River vs. Independiente Rivadavia, en vivo, semifinal de la Copa Argentina
En Córdoba, ambos equipos disputan un lugar en la final, en la que ya espera Argentinos Juniors
Llueve en Córdoba
Hay lluvia en la capital cordobesa antes de la segunda semifinal de la Copa Argentina. Un factor que pone algo de imprevisibilidad en el duelo entre Independiente Rivadavia y River.
Cómo llega River
Para River, la Copa Argentina se transformó en una prioridad tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. Además del objetivo deportivo, el certamen federal representa una vía directa para asegurar la clasificación para la próxima disputa del torneo subcontinental, en una tabla anual muy cerrada. El equipo millonario está segundo, pero Boca —con un partido menos— puede dejarlo en zona de repechaje, la que actualmente ocupa Argentinos.
En el plano local, River se ubica quinto en la zona B del Torneo Clausura, con 21 puntos. Llega con un envión anímico: el reciente 2-0 sobre Talleres, también en Córdoba, le permitió cortar una racha de seis derrotas en siete partidos.
Cómo está el equipo mendocino
Por su parte, Independiente Rivadavia llega con altibajos en el Clausura, en el que marcha 13° en su grupo, con 12 unidades, y no consigue triunfos desde fines de agosto. Sin embargo, su recorrido en la Copa Argentina lo mantiene en carrera por el primer trofeo oficial de su historia. En los cuartos de final superó con autoridad a Tigre por 3 a 1 y se ilusiona con dar el golpe contra River en Córdoba.
La Lepra mendocina, que tiene por entrenador a Alfredo Berti, también ve en este torneo una chance para acercarse a los puestos de clasificación para la Copa Sudamericana. En la tabla anual está a seis puntos de ese objetivo, por lo que el incentivo es doble.
Argentinos espera en la final
El primer finalista ya está definido: Argentinos Juniors superó a Belgrano por 2 a 1 en Rosario este jueves y aguarda por el ganador de esta semifinal. El equipo dirigido por Nicolás Diez sostiene una propuesta ofensiva, técnica y valiente, con una identidad marcada por la gambeta, la presión alta y la audacia táctica. En su semifinal volvió a destacarse Hernán López Muñoz, sobrino nieto de Diego Maradona, que homenajeó al ídolo en la semana en que se cumplieron 40 años de la conquista de la Copa Libertadores. El Bicho irá por su primer trofeo federal, con un plantel que combina juventud y atrevimiento y un estilo que entusiasma a propios y ajenos.
Bienvenidos a la cobertura de Independiente Rivadavia - River
Comenzamos el seguimiento minuto a minuto del duelo entre River e Independiente Rivadavia, correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina. El partido, que empezará a las 22.10, se desarrollará en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, con arbitraje de Carlos Andrés Gariano pero sin VAR (en este torneo no hay revisión en video). Televisa TyC Sports y LA NACION hace la cobertura al instante.
