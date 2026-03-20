Grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026: rivales y todos los detalles

Este jueves se realizó el sorteo de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026. Boca Juniors, uno de los seis equipos argentinos que participan de la instancia inicial (los otros son Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia), integra la zona D junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

El xeneize, que vuelve al máximo certamen continental a nivel de clubes tras dos años (en 2004 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado en una de las fases preliminares de la Libertadores), tiene a priori un grupo accesible. De esta manera, el equipo conducido por Claudio Ubeda, también renueva la ilusión por ganar el certamen por séptima vez. Es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis. El campeón del mundo con la selección argentina, Leandro Paredes, será su máximo estandarte.

Santiago Ascacibar tiene sobrada experiencia internacional como para ser uno de los pilares de Boca en la Libertadores Gonzalo Colini

En caso de culminar en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones, el equipo dirigido por Claudio Ubeda se clasificará a octavos de final. Si termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores pero accederá a playoffs con un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de la Copa Sudamericana. Si queda último se despedirá de la competencia.

Grupos de la Copa Libertadores 2026

Grupo A

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D

Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona

Grupo E

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fe

Platense

Grupo F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal

Grupo G

LDU Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca Juniors, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River y Estudiantes de La Plata (cuatro cada uno). El último campeón, Botafogo, acumula apenas una estrella al igual que otros 12 clubes. Por países, la Argentina tiene 25 trofeos, Brasil 24, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

Boca ganó la última Copa Libertadores de su historia en 2007, con Miguel Ángel Russo como DT Marcelo Hernandez - AP

Independiente - Siete.

Boca Juniors - Seis.

Peñarol - Cinco.

River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo - Cuatro.

San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos - Tres.

Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional - Dos.

Colo Colo, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Vélez, Once Caldas, Liga de Quito, Vélez, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco Da Gama, Fluminense y Botafogo - Uno.

El último campeón de la Copa Libertadores es Flamengo, que en 2025 festejó ni más ni menos que ante otro gigante brasileño, Palmeiras.