River vs Ciudad de Bolívar, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Argentina

Al debut en esta edición de la Copa Argentina, River llega en un momento turbulento en lo deportivo, sin poder dar buenas señales ni en el juego ni en los resultados. En el Torneo Apertura viene de perder con Tigre por 4-1 en el Monumental y con Argentinos por 1-0 en la Paternal, en un partido en el que Marcelo Gallardo fue expulsado antes del final del primer tiempo.