Grupo de River en la Copa Sudamericana 2026: rivales y todos los detalles

Este jueves se realizó el sorteo de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2026. River Plate, uno de los seis equipos argentinos que participan de la instancia inicial (los otros son Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra), integra la zona H junto a Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela). Al menos en los papeles, es el gran favorito a avanzar directamente a octavos de final. Todos los detalles están disponibles en canchallena.com.

Para el conjunto Millonario, esta es la vuelta al segundo certamen en importancia a nivel de clubes en el continente, ya que tras ganar la edición 2014 transitó sostenidamente el camino internacional en la Copa Libertadores. Con un plantel que luce renocado en energía tras la llegada de Eduardo ‘Chacho’ Coudet en lugar de Marcelo Gallardo como DT intentará plasmar con jerarquía el peso de su historia.

River necesita recuperar la estirpe copera que tuvo en os últimos años y volver a ser protagonista Manuel Cortina - LA NACION

En caso de culminar en el primer lugar de la tabla de posiciones se clasificará directamente a octavos de final. Si termina en el segundo puesto, accederá a playoffs con un equipo que culmine tercero en alguna de las zonas de la Copa Libertadores. Si queda tercero o último, se despedirá de la competencia.

En cuanto a sus rivales, el club brasileño se clasificó por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025. El conjunto boliviano fue quinto en la última temporada de la Primera División de su país. Y el venezolano accedió a este certamen luego de perder la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 ante Sporting Cristal de Perú.

Eduardo 'Chacho' Coudet le pone su sello a un River que ya empezó a ganar y recuperar la sonrisa Gonzalo Colini - La Nación

Grupos de la Copa Sudamericana 2026

Grupo A

América de Cali

Tigre

Macará

Alianza Atlético

Grupo B

Atlético Mineiro

Cienciano

Academia Puerto Cabello

Juventud

Grupo C

San Pablo

Millonarios

Boston River

O’Higgins

Grupo D

Santos

San Lorenzo

Deportivo Cuenca

Recoleta

Grupo E

Racing

Caracas

Independiente (Bolivia)

Botafogo

Grupo F

Gremio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra

Grupo G

Olimpia

Vasco da Gama

Audax Italiano

Barracas Central

Grupo H

River

Bragantino

Blooming

Carabobo

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Lanús, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos.

Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Racing, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - Uno.

El último campeón de la Copa Sudamericana fue Lanús, que en la final derrotó a Atlético Mineiro para imponerse luego, en la Recopa, al imponente Flamengo, campeón de la Libertadores 2025.