Roldán
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La primera fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 concluirá el próximo jueves con cuatro encuentros y uno de ellos será el protagonizará Rosario Central ante Independiente del Valle de Ecuador en el estadio Gigante de Arroyito. El cotejo está programado a las 19 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la previa al cotejo que arbitrará Wilmar Alexander Roldán Pérez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.81 contra 5.35 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.34.
El Canalla vuelve a disputar el máximo certamen continental tras ausentarse en 2025 y lo hace con uno de sus máximos ídolos, Ángel Di María. No obstante, la presencia de ‘Fideo’ en el primer juego es una incógnita porque acarrea una lesión muscular. Se trata de la misma dolencia con la disputó el clásico de Rosario ante Newell’s y que, justamente, se le agravó a partir de ese cotejo. Desde entonces, no volvió a sumar minutos y se espera con que pueda estar.
El conjunto de Jorge Almirón inicia su periplo copero con la tranquilidad de que en el Torneo Apertura 2026 está a un paso de los octavos de final. Tras el triunfo del fin de semana pasado sobre Atlético Tucumán 2 a 1 marcha cuarto en la zona B.
El Matagigantes, como es reconocido en su país, es el líder de la competencia de Ecuador. Habitualmente compite en los torneos internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y aspira a dar el golpe en Rosario. Dirigido por el uruguayo Joaquín Papa, cuenta en su plantel con los argentinos Guido Villar, Joaquín Pombo, Mateo Carabajal y Matías Perelló.
Rosario Central e Independiente del Valle nunca se enfrentaron entre sí en un partido oficial, por lo que inaugurarán el historial.
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