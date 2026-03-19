Grupo de River en la Copa Sudamericana 2026: rivales y todos los detalles

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El Millonario, uno de los representantes de más tradición que tendrá el certamen , estará en la zona H; el torneo empieza a disputarse en la primera semana de abril
- 3 minutos de lectura'
Este jueves se realizó el sorteo de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2026. River Plate, uno de los seis equipos argentinos que participan de la instancia inicial (los otros son Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra), integra la zona H junto a Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela). Al menos en los papeles, es el gran favorito a avanzar directamente a octavos de final. Todos los detalles están disponibles en canchallena.com.
Para el conjunto Millonario, esta es la vuelta al segundo certamen en importancia a nivel de clubes en el continente, ya que tras ganar la edición 2014 transitó sostenidamente el camino internacional en la Copa Libertadores. Con un plantel que luce renocado en energía tras la llegada de Eduardo ‘Chacho’ Coudet en lugar de Marcelo Gallardo como DT intentará plasmar con jerarquía el peso de su historia.
En caso de culminar en el primer lugar de la tabla de posiciones se clasificará directamente a octavos de final. Si termina en el segundo puesto, accederá a playoffs con un equipo que culmine tercero en alguna de las zonas de la Copa Libertadores. Si queda tercero o último, se despedirá de la competencia.
En cuanto a sus rivales, el club brasileño se clasificó por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025. El conjunto boliviano fue quinto en la última temporada de la Primera División de su país. Y el venezolano accedió a este certamen luego de perder la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 ante Sporting Cristal de Perú.
Grupos de la Copa Sudamericana 2026
Grupo A
- América de Cali
- Tigre
- Macará
- Alianza Atlético
Grupo B
- Atlético Mineiro
- Cienciano
- Academia Puerto Cabello
- Juventud
Grupo C
- San Pablo
- Millonarios
- Boston River
- O’Higgins
Grupo D
- Santos
- San Lorenzo
- Deportivo Cuenca
- Recoleta
Grupo E
- Racing
- Caracas
- Independiente (Bolivia)
- Botafogo
Grupo F
- Gremio
- Palestino
- Montevideo City Torque
- Deportivo Riestra
Grupo G
- Olimpia
- Vasco da Gama
- Audax Italiano
- Barracas Central
Grupo H
- River
- Bragantino
- Blooming
- Carabobo
🔥🏆🥰 ¡Grupos definidos! Así se jugará la CONMEBOL #Sudamericana 2026#LaGranConquista pic.twitter.com/duDOUG6oe6— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 19, 2026
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Lanús, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos.
- Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Racing, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - Uno.
El último campeón de la Copa Sudamericana fue Lanús, que en la final derrotó a Atlético Mineiro para imponerse luego, en la Recopa, al imponente Flamengo, campeón de la Libertadores 2025.
Otras noticias de Mundo River
Esperanza millonaria. River en el sorteo de la Copa Sudamericana: un rival de Brasil, otro de Bolivia y uno de Venezuela
Uno por uno. Así quedaron conformados los grupos de la Copa Sudamericana 2026, tras el sorteo
Noche de copa. River vuelve a jugar la Sudamericana: las claves del sorteo, los posibles rivales y los otros clubes argentinos
- 1
La selección sin Finalissima y el deporte inflado con su mecenas bajo la guerra
- 2
Alejandro Garnacho y una situación insólita en Chelsea: el DT le dio un papel con anotaciones con la serie 8-2 en contra
- 3
Equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores 2026: sorteo, bombos y posibles rivales
- 4
El impactante accidente que sufrió el delantero de Galatasaray, Noa Lang, tras chocar con las vallas de publicidad en Anfield