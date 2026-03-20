Grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026: rivales y todos los detalles

El xeneize integra la zona D del certamen al que vuelve a la etapa regular tras dos años y en el que es uno de los máximos ganadores de la historia
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Este jueves se realizó el sorteo de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026. Boca Juniors, uno de los seis equipos argentinos que participan de la instancia inicial (los otros son Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia), integra la zona D junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.
El xeneize, que vuelve al máximo certamen continental a nivel de clubes tras dos años (en 2004 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado en una de las fases preliminares de la Libertadores), tiene a priori un grupo accesible. De esta manera, el equipo conducido por Claudio Ubeda, también renueva la ilusión por ganar el certamen por séptima vez. Es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis. El campeón del mundo con la selección argentina, Leandro Paredes, será su máximo estandarte.
En caso de culminar en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones, el equipo dirigido por Claudio Ubeda se clasificará a octavos de final. Si termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores pero accederá a playoffs con un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de la Copa Sudamericana. Si queda último se despedirá de la competencia.
🏆🎉 ¡Grupos definidos! Así se jugará la CONMEBOL #Libertadores 2026#GloriaEterna pic.twitter.com/LyiiOtP7Co— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 20, 2026
Grupos de la Copa Libertadores 2026
Grupo A
- Flamengo
- Estudiantes
- Cusco
- Independiente Medellín
Grupo B
- Nacional
- Universitario
- Coquimbo Unido
- Deportes Tolima
Grupo C
- Fluminense
- Bolívar
- Deportivo La Guaira
- Independiente Rivadavia
Grupo D
- Boca
- Cruzeiro
- Universidad Católica
- Barcelona
Grupo E
- Peñarol
- Corinthians
- Independiente Santa Fe
- Platense
Grupo F
- Palmeiras
- Cerro Porteño
- Junior
- Sporting Cristal
Grupo G
- LDU Quito
- Lanús
- Always Ready
- Mirassol
Grupo H
- Independiente del Valle
- Libertad
- Rosario Central
- Universidad Central
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca Juniors, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River y Estudiantes de La Plata (cuatro cada uno). El último campeón, Botafogo, acumula apenas una estrella al igual que otros 12 clubes. Por países, la Argentina tiene 25 trofeos, Brasil 24, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.
- Independiente - Siete.
- Boca Juniors - Seis.
- Peñarol - Cinco.
- River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo - Cuatro.
- San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos - Tres.
- Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional - Dos.
- Colo Colo, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Vélez, Once Caldas, Liga de Quito, Vélez, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco Da Gama, Fluminense y Botafogo - Uno.
El último campeón de la Copa Libertadores es Flamengo, que en 2025 festejó ni más ni menos que ante otro gigante brasileño, Palmeiras.
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