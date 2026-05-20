En qué canal pasan River vs. Bragantino hoy, por la Copa Sudamericana 2026

El encuentro entre el Millonario y el club brasileño se disputa este miércoles a las 21.30 en el estadio Monumental, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera
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Este miércoles, desde las 21.30 (horario argentino), River y Bragantino se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Millonario llega a este compromiso en el primer lugar de la tabla de posiciones de su zona con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate. La cabeza, sin embargo, estará puesta en la final del Torneo Apertura que disputará el próximo domingo frente a Belgrano de Córdoba, motivo por el cual el DT Eduardo ‘Chacho’ Coudet resguardará a la mayoría de los titulares. Además, citó por primera vez al lateral izquierdo Valentín Lucero y al delantero con raíces nigerianas Jonathan Spiff.
El conjunto brasileño, por su parte, se mantiene en el tercer puesto del Grupo H con seis unidades, la misma cantidad que Carabobo, aunque el club venezolano está primero por el desempate olímpico (se tiene en cuenta el resultado obtenido en el o los partidos entre sí). En el Brasileirão está sexto y viene de ganarle 2 a 0 a Vitória, como local, por los tantos de Tiago Luis Volpi y Lucas Barbosa. El delantero José Herrera, surgido en Argentinos Juniors, es el único argentino del plantel: llegó al club en enero de este año, proveniente de Fortaleza.
River vs. Bragantino: cómo ver online
El encuentro se disputa este miércoles en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los octavos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.71 contra los 2.85 que se repagan por un hipotético triunfo de Bragantino. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.96.
Posibles formaciones
- River: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.
- Bragantino: Tiago Volpi; José Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho; Lucas Barbosa, Henry Mosquera; José Herrera e Isidro Pitta.
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