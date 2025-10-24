River vs. Independiente Rivadavia, en vivo, semifinal de la Copa Argentina

Para River, la Copa Argentina se transformó en una prioridad tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. Además del objetivo deportivo, el certamen federal representa una vía directa para asegurar la clasificación para la próxima disputa del torneo subcontinental, en una tabla anual muy cerrada. El equipo millonario está segundo, pero Boca —con un partido menos— puede dejarlo en zona de repechaje, la que actualmente ocupa Argentinos.

En el plano local, River se ubica quinto en la zona B del Torneo Clausura, con 21 puntos. Llega con un envión anímico: el reciente 2-0 sobre Talleres, también en Córdoba, le permitió cortar una racha de seis derrotas en siete partidos.