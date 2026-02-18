River vs Ciudad de Bolívar, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Argentina
Se enfrentan por los 32avos de final, con un antecedente por la misma instancia el año pasado
Un intento de River...
Primera llegada de River: Quinteros combinó con Galván, que por el centro sacó un remate de media distancia que fue directo a las manos del arquero Rufinetti.
Se entusiasma Ciudad de Bolívar
En el comienzo, un River errático sufre ante Ciudad de Bolívar, que llega por duplicado con fallidas resoluciones. Gallardo intenta no exteriorizar su descontento, indisimulable en su mirada, y sólo pide calma.
Comenzó el partido
Rueda la pelota en Villa Mercedes. Movió River.
¡A la cancha!
River y Ciudad de Bolívar ya están en el campo de juego en San Luis. Tras el sorteo entre los capitanes comenzará a rodar la pelota en el duelo por Copa Argentina. En caso de empate, se definirá por penales.
¡ASÍ FUE LA SALIDA DE LOS EQUIPOS!— TyC Sports (@TyCSports) February 18, 2026
River y Ciudad de Bolívar ya están en el césped del Estadio La Pedrera de San Luis para el debut de ambos en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/TJEDucnnrc
Final de los ejercicios previos
Los jugadores de River y Ciudad de Bolívar culminan el calentamiento y regresan a los vestuarios. En minutos volverán al campo de juego en suelo puntano para el partido por los 32avos. de final de la Copa Argentina.
Los once de Ciudad de Bolívar
El DT Diego Funes designó a los siguientes titulares para Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Alex Díaz, Armando González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo.
River, confirmado
Con numerosas bajas, entre ellas las de Franco Armani, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, y otros cambios tácticos, Gallardo definió que River salga con los siguientes titulares esta noche: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas. Lo mejor que tiene, sin apelar a ningún plan B. Respecto al equipo que cayó ante Argentinos Juniors el jueves pasado, Díaz, Viña, Vera y Salas reemplazan a Lautaro Rivero, Acuña, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño.
📋✔️ Equipo confirmado para nuestro debut en la Copa Argentina.#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/tFcPgFKESK— River Plate (@RiverPlate) February 18, 2026
El antecedente entre River y Ciudad de Bolívar
River y Ciudad de Bolívar ya se cruzaron en la edición anterior de la Copa Argentina, por la misma instancia, cuando el millonario avanzó al quedarse con el triunfo por 2-0, con goles de Leandro González Pirez y Franco Mastantuono en el primer tiempo.
Aldosivi, el rival del equipo que gane esta noche
El ganador de la serie entre River y Ciudad de Bolívar ya conoce a su rival para los 16avos de final de la Copa Argentina: Aldosivi, de Mar del Plata. Este martes, el Tiburón goleó por 3-0 a San Miguel en el debut en esta edición del certamen.
Cómo llega Ciudad de Bolívar
Tras algunos meses sin partidos oficiales, dado que ascendió en octubre pasado del torneo Federal al ganarle por penales a Atlético Rafaela, Ciudad de Bolívar acaba de debutar en la Primera Nacional con un empate 1-1 ante Godoy Cruz, en Mendoza, por el grupo A. El conjunto bonaerense ganaba hasta faltando cuatro minutos.
Cómo llega River
Al debut en esta edición de la Copa Argentina, River llega en un momento turbulento en lo deportivo, sin poder dar buenas señales ni en el juego ni en los resultados. En el Torneo Apertura viene de perder con Tigre por 4-1 en el Monumental y con Argentinos por 1-0 en la Paternal, en un partido en el que Marcelo Gallardo fue expulsado antes del final del primer tiempo.
River, con nueva camiseta
Esta noche, frente a Ciudad de Bolívar, River estrenará su nueva camiseta alternativa, con la banda roja, predominio del violeta y poco blanco, lejos de los colores tradicionales. Esa tercera vestimenta fue presentada la semana pasada.
Bienvenidos a la cobertura de River - Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina
Este martes, desde las 22, River y Ciudad de Bolívar se enfrentarán por la primera ronda del cuadro principal de la Copa Argentina, en el estadio La Pedrera, en San Luis. El árbitro principal será Nicolás Ramírez y no habrá VAR. Transmite TyC Sports.
